5 советов по хранению одежды

Мы расскажем вам о хитростях для поддержания порядка и вещей в должном виде.

Основываясь на собственном опыте, мы объединили пять основных советов, которые позволят вам хранить вещи красиво и функционально.

Вынесите часть вещей на стойку

Вещи, которые вы носите чаще всего, стоит вынести на отдельно стоящую вешалку-стойку. Так вам не придется через день доставать их с полок, создавая там беспорядок. Пусть базовые элементы гардероба будут всегда под рукой.

Используйте коробочки и органайзеры

Полки в шкафах редко бывают подходящего размера. Обычно они слишком высокие и едва наполняются вещими на треть. Специальные разделители и органайзеры в данном вопросе – наши помощники. Нижнее белье и носки удобнее всего существуют в комоде среди разделителей или в прозрачных коробках. Поверьте, когда у каждого летнего шарфика и каждой пары домашних носков будет своя ячейка, беспорядка станет куда меньше. И поиски второго синего носка, который, честное слово, «должен был быть где-то здесь», прекратятся.

Развешивайте с умом

Не секрет, что от вешалок зависит очень многое: достаточно ли места останется в вашем шкафу, какие будут плечики у трикотажных вещей, насколько эстетически приятным будет шкаф внутри в конце концов. Во-первых, выбросьте старые разнокалиберные, невесть откуда взвившиеся плечики и купите сразу один или два комплекта новых. Во-вторых, не забывайте использовать для разных целей разные плечики. Для брюк придуманы многоуровневые вешалки, для нежного трикотажа – мягкие, а летние майки и легкие рубашки будут хорошо себя чувствовать и на тонких, не занимающих места вешалках.Не путайте женские и мужские вешалки – это может привести к деформации ваших кофточек.

А также пусть каждая вещь висит на своей вешалке. Брюки лучше всего чувствуют себя на вешалке с прищепками, но следите за тем, чтобы эти прищепки были прорезинены или обшиты каким-нибудь протектором и не травмировали ваши вещи.

Используйте пространство по-максимуму

Если вопрос хранения стоит довольно остро, то стоит критически посмотреть на свой шкаф (или гардеробную) и понять, не упускаете ли вы какое-то потенциально подходящее для хранения местечко. У многих из нас под штангой вешалками-плечиками пустует много незадействованного места. Его можно занять специальными органайзерами для вещей и обуви, коробками и чемоданами с чем-нибудь нужным или, наоборот, с сезонными вещами, спрятанными для лучших времен. Настоящим спасением в деле организации секции гардероба с вешалками является пантограф. Он позволяет развешивать костюмы, платья и рубашки даже в два ряда друг над другом.

Оборудуйте двери шкафов

Распашную дверцу тоже можно задействовать: в старых советских шкафах к ним обычно был прикреплен тонкий металлический карниз, на который вешались пояса и галстуки. Если вы чувствуете острую нехватку такого же в своем современном шкафу – приделайте подобную скобку самостоятельно. Тонкие дверцы сверлить или пробивать гвоздями мы, разумеется, не рекомендуем. Но к ним можно приклеить надежные крючки.

Бонусные советы от Квартблога:

Вешая рубашки и кофточки на плечики, застегивайте верхнюю пуговицу - так вещи не будут сползать, сбиваться и мяться.

Для особых перфекционистов стоит обратить внимание на трикотажные плечики кофт. Если они не совсем совпадают с вешалкой, то их можно подколоть булавками, чтобы плечи не деформировались.

Для того, чтобы одежда и белье приятно пахли, не обязательно покупать дорогостоящие саше. Можно приобрести ароматическое мыло (или взять подаренное – наверняка накопилось после дней рождений и 8-го марта) и положить его в нужные ящики: эффект будет, как от саше.

Используйте пространство на двери в шкафу: храните на крючках шляпы, сумки или колье, ремни.

Бюстгальтеры лучше хранить не складывая вдвое. Если складывать их один к другому чашечками в чашечки, больше места они занимать не будут, а сохранятся лучше.

Летние брюки удобно хранить на специальных многоярусных вешалках.

Организовать пространство можно с помощью подручных средств: положите белье и носки в мешочки из-под обуви или сумок.

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