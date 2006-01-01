6 вещей на вашей кухне, которые лучше отправить в мусорную корзину

Безжалостно освобождаем пространство на кухне от ненужных вещей! Полезные советы и рекомендации от Квартблога.

Ненужные вещи для кухни

Мы часто пишем о том, как сделать больше даже самую маленькую кухню, а также о хитроумных и эргономичных способах размещения бытовой техники. Однако порой драгоценное место на кухне занимают совершенно ненужные вещи, причем их масштабы могут быть просто безграничными. В силу того, что мы забегаем на кухню много раз каждый день, эти предметы становятся для нас практически незаметными, однако, делать свое "черное дело" по захвату пространства они все равно продолжают... Сегодня мы расскажем вам, от каких из этих вещей стоит избавиться окончательно и бесповоротно!

Содержание:

1. Пластиковые пакеты

Пакеты являются одним из самых главных захватчиков на вашей кухне: незаметно они проникают в каждый ее уголок и лежат там внушительными горками. Сначала вы кладете в один пакет несколько, затем эти несколько вы кладете в ящик шкафа и так далее, тому подобное... Заканчивается все тем, что ваша кухня оказывается буквально завалена пакетами всех цветов радуги. Самое удручающее в этом то, что даже после того, как вы выбросите их все, они все равно будут постоянно вылезать из какого-нибудь укромного местечка. Поэтому проведите тщательную ревизию на кухне и оставьте лишь пару пакетов, чтобы постоянно ходить с ними в магазин. Как вариант – купите специальную холщовую сумку для продуктов.

2. Старые контейнеры для еды

Контейнеры – вещь полезная, особенно, если вы готовите много и часто, а также презрительно относитесь к пунктам общественного питания. Сейчас можно купить самые разнообразные варианты таких контейнеров: с яркими крышками, в форме животных и пр. Поэтому безжалостно расставайтесь со старыми емкостями, помимо того, что они со временем начинают неприятно пахнуть, они могут стать местом для обитания бактерий и нанести вред вашему здоровью. Также не стоит покупать слишком много контейнеров "про запас". Оставьте два-три, и вы сразу заметите, сколько дополнительного пространства появилось на вашей кухне.

3. Неиспользуемые чашки

Чаще всего ими оказываются чашечки от бабушкиного сервиза или просто маленькие чашки, которые очень красивы и изящны, но чай все почему-то предпочитают пить из больших. Знакомая ситуация? Если на вашей кухне произошло столкновение красоты и практичности, увы, выбор придется сделать в пользу последней. Конечно, вы можете воззвать к совести вашего семейства и заставить их пить чай/кофе из крохотных чашечек, оттопырив при этом мизинец... Однако поверьте, надолго их не хватит – и чашки перекочуют обратно в шкаф, чтобы пылиться там веки вечные и занимать львиную долю полок. Поэтому выбрасывайте все неиспользуемые чашки, это же относится и к прочей посуде. Если рука совсем не поднимается для подобных действий, прочтите эту статью, быть может, ваша посуда еще проявит себя в иной роли.

4. Старые губки для мытья посуды

Здесь в общем-то, все и так понятно. Чем старше ваша губка, тем больше на ней бактерий и тем чаще эти бактерии перекочевывают на вашу посуду. Дополнительно стоит сказать о неприятном запахе, сырости и отвратительном внешнем виде... Губку для посуды следует менять как можно чаще, если вам не очень понятно когда она "еще ничего себе", а когда "уже совсем плоха", покупайте сразу набор губок и сравнивайте их между собой.

5. Кулинарные книги

Кулинарные книги, несомненно, есть почти на каждый кухне. Способы их появления там могут быть самыми разными: кому-то подарили на свадьбу справочник "100 обедов для привередливого мужа", кто-то получил в наследство от бабули поваренную книгу 1865 года, а кто-то просто загорелся идеей кулинарных экспериментов. Итог один – книг много, а толку мало. И места тоже. Поэтому, отберите из них пару штук, в которые вы хоть когда-то заглядывали, а остальные подкиньте под дверь тем соседям, из квартир которых чаще всего доносятся мясные и сладкие ароматы.

6. Неиспользуемая бытовая техника

Если начинать с понедельника "новую жизнь" – ваше любимое занятие, то на вашей кухне наверняка скопилось много разнообразной кухонной техники. Однако если вы продолжаете уплетать булки, с тоской поглядывая на нетронутую пароварку, признайтесь: вам она НИКОГДА не понадобится. Не лучше ли отдать ее в добрые руки? А освободившееся местечко заполнить маленьким тостером. То же самое касается соковыжималок, мультиварок, блендеров: если они уже успели покрыться пылью, выбрасывайте их без раздумий или отдайте тем, кому они точно нужны. Уверяю вас, расчистив от техники пространство, через пару недель вы и не вспомните о ней – ведь, на самом деле, она вам абсолютно не нужна.

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Фото: hozt.ru, vk.com, recyclemag.ru

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