20 советов для идеальной уборки

Все о том, как просто, приятно и эффективно наводить порядок в доме. Самые полезные и эффективные советы по уборке квартиры.

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Не недооценивайте важности подготовки к уборке

Перед тем, как пылесосить, необходимо тщательно осматривать пол – к этому выводу приходили многие из нас, отправившие в пыльную бездну свои украшения и даже зазевавшихся хомячков. Не множьте свои ошибки и не повторяйте чужие – будьте внимательнее! Не пренебрегайте также средствами защиты перед работой с химией: надежные резиновые перчатки, надеваемые каждый раз перед мытьем посуды, защитят вас не только от сухости и раздражения кожи, но и застрахуют от артрита на будущее. А если у вас есть аллергические реакции на белизну, отбеливатели и средства для чистки сантехники, а после уборки у вас затруднено дыхание, не ленитесь запастись и респираторами. Мы также настойчиво рекомендовали бы надевать их всем при пробивании слива химическими средствами вроде Потхана.

Позаботьтесь о безопасности не только себя, но и своего дома, чтобы не получилось согласно поговорке «одно лечим – другое калечим». Например, перед тем, как натирать мебель или двери полиролью, обязательно застелите газетами пол и все остальное, на чем вам не хотелось бы видеть зеркальных застывших лужиц.

Советы по уборке квартиры: соблюдайте правильный порядок

Уборку делайте «сверху вниз» – то есть сначала протирайте пыль на люстре и по шкафам, потом на полках ниже и в самом конце, когда пыли, которую вы сможете случайно смахнуть на пол, уже не осталось, беритесь за мытье полов. Имейте в виду, что уборка пола пылесосом или веником – дело пыльное. Поднятую с пола пыль придется снова промокнуть тряпкой, губкой или электризующейся метелочкой.

Соблюдайте распорядок и в более широком смысле. Лучше не откладывать всю уборку на выходные, чтобы, если у вас появятся спонтанные планы провести уикэнд как-то поинтереснее, вам не пришлось их откладывать ради чистоты. Выберите дни, когда вы будете регулярно заниматься одним из домашних дел: например, во вторник вечером мытье пола, по четвергам – смена и стирка постельного белья и так далее – это очень поможет поддерживать дом в порядке и не допускать двухнедельных пробелов в уборке.

Позволяйте себе беспорядок в рамках одной вещи

Как мы уже говорили, чтобы убираться было легче, мусорите в течение всей недели локализованно.

Заведите себе «коробочку для хаоса»: например, непрозрачный контейнер, в который можно за минуту сгрести с поверхностей все лишнее, чтобы комната выглядела хорошо. В зависимости от ваших привычек это может быть или относительно большой ящик для одежды, книг и других крупных предметов в углу комнаты, или небольшая коробочка для мелочи, канцелярии, скидочных карточек и чеков – на столе (самый удобный вариант). Наводить порядок в коробочке, раскладывая накопившееся по местам или выбрасывая, можно будет раз в неделю. Разобрать кучку хлама проще и быстрее (и даже чуть интереснее), чем во время уборки собирать эти мелочи по всей комнате.

Совмещайте полезное с приятным… или еще с чем-нибудь полезным

Добавляйте к уборке то, что всегда хочется сделать, но на что традиционно не хватает времени на неделе. Отлично убирается под любимую музыку или под интересную аудиокнигу. Если ваша уборка связана с перемещениями из комнаты в комнату – выручит плеер. Гладить можно, смотря любимый сериал, а мыть пол, совершая наклоны и другие несложные упражнения. Примером нам может служить отлично выглядящая в свои 77 лет Джейн Фонда, которая рассказывает, что, убираясь по дому, она всегда дополняет свои движения растяжкой и приседаниями.

Идите в ногу с прогрессом

В мире придумано множество устройств, которые способны значительно облегчить ваш быт. Например, робот-пылесос будет настоящим спасением, если у вас есть домашние животные, обо всех плюсах и минусах этого устройства мы уже рассказывали вам. Электровеник (аккумуляторный пылесос) – это удобный и всегда находящийся под рукой аналог пылесоса, полюбившийся уже многим семьям. Ежедневно вносить свою посильную лепту в порядок способны очистители и увлажнители воздуха. Мыть полы гораздо легче современными швабрами из синтетических, но впитывающих грязь и воду материалов. Для борьбы с пылью рекомендуем тряпочки из микрофибры или электризующиеся пипидастры, а для более серьезных загрязнений – пароочистители и волшебные меламиновые губки. Кстати, для экранов телевизоров и компьютеров продаются не только специальные салфетки, но и тряпочки, пропитанные антистатиком, они не только очищают экран, но и наделяют его способностью отталкивать пыль в течение какого-то времени.

Бонус: несколько лайфхаков от Квартблога

Если волшебной тряпочки с антистатиком у вас нет, побрызгайте немного обычного антистатика на экраны и полированные поверхности, тогда на них будет скапливаться меньше пыли. Баллончик следует держать на почтительном расстоянии от поверхности, чтобы избежать разводов. Если боитесь, что спрей испортит мебель, купите полироль с антистатическим эффектом.

Промыть стакан блендера парой легких движений можно, если залить в него воду и несколько капель средства для мытья и включить на пару секунд. Аккуратно дозируйте средство, чтобы не устроить непредвиденную пенную вечеринку.

Чтобы с легкостью очистить продольную решетку радиатора, куда не пролезает рука с тряпкой, намотайте мокрую тряпку на нож для масла и почистите щели получившимся орудием.

Чтобы отмыть микроволновку, вскипятите в ней воду с соком половины лимона (или с залитой водой половинкой лимона) и оставьте дверцу закрытой на некоторое время. Распаренную грязь убрать будет проще, а лимон справится с неприятными запахами.

А от неприятных запахов и излишков влаги в холодильнике поможет избавиться положенный на полочки активированный уголь.

Чтобы справиться с плохим запахом, исходящим от обивки мебели, обрызгайте ее из пульверизатора водкой и дайте высохнуть.

Для тех, кто любит натуральные средства, в качестве чистящих средств рекомендуем также всеми любимые горчицу (для мытья посуды и отмывания жира), уксус (справляется даже со ржавчиной) и соду (все мы знаем ее по чудесному очищению чашек от чайного налета и многим другим подвигам).

Как абсорбент для чистки паласа многие применяют крахмал, рассыпают его по полу, немного втирают, ждут некоторое время, а после собирают потемневшие комочки пылесосом.

Против жирных пятен на одежде, как мы знаем, помогает соль, а если вы посадили жирное пятно на обои или потолок, абсорбировать жир с тем же успехом сможет мел.

Если между кафельной плиткой вы использовали цветную затирку, не мойте всю стену, пол или кухонный фартук бытовой химией, она может обесцветить эти красивые швы. В этом деле помочь вам сможет опять-таки уксус. Он чистит гораздо бережнее. Однако его действие против плесени совсем недолговечно. Поэтому не забывайте время от времени обрабатывать швы специальным противогрибковым средством.

Проверено на себе:

Мы успешно использовали зубную пасту, чтобы оттереть с кафеля зеленку; средство для мытья холодильников, чтобы добела очистить пластиковые оконные рамы; средство для снятия лака без ацетона, чтобы выводить пятна с пластика.

Раствор лимонной кислоты справился с очищением чайника от накипи гораздо лучше хваленой кока-колы.

Экспериментируйте, применяя средства не совсем по назначению, но сначала проверьте на маленьком кусочке – вдруг оно окажется слишком агрессивным.

Фотографии: pinterest.ru/

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