7 советов как обустроить женский туалетный столик

Даем совету по обустройству священного для девушек места - туалетного столика.

«Квартблог» решил разобраться, как можно выбрать и оборудовать туалетный столик так, чтобы он был красивым, функциональным и умещал все необходимое.

Учитывайте свои привычки

Они – ваши подсказки. В зависимости от ваших привычек вы можете выбрать комод или туалетный столик разной высоты, а так же декоративные элементы – как, например, зеркало. Привыкли краситься стоя? Тогда ящики комода вам не помешают, а большое зеркало будет только радовать. Привыкли делать это сидя? Тогда комфортнее вам будет с туалетным столиком, где есть место для пуфика или стула.

Обустраивайте свет

Многие дамы наводят красоту именно за туалетным столиком, и, если накраситься при полностью искусственном освещении, всегда остается вероятность, что после выхода на «свет божий» вы будете выглядеть, как Марфуша из фильма «Морозко». Поэтому столик лучше всего размещать у окна. Если же не такой возможности, то оборудовать столик лучше всего люминесцентным светом, как в гримерных див. Хорошо, если у вас будет возможность наводить красоту при обоих типах освещения: естественном и искусственном.

Рассчитывайте количество ящиков

Помните, что вам нужно предусмотреть хранение мелочей, с которыми сложнее всего справиться: косметики, украшения, резинок для волос и ещё множества женских штучек, которым нет названия во Вселенной (или есть, но у каждого – своё).

Разделяйте.

Крема – к кремам, карандаши – к карандашам, лаки – к лакам. Определите каждому типу вещей свое место.

Подберите правильную столешницу

Красота требует жертв – увы, такое изречение бывает актуально и для предметов интерьера. Некоторые красивые столешницы способны приносить хозяйке много бед. Например, на сильно глянцевой поверхности постоянно остаются отпечатки рук, а какие-то деревянные столешницы без должного покрытия могут испортиться, если на них что-то пролить. Лучше всего узнавать у продавца, как определенный вид столешницы реагирует на воду и на пятна, и чем можно отчистить всякие форс-мажоры.

Храните на виду только самое необходимое (или красивое)

Научиться раскладывать мелкие вещи по коробочкам с разделителями не так уж сложно. Гораздо сложнее правильно распределить вещи по признаку их надобности: лак, основную косметическую артиллерию и заколки, которыми вы пользуетесь чаще всего, можно вынести наверх, на сам столик – на видное обозрение, чтобы всё это было под рукой (особенно, если вы сильно спешите). Остальное же без опасения можно спрятать в ящички и коробочки.

Выкиньте всё, чем вы не пользуйтесь

Подарите младшей сестре или ближайшей подружке.

жить проще, полезные советы