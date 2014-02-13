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советы по уборке квартиры

20 советов для идеальной уборки

Содержание:

Не недооценивайте важности подготовки к уборке

Перед тем, как пылесосить, необходимо тщательно осматривать пол – к этому выводу приходили многие из нас, отправившие в пыльную бездну свои украшения и даже зазевавшихся хомячков. Не множьте свои ошибки и не повторяйте чужие – будьте внимательнее! Не пренебрегайте также средствами защиты перед работой с химией: надежные резиновые перчатки, надеваемые каждый раз перед мытьем посуды, защитят вас не только от сухости и раздражения кожи, но и застрахуют от артрита на будущее. А если у вас есть аллергические реакции на белизну, отбеливатели и средства для чистки сантехники, а после уборки у вас затруднено дыхание, не ленитесь запастись и респираторами. Мы также настойчиво рекомендовали бы надевать их всем при пробивании слива химическими средствами вроде Потхана.

советы по уборке квартиры

Позаботьтесь о безопасности не только себя, но и своего дома, чтобы не получилось согласно поговорке «одно лечим – другое калечим». Например, перед тем, как натирать мебель или двери полиролью, обязательно застелите газетами пол и все остальное, на чем вам не хотелось бы видеть зеркальных застывших лужиц.

Советы по уборке квартиры: соблюдайте правильный порядок

Уборку делайте «сверху вниз» – то есть сначала протирайте пыль на люстре и по шкафам, потом на полках ниже и в самом конце, когда пыли, которую вы сможете случайно смахнуть на пол, уже не осталось, беритесь за мытье полов. Имейте в виду, что уборка пола пылесосом или веником – дело пыльное. Поднятую с пола пыль придется снова промокнуть тряпкой, губкой или электризующейся метелочкой.

советы по уборке квартиры

Соблюдайте распорядок и в более широком смысле. Лучше не откладывать всю уборку на выходные, чтобы, если у вас появятся спонтанные планы провести уикэнд как-то поинтереснее, вам не пришлось их откладывать ради чистоты. Выберите дни, когда вы будете регулярно заниматься одним из домашних дел: например, во вторник вечером мытье пола, по четвергам – смена и стирка постельного белья и так далее – это очень поможет поддерживать дом в порядке и не допускать двухнедельных пробелов в уборке.

Позволяйте себе беспорядок в рамках одной вещи

Как мы уже говорили, чтобы убираться было легче, мусорите в течение всей недели локализованно.

Заведите себе «коробочку для хаоса»: например, непрозрачный контейнер, в который можно за минуту сгрести с поверхностей все лишнее, чтобы комната выглядела хорошо. В зависимости от ваших привычек это может быть или относительно большой ящик для одежды, книг и других крупных предметов в углу комнаты, или небольшая коробочка для мелочи, канцелярии, скидочных карточек и чеков – на столе (самый удобный вариант). Наводить порядок в коробочке, раскладывая накопившееся по местам или выбрасывая, можно будет раз в неделю. Разобрать кучку хлама проще и быстрее (и даже чуть интереснее), чем во время уборки собирать эти мелочи по всей комнате.

Совмещайте полезное с приятным… или еще с чем-нибудь полезным

Добавляйте к уборке то, что всегда хочется сделать, но на что традиционно не хватает времени на неделе. Отлично убирается под любимую музыку или под интересную аудиокнигу. Если ваша уборка связана с перемещениями из комнаты в комнату – выручит плеер. Гладить можно, смотря любимый сериал, а мыть пол, совершая наклоны и другие несложные упражнения. Примером нам может служить отлично выглядящая в свои 77 лет Джейн Фонда, которая рассказывает, что, убираясь по дому, она всегда дополняет свои движения растяжкой и приседаниями.

советы по уборке квартиры

Идите в ногу с прогрессом

В мире придумано множество устройств, которые способны значительно облегчить ваш быт. Например, робот-пылесос будет настоящим спасением, если у вас есть домашние животные, обо всех плюсах и минусах этого устройства мы уже рассказывали вам. Электровеник (аккумуляторный пылесос) – это удобный и всегда находящийся под рукой аналог пылесоса, полюбившийся уже многим семьям. Ежедневно вносить свою посильную лепту в порядок способны очистители и увлажнители воздуха. Мыть полы гораздо легче современными швабрами из синтетических, но впитывающих грязь и воду материалов. Для борьбы с пылью рекомендуем тряпочки из микрофибры или электризующиеся пипидастры, а для более серьезных загрязнений – пароочистители и волшебные меламиновые губки. Кстати, для экранов телевизоров и компьютеров продаются не только специальные салфетки, но и тряпочки, пропитанные антистатиком, они не только очищают экран, но и наделяют его способностью отталкивать пыль в течение какого-то времени.

советы по уборке квартиры

Бонус: несколько лайфхаков от Квартблога

Если волшебной тряпочки с антистатиком у вас нет, побрызгайте немного обычного антистатика на экраны и полированные поверхности, тогда на них будет скапливаться меньше пыли. Баллончик следует держать на почтительном расстоянии от поверхности, чтобы избежать разводов. Если боитесь, что спрей испортит мебель, купите полироль с антистатическим эффектом.

Промыть стакан блендера парой легких движений можно, если залить в него воду и несколько капель средства для мытья и включить на пару секунд. Аккуратно дозируйте средство, чтобы не устроить непредвиденную пенную вечеринку.

Чтобы с легкостью очистить продольную решетку радиатора, куда не пролезает рука с тряпкой, намотайте мокрую тряпку на нож для масла и почистите щели получившимся орудием.

Чтобы отмыть микроволновку, вскипятите в ней воду с соком половины лимона (или с залитой водой половинкой лимона) и оставьте дверцу закрытой на некоторое время. Распаренную грязь убрать будет проще, а лимон справится с неприятными запахами.

советы по уборке квартиры

А от неприятных запахов и излишков влаги в холодильнике поможет избавиться положенный на полочки активированный уголь.

Чтобы справиться с плохим запахом, исходящим от обивки мебели, обрызгайте ее из пульверизатора водкой и дайте высохнуть.

Для тех, кто любит натуральные средства, в качестве чистящих средств рекомендуем также всеми любимые горчицу (для мытья посуды и отмывания жира), уксус (справляется даже со ржавчиной) и соду (все мы знаем ее по чудесному очищению чашек от чайного налета и многим другим подвигам). 

Как абсорбент для чистки паласа многие применяют крахмал, рассыпают его по полу, немного втирают, ждут некоторое время, а после собирают потемневшие комочки пылесосом.

советы по уборке квартиры

Против жирных пятен на одежде, как мы знаем, помогает соль, а если вы посадили жирное пятно на обои или потолок, абсорбировать жир с тем же успехом сможет мел.

Если между кафельной плиткой вы использовали цветную затирку, не мойте всю стену, пол или кухонный фартук бытовой химией, она может обесцветить эти красивые швы. В этом деле помочь вам сможет опять-таки уксус. Он чистит гораздо бережнее. Однако его действие против плесени совсем недолговечно. Поэтому не забывайте время от времени обрабатывать швы специальным противогрибковым средством.

советы по уборке квартиры

Проверено на себе: 

Мы успешно использовали зубную пасту, чтобы оттереть с кафеля зеленку; средство для мытья холодильников, чтобы добела очистить пластиковые оконные рамы; средство для снятия лака без ацетона, чтобы выводить пятна с пластика.

Раствор лимонной кислоты справился с очищением чайника от накипи гораздо лучше хваленой кока-колы.

Экспериментируйте, применяя средства не совсем по назначению, но сначала проверьте на маленьком кусочке – вдруг оно окажется слишком агрессивным.

Фотографии: pinterest.ru/

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