7 ошибок при проектировании кухонного гарнитура

Кухонный гарнитур — сердце любого дома. Его функциональность и эстетика влияют на комфорт, поэтому ошибки при проектировании могут обернуться разочарованием. Дизайнеры разбирают ключевые промахи и подсказывают, как их исключить.
1. Игнорирование эргономики
Главная задача кухни — удобство и практичность. Типичные ошибки:
- Неверное расположение «рабочего треугольника» (холодильник, мойка, плита). Оптимальное расстояние между элементами — 1,2–2,7 м.
- Слишком узкие проходы. Минимум 1 м между гарнитуром и противоположной стеной.
- Высота столешницы не учитывает рост. Стандарт — 85–90 см, но лучше рассчитать индивидуально.
- Угловая мойка. Такое решение нужно выбирать только, если других вариантов не остается. На практике угловая мойка не удобна.
- Распашные дверцы в напольных шкафах. Хранение на полках не удобно, постоянно приходится сдвигать и вытаскивать предметы, чтобы добраться до стоящих у стенки.Выбирайте выдвижные шкафы: при открытии сразу видны предметы, которые необходимы.
2. Неправильные замеры помещения
Ошибки в расчётах — частая причина переделок. Что учесть:
- Неровности стен и пола — используйте лазерный уровень.
- Расположение труб, вентиляции, розеток.
- Выступы, окна, радиаторы.
Совет: купить кухню от производителя с выездом замерщика — гарантия точности.
3. Пренебрежение системой хранения
Беспорядок возникает из-за неграмотного зонирования. Решения:
- Угловые шкафы с карго-системами.
- Выдвижные ящики для крупной утвари.
- Ниши под встроенную технику.
- Антресоли для хранения утвари, которой не пользуетесь ежедневно.
4. Неподходящие материалы
Кухня — зона повышенной влажности и температур. Избегайте:
- ДСП без влагостойкой пропитки.
- Некачественной пленки для фасадов.
- Натурального дерева без защитного покрытия.
5. Недооценка освещения
Только верхний свет создаёт тени. Идеальный вариант:
- Основная люстра.
- Светодиодная лента под навесными шкафами.
- Точечные светильники над зоной готовки.
6. Непродуманная цветовая гамма
Яркие тона утомляют, а монохром выглядит скучно. Правила:
- Сочетайте не более 3 цветов.
- Тёмный низ + светлый верх визуально увеличит пространство.
- Акцентные элементы (фартук, ручки) добавляют индивидуальности.
7. Экономия на фурнитуре
Ручки, петли и направляющие — основа долговечности. Признаки качественной фурнитуры:
- Плавный ход ящиков.
- Антикоррозийное покрытие.
- Гарантия от производителя.
Проектирование кухни требует внимания к деталям. Если нет уверенности в собственных силах, лучше приобрести кухню от производителя, где дизайнеры подготовят 3D-проект с учётом всех нюансов. Помните: грамотное планирование сэкономит бюджет и время, а гарнитур станет удобным пространством для творчества и семейных обедов.кухонный гарнитур, кухня
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