15 идей для выращивания трав на кухне Квартблог

Комнатные растения

Комнатные растения 9688

Если нет возможности завести огород, можно с легкостью вырастить пряные травы у себя на подоконнике. Кроме практической пользы, такой мини-сад будет отличным украшением любой кухни.