5 вопросов, которые помогут вам правильно выбрать растения для дома

Помочь вам, как выбрать комнатные растения, мы сможем ответив вместе всего на 5 вопросов! И вы сможете подобрать идеальное комнатное растение именно для ваших условий.

Как выбрать комнатные растения

У вас сложилось ощущение, что вы убиваете все цветы, которые покупаете? Не волнуйтесь – вы не одиноки: многим кажется, что у них безнадежно «тяжелая рука», уничтожающая любое попавшее в дом растение. Но не отчаивайтесь – дело не в вас, а в них! Мы решили, что будет очень полезно избавить вас от мучений, поделившись советами, как выбрать правильное растение. Потому что, скорее всего, проблема не в том, что вы «серийный убийца» комнатных цветов, а в том, что вы просто выбираете для себя и своего жилища неправильные растения. Ниже мы подготовили 5 вопросов, ответы на которые включают все базовые условия и не позволят свернуть с правильного пути, обеспечивающего растениям долгую и здоровую жизнь.

1. Сколько солнечного света попадает в ваше жилище в течение дня?

Конечно, этот показатель может отличаться в разных комнатах, но прежде чем принести домой комнатное растение, оцените, сколько солнечного света поступает в ваше жилище. Если в вашем доме есть место, которое получает 4-6 часов солнечного света в день, то оно идеально подходит для стерлиции, фикуса лировидного (скрипичного), фикуса эластика (каучуконосного), денежного дерева (толстянки) и кактусов. С другой стороны, если вы хотите поселить свое растение в малоосвещенном месте (например, в ванной или в офисном отсеке), тогда вам подойдут замиокулькас и эпипремнум золотистый (сциндапсус), которые знамениты своей неубиваемостью.

2. Какой климат у вас в помещении?

Многие из комнатных растений, о которых мы рассказываем, являются тропическими видами, пришедшими из влажных мест обитания. Если вы не живете в особенно влажном климате, такие растения, как стерлиция, фикус лировидный, фикус эластика и монстера, будут хорошо себя чувствовать при опрыскивании один раз в день летом и раз в неделю зимой. Если у вас нет на это времени, то лучше остановиться на видах, привыкших к более сухому климату: кактусы, крестовник Роули (зеленый жемчуг) и замиокулькас отлично растут при не частом, но основательном поливе — один раз в месяц или раз в два месяца в течение всего года.

3. Вы часто переезжаете (или передвигаете мебель)?

Комнатные растения привыкают к своему местоположению, и если им там комфортно, они не любят перемещаться с места на место (даже в пределах одного дома). Если вам нравится часто передвигать мебель, то это не идеально для некоторых растений. Например, фикус лировидный можно покупать или перевозить только летом, потому что воздействие холодных температур даже в течение нескольких минут может быть опасным для его здоровья. Точно так же фикус эластика и монстера чувствительны к изменениям температуры и освещенности, поэтому, выбрав для них подходящее местечко, лучше всего их там и оставить. Однако регулярно поворачивать растения полезно, чтобы они не вытягивались в одну сторону и не искривлялись.

4. У вас есть домашние животные?

Наличие домашних животных и тем более маленьких детей может стать поводом очень серьезно задуматься при выборе комнатных растений. Некоторые из них, такие прекрасные, при проглатывании очень ядовиты, поэтому лучше держать их в недоступном месте или вообще избегать их появления в доме. Следует проявлять осторожность с такими растениями, как монстера, денежное дерево, эпипремнум золотистый и крестовник Роули. Они содержат токсичные вещества, которые раздражают рот, язык и губы животных, вызывают рвоту, сложности при глотании и даже смерть кошек и собак.

5. Сколько пространства вы готовы выделить для растений?

Особенно тем, кто живет в маленькой квартире или студии, очень полезно быть уверенными, что вы не окажетесь дома в той же ситуации, что и герои фильма «Джуманджи». Такие растения, как фикус лировидный и фикус эластика вырастают до 3 метров в высоту, поэтому их лучше размещать в более просторных помещениях. В то время как замиокулькас, денежное дерево и монстера могут вырасти до 1-1,2 метра в высоту. Еще одна идея для тесных помещений – выбирать растения, которые разрастаются вверх, а не в стороны. Например, для этого отлично подойдет сансевиерия («щучий хвост» или «тещин язык»). Полезный совет для тех, кто хочет иметь много зелени в небольшом пространстве: заведите ампельные (вьющиеся) растения, например, эпипремнум золотистый или крестовник Роули, которые могут вырастать до 1 м в длину, а когда они станут слишком большими, их легко обрезать до нужного размера.

Таким образом, можно сказать, что если у вас однажды что-то не получилось – пробуйте, пробуйте и еще раз пробуйте: комнатные растения рано или поздно обязательно у вас приживутся!

Источник: apairandasparediy.com

Фотографии: apairandasparediy.com, interior-blog.ru, growinggarden.ru, 25mb.ru, playing-field.ru

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