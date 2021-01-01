7 ошибок при проектировании кухонного гарнитура

Проектирование кухни требует внимания к деталям. Если нет уверенности в собственных силах, лучше приобрести кухню от производителя

Кухонный гарнитур — сердце любого дома. Его функциональность и эстетика влияют на комфорт, поэтому ошибки при проектировании могут обернуться разочарованием. Дизайнеры разбирают ключевые промахи и подсказывают, как их исключить.

1. Игнорирование эргономики

Главная задача кухни — удобство и практичность. Типичные ошибки:

Неверное расположение «рабочего треугольника» (холодильник, мойка, плита). Оптимальное расстояние между элементами — 1,2–2,7 м.

Слишком узкие проходы. Минимум 1 м между гарнитуром и противоположной стеной.

Высота столешницы не учитывает рост. Стандарт — 85–90 см, но лучше рассчитать индивидуально.

Угловая мойка. Такое решение нужно выбирать только, если других вариантов не остается. На практике угловая мойка не удобна.

Распашные дверцы в напольных шкафах. Хранение на полках не удобно, постоянно приходится сдвигать и вытаскивать предметы, чтобы добраться до стоящих у стенки.Выбирайте выдвижные шкафы: при открытии сразу видны предметы, которые необходимы.

2. Неправильные замеры помещения

Ошибки в расчётах — частая причина переделок. Что учесть:

Неровности стен и пола — используйте лазерный уровень. Расположение труб, вентиляции, розеток. Выступы, окна, радиаторы.

Совет: купить кухню от производителя с выездом замерщика — гарантия точности.

3. Пренебрежение системой хранения

Беспорядок возникает из-за неграмотного зонирования. Решения:

Угловые шкафы с карго-системами.

Выдвижные ящики для крупной утвари.

Ниши под встроенную технику.

Антресоли для хранения утвари, которой не пользуетесь ежедневно.

4. Неподходящие материалы

Кухня — зона повышенной влажности и температур. Избегайте:

ДСП без влагостойкой пропитки.

Некачественной пленки для фасадов.

Натурального дерева без защитного покрытия.

5. Недооценка освещения

Только верхний свет создаёт тени. Идеальный вариант:

Основная люстра. Светодиодная лента под навесными шкафами. Точечные светильники над зоной готовки.

6. Непродуманная цветовая гамма

Яркие тона утомляют, а монохром выглядит скучно. Правила:

Сочетайте не более 3 цветов.

Тёмный низ + светлый верх визуально увеличит пространство.

Акцентные элементы (фартук, ручки) добавляют индивидуальности.

7. Экономия на фурнитуре

Ручки, петли и направляющие — основа долговечности. Признаки качественной фурнитуры:

Плавный ход ящиков.

Антикоррозийное покрытие.

Гарантия от производителя.

Проектирование кухни требует внимания к деталям. Если нет уверенности в собственных силах, лучше приобрести кухню от производителя, где дизайнеры подготовят 3D-проект с учётом всех нюансов. Помните: грамотное планирование сэкономит бюджет и время, а гарнитур станет удобным пространством для творчества и семейных обедов.

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