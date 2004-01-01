130 лет истории вместе с брендом Jacob Delafon

В этой публикации Квартблог рассказывает историю известного бренда от лица самого Jacob Delafon.

В этой публикации Квартблог рассказывает историю известного бренда от лица самого Jacob Delafon.

Там, где рождается элегантность…

Мы наслаждаемся теми моментами, когда Вы любуетесь своим отражением. Элегантной красотой с нотками дерзости. В идеальном месте, чтобы уделить время себе.

Вы там, где нужно. Там, где все время принадлежит Вам. Укладываете ли Вы волосы, поправляете выбившиеся пряди, красите губы или рисуете стрелки – посмотрите, Вы выглядите прекрасно. Именно в ванной комнате Вы отдыхаете душой и приводите в порядок мысли. Вы становитесь тем человеком, которым хотите быть.

Вот уже 130 лет мы создаем для Вас ванные комнаты, личное пространство, которое так подходит Вам и Вашему стилю жизни.

JACOB DELAFON – с 1889 года

«Вот уже 130 лет бренд Jacob Delafon, символ парижского шика, меняет привычное представление о дизайне ванных комнат по всему миру. С 1889 года мы работаем над этой важнейшей зоной, создавая наш собственный стиль. Мы прошли долгий путь от самых первых побед на Всемирной выставке в 1889 году до открытия шоурумов по всему миру – и теперь французский стиль жизни проник даже в самые отдаленные уголки планеты.

В течение 130 лет Jacob Delafon преобразует пространство ванной комнаты, сочетая свой более чем вековой опыт с элементами французского шарма, которые и делают француженок настолько притягательными. Ванная – особенное место, где в интимной обстановке встречаются элегантность и дерзость, аутентичность и новаторство.

В юбилейном 2019 году мы хотим отдать дань уважения ванной комнате во французском стиле. Мы вдохновляемся историей бренда и реализуем ее в новых коллекциях Odéon Rive Gauche (2020) и Nouvelle Vague (2019). Обе коллекции созданы в ретро-стиле Atelier Vintage™ , одной из трех вселенных дизайна компании (две другие – Mechanic Chic™ и Classic Modernity™ ).

Опережая модные тенденции своего времени, Jacob Delafon всегда умело сочетает элегантность, дерзость и аутентичность. Нас вдохновляет Париж, чей дух и неоспоримая красота всегда присутствуют в наших коллекциях. Наша философия отражена в нашем девизе: «Там, где рождается элегантность».

В эпоху глобализации распространение истинного французского шика в интерьере ванной комнаты за рубежом становится для нас главной задачей. Более 1 500 сотрудников в представительствах во Франции, России, Марокко, Испании, а также в 1 400 шоурумах с 3500 наименованиями продукции по всему миру сумели добиться того, что на данный момент 50% наших товаров реализуется на международном рынке. Наша цель – увеличить это соотношение, ориентируясь на перспективные рынки и укрепляя позиции компании во Франции. Мы гордимся тем, что в этом году мы сумели выйти на новые рынки в Европе: в Германии и Австрии».

Оливье Лефевр, Президент бренда Jacob Delafon

JACOB DELAFON РАССКАЗЫВАЕТ 130-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ ВАННЫХ КОМНАТ

1880 - В парижских квартирах появляются первые ванные комнаты.

1889 - На заре Belle Époque Эмиль Жакоб и Морис Делафон предвидят зарождение моды на личную гигиену и основывают компанию Jacob Delafon.

1900 - Jacob Delafon получает известность на пятой Всемирной выставке в Париже – это событие стало настоящим символом французского стиля жизни. Компания завоевала Гран-при выставки, 3 золотых медали и 7 партнерских медалей.

1920 - Использование биде, изобретенного во Франции в 1710 году и бывшего прерогативой лишь самых изнеженных слоев общества, в XX веке становится повсеместным. Биде встраивается в систему канализации и перемещается из спальни в ванную.

1936 - Jacob Delafon запускает рекламную кампанию, продвигая идею о том, что ванная заслуживает красоты и стиля не менее, чем гостиная и спальня.

1960 - В 1960е годы лишь 29% жилых помещений оборудованы ванной или душем, и компания Jacob Delafon продолжает продвигать свои идеи.

1971 - Открытие филиала Jacob Delafon в Испании.

1976 - Открытие филиала Jacob Delafon в Марокко.

1989 - Jacob Delafon запускает кампанию совместно со знаменитым fashion-фотографом Dominique Issermann.

1994 - Jacob Delafon продолжает экспансию на мировой рынок и открывает поставки в Россию.

2004 - Открытие представительства бренда в Москве.

2008 - Открытие первого в мире монобрендового шоурума Jacob Delafon в Санкт-Петербурге, Россия.

2015 - Jacob Delafon закрепляется на азиатском рынке.

2017 - Совместно с парижским фэшн-дизайнером Alexis Mabille компания создает коллекцию для ванной комнаты от-кутюр.

2019 - Jacob Delafon празднует свое 130-летие и выходит на новые рынки в Австрии и в Германии, а также открывает первый монобрендовый шоурум в Минске и второй эксклюзивный шоурум в Санкт-Петербурге.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ ДЛЯ ДВУХ ИСТИННЫХ ПАРИЖАНОК

Jacob Delafon питает слабость к интересным дизайнерским решениям и черпает свое вдохновение в сотрудничестве. Аутентичный французский производитель изделий для ванной празднует свое 130-летие, объединившись с двумя влиятельными француженками. К каждой из этих женщин компания обратилась с просьбой: придумать ванную комнату, которая бы отражала ее личный характер, стиль и образ жизни.

В тесном сотрудничестве с дизайнерами компании Jacob Delafon эти две парижанки, увлеченные дизайном, авторы популярных блогов, придумали и разработали с нуля ванные комнаты, полностью отражающие их стремления и образ жизни.

Дизайнер и декоратор Зое Де Ля Кас превратила это личное пространство в полноценную жилую комнату, где ей нравится проводить время наедине. А журналист и блогер Дельфин Денеж черпает в ванной комнате энергию, чтобы вступать в новый день полной сил. Два характера, два ключевых момента дня, два взгляда на ванную комнату от компании Jacob Delafon, где каждая парижанка воплощает свою изысканность, дерзость и характер.

Результаты этого сотрудничества с октября 2019 года доступны в прессе, на страницах бренда Jacob Delafon, в социальных сетях и эксклюзивных шоурумах. Там будут установлены зоны виртуальной реальности, которые позволят увидеть ванные, созданные нашими любительницами декора и дизайна, в режиме 360°.

МИР JACOB DELAFON

УМЕЛОЕ СОЧЕТАНИЕ ЭЛЕГАНТНОСТИ, ДЕРЗОСТИ И АУТЕНТИЧНОСТИ

Три вселенные Jacob Delafon по-своему отражают особый парижский шик, главные черты которого – изящная гармония, легкость и непринужденность форм и линий, точные пропорции элементов, а также элегантные движения, присущие всем коллекциям, созданным для женщин.

ATELIER VINTAGE™

Стиль Atelier Vintage™ отсылает нас к тем временам, когда домашнюю утварь создавали и продавали в многочисленных мастерских квартала Маре. В наши дни старинные мастерские получили новую жизнь, сумев сохранить очарование прошлого и связанные с ним волнующие воспоминания.

Пройдя сквозь призму современности, история преображается. Старинные вещи в новой интерпретации позволяют создать единое оригинальное урбанистическое пространство.

CLASSIC MODERNITY™

Это направление черпает вдохновение в седьмом округе Парижа, между домом Инвалидов и Эйфелевой башней, объединяя в себе классику и современность. Эти стили, на первый взгляд противоположные, прекрасно сочетаются и становятся настоящим источником вдохновения.

Направление Classic Modernity™ объединяет классические изделия, которым придали современное звучание: коллекции Cléo, Elite или Stillness для современных и утонченных ванных комнат с атмосферой, способствующей полной релаксации: перед этим действительно невозможно устоять.

MECHANIC CHIC™

Направление Mechanic Chic™ следует правилам промышленного дизайна в стиле «лофт». Эта атмосфера, вдохновленная заводами девятнадцатого округа Парижа времен промышленной революции, делает акцент на главном, не оставляя места вычурности.

Предпочтение отдается грубым материалам: стали, бетону, меди. Стопроцентно индустриальная ванная создается благодаря коллекциям Terrace или Parallel.

В САМОМ СЕРДЦЕ ATELIER VINTAGE:

КОЛЛЕКЦИЯ NOUVELLE VAGUE…

Ванная комната в винтажном стиле, где каждый функциональный элемент становится декоративным: каплевидное зеркало, корпусная мебель, застекленный душ.

Коллекция Nouvelle Vague черпает вдохновение в культовом стиле пятидесятых годов

Стиль пятидесятых, виртуозно сочетающий традиции прошлого и современные тенденции, является отличительным знаком коллекции и возвращает в моду стиль ретро.

Коллекция Nouvelle Vague вдохновляется культовыми предметами, которые были созданы французскими архитекторами-дизайнерами пятидесятых годов, порвавшими с привычным представлением о дизайне. Стиль пятидесятых годов – это минимализм и четкость линий, хитроумные и практичные приспособления из стали и алюминия. Каждый может создать собственное пространство мечты, благодаря огромному выбору вариантов.

В эту коллекцию вошли предметы мебели в стиле пятидесятых, доступные в различных размерах и исполнениях. Остекление душа в парижских традициях дает возможность развернуться и привносит в интерьер атмосферу мастерских квартала Маре.

Гармоничные размеры, минималистичные контуры и четкие линии сочетаются с современными материалами и модной палитрой в коллекции Nouvelle Vague, объединяющей индустриальный и винтажный стиль в суперсовременном дизайне Нео-ретро.

… И ГРЯДУЩАЯ НОВИНКА 2020 – ODÉON RIVE GAUCHE

ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Вы можете создать свою собственную ванную – удобную и функциональную, со шкафами, тумбами и ящиками для хранения всех нужных мелочей. Можно подобрать различные сочетания дверных ручек, ножек для мебели, рамы для зеркала в белой, черной, бронзовой, хромированной или золотистой гамме.

Новая коллекция Odéon Rive Gauche – винтаж и современность в одном флаконе

Jacob Delafon вновь обращается к культурным и художественным проявлениям в парижском духе, не ограничивая себя одной эпохой или стилем. В 2020 наш бренд представит завершенную коллекцию с богатым выбором форм и пропорций.

Коллекция Odéon Rive Gauche черпает вдохновение в мастерской художника и тактично соединяет вновь актуальную замысловатость, смягченную профессионалами компании Jacob Delafon, с суперсовременным дизайном, основанным на особой обработке материалов. Коллекция Odéon Rive Gauche — это:

Широкий выбор мебели, разнообразие решений (столешницы под раковину из керамики или стекла, встраиваемые раковины из керамики), различные конфигурации и отделки;



Круглое зеркало, повторяющее форму раковины, доступное в двух размерах и с четырьмя различными отделками края, которое создает изысканную атмосферу ванной комнаты;



Простая в установке инновационная ванна из материала Flight, заслужившего признание благодаря своей прочности, с антибактериальным покрытием, с лаконичным нестареющим дизайном для одного или двух человек.



В этом году Jacob Delafon празднует свое 130-летие. Все началось с союза дизайнера и новатора Эмиля Жакоба и инженера-конструктора Мориса Делафона, которые предвидели зарождение моды на личную гигиену и запустили производство эмалированной огнеупорной керамики. Именно благодаря накопленному опыту, высочайшему качеству и элегантному исполнению, присущему всему французскому, Jacob Delafon создает легендарный дизайн ванных комнат и занимает лидирующие позиции на рынке сантехники.

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