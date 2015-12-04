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20 ванных в стиле шинуазри

Один из самых невероятных и сказочных стилей интерьера шинуазри раскрывается во всей красе в нашей подборке ванных комнат.

Фотографии: degournay.com

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