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15 идей для выращивания трав на кухне

Если нет возможности завести огород, можно с легкостью вырастить пряные травы у себя на подоконнике. Кроме практической пользы, такой мини-сад будет отличным украшением любой кухни. Мы собрали для вас 15 идей для выращивания трав на кухне.               Фото: vibeke1.rssing.com, talopihkala.blogspot.com, moeslema.com, cotemaison.fr, casaydiseno.com, interiordesignarticle.com, blog.jechase.com

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