7 вещей для поддержания порядка дома

10 полезных вещей для дома, которые помогут вам лучше организовать хранение и будут поддерживать видимость порядка.

Порядок дома — это удивительное дело: длится недолго, поддерживать приходится постоянно, а результат работы хозяйки виден только в том случае, если она перестает что-либо делать. Тем не менее пускать все на самотек нельзя ни в коем случае. Мы решили создать подборку из 10 полезных вещей для дома, которые помогут вам лучше организовать хранение и будут поддерживать видимость порядка.

Маленькое ведерко для мусора

Мои друзья шутят, что я единственная их знакомая, у которой в каждой комнате стоит крохотная мусорка. На самом деле, это очень удобно! Во-первых, не нужно по сто раз ходить выбрасывать мелкий мусор на кухню, во-вторых, наличие мусорки будет побуждать складывать все ненужное туда, а не оставлять фантик на прикроватной тумбочке до момента «когда я наконец-то встану с постели». Особенно актуальны такие приспособления в ванной. Использованные ватные диски, ушные палочки, волосы с расчески — не за чем собирать все это в руки, когда можно положить в маленькую мусорку, а раз в пару дней опустошить ведерко.

Как вариант: ведро из матовой стали (2400 р.) или из пластика (1189 р.).

Органайзеры для кухни

Нам ли не знать, сколько всего нужного и не очень хранится на наших кухнях, начиная от ста видов специй (даже самых диковинных) и заканчивая десятком баночек с соусами, вареньями и медом. Для того, чтобы все это не занимало кухонные шкафы хаотично, дизайнеры придумали удобные органайзеры, в которые можно сложить специи, формочки для выпекания и даже витамины в банках.

Для примера: кухонный органайзер для пакетиков (999 р.) и с тремя отделениями

Держатели для пленки и фольги

Я очень часто использую на кухне фольгу, прозрачные пакеты, бумажные полотенца для рук. Сейчас они у меня лежат на специальных рейлингах, но вот недавно я увидела интересное решение в виде диспенсеров, которые будут не просто удерживать рулоны, но и отмерять нужное количество. Держатель (4 в одном) с полочкой для специй наверху — 3249 р.

Органайзер для проводов

На тему проводов в интерьере у нас было аж две подробные статьи: «Провода: спрятать или оставить» и «Как справиться с проводами», поэтому я не буду долго распространяться о том, что даже самый красивый интерьер может испортить клубок перепутанных проводов на полу. Из готовых решений — органайзер для проводов с фиксаторами (2649 р.), который можно и на пол поставить, и к столешнице снизу прикрепить.

Многофункциональная ключница

Иногда я думаю: «Как здорово было бы, если бы на ключи можно было позвонить, как на мобильный телефон!». Я пытаюсь тренировать свою собранность и каждый день класть ключи на одно и то же место, чтобы не тратить время с утра на поиски, но я точно знаю, что после ремонта повешу какую-нибудь стильную ключницу. Этот товар, на удивление, дефицитный. Найти симпатичную ключницу — это вызов, а чтобы она еще и в интерьер вписалась, так это вообще — фантастика! Но бывают удачные поиски. Так, я нашла магнитный держатель для ключей (1689 р.) с отделением для писем и держатель с маркерной доской (1980 р.), на которой можно оставлять напоминания себе или любовные послания домашним.

Вытяжная настенная сушилка для белья

Это приспособление я увидела в квартире на Площади Ильича, куда недавно ездила в гости. Хозяйка Карина сушит белье над ванной именно таким образом. Это достаточно удобно: не захламляет небольшую квартиру и не портит вид (ведь можно задернуть шторы!). Карина советует сразу брать хорошую сушилку (под тяжестью пластик может сломаться), мы предлагаем вам два варианта для рассмотрения: пластиковый (2740 р.) и из нержавеющей стали (4320 р.).

Органайзер для косметики

Опять же, мы уже давали вам «10 советов, как хранить косметику», а теперь перейдем к конкретике. Помимо косметичек, удобно хранить дорогие сердцу тюбики в специальых прозрачных коробках. Они могут быть универсальными (1149 р.), только для помад (1770 р.) или кисточек (1149 р.)

Самое главное в поддержании порядка дома — это систематичность. Нужно научиться делать одни и те же действия «на автомате», будь то повесить ключи на место или положить косметику после использования четко на свое место. Как только вырабатывается привычка, дом становится чище,а хозяйка перестает себя чувствовать Золушкой после каждой уборки.

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