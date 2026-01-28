Александр Безносенко: когда стоит менять рельеф участка

Основатель «Заборы 2.0» Александр Безносенко — о том, что делать со сложным участком, и почему «сложный» почти всегда значит «просто другое решение».

Основатель «Заборы 2.0» Александр Безносенко — о том, что делать со сложным участком, и почему «сложный» почти всегда значит «просто другое решение».

Александр Безносенко на объекте, кадр из видео-обзора на канале «Заборы 2.0»

Почти на каждом втором замере звучит одна и та же фраза: «Хочу, чтобы было ровно». Заказчик стоит на участке с уклоном, смотрит на будущую линию забора и говорит почти на автомате: «Давайте подсыпем грунт».

Я эту мысль понимаю. Ровная плоскость кажется простым решением — выровнял землю, и забор встал как по линейке. Только за словом «подсыпать» прячется совсем другой проект, бюджет и сроки. Расскажу, когда менять ландшафт действительно оправдано, а когда лучше вписать забор в участок таким, какой он есть.

Что на самом деле значит «выровнять участок»

Подсыпать грунт — это не «привезли землю и разровняли». Здесь работает целая цепочка.

Сначала нужно удержать насыпной грунт, иначе он поползет. Для этого по периметру заливается свайно-ленточный фундамент. Дальше — дренаж и водоотведение, чтобы вода не собиралась и участок не подтапливало. И только потом — сама подсыпка и планировка.

Каждый из этих этапов — отдельные деньги и отдельное время. Поэтому первое, что я говорю заказчику: менять естественный ландшафт нормально, если это осознанное решение, к которому готовятся заранее. Беда начинается, когда большой земляной проект рождается спонтанно, ради одного ровного забора.

Дорого ли менять ландшафт

Дорого. Я на этот вопрос отвечаю всегда одинаково: хотите ровный участок — покупайте ровный участок. Так проще всего.

Грунт складывался десятилетиями, где-то веками. Привозишь новый грунт — начинается усадка, а за ней подтопления и прочие последствия. Чтобы сделать грамотно, придется соблюсти разуклонку, залить подпорные стены, сделать в них дренажные отверстия и ливневую канализацию. Это очень большие деньги.

Такие работы оправданы, только когда земля кратно дороже самих работ. Простой пример. Сотка на Рублевке стоит 3 миллиона, участок в десять соток — 30-40. Сверху дом за 300, благоустройство, общий бюджет под полмиллиарда. Потратить на этом фоне 7-10 миллионов, чтобы было ровно, — разумно, цифра сопоставимая. А если участок куплен за 5 миллионов и в него вкачивают еще 7-8 ради ровной плоскости — логики нет. Тем более когда с естественным рельефом все можно сделать отлично.

Как изменить рельеф правильно

Бывает, что без этого никак, и тогда все делается грамотно. Хороший пример — наш объект в коттеджном поселке «Дольче Вита».

Перепад на участке шел порядка 40 см. Чтобы верх забора встал в один уровень, без ступенек, мы подняли ленту в углу примерно на 35 см. Это и было пожелание заказчика — ровная верхняя линия.

Уже после того как мы закончили забор, заказчик завез на участок большой объем грунта, чтобы выровнять и спланировать территорию. Подпорная стена высотой больше метра и свайно-ленточный фундамент именно такой высоты были сделаны заранее, чтобы этот грунт удержать. То есть мы не угадывали — мы спроектировали конструкцию под будущую засыпку.

В таких местах, где бетон уходит под землю и не контактирует с воздухом, мы наносим гидроизоляцию — праймер, который не дает бетону тянуть лишнюю влагу. Мелочь, которую под грунтом никто не увидит. Именно из таких мелочей складывается срок службы.

Подпорная стена и свайно-ленточный фундамент под завезенный грунт, фото из рабочего архива Заборы 2.0

Когда это просто лишние деньги

Теперь обратная ситуация. Если единственная задача — красивый ровный забор, менять ландшафт я не рекомендую.

Есть распространенный страх: «Если не выравнивать, забор пойдет страшными ступеньками и будет выглядеть нелепо». Это не так. Способов аккуратно вписать забор в естественный рельеф много.

Можно пустить низ забора по земле, а верх оставить ровным, горизонтальным. Тогда высота получается разной: где-то два метра, где-то 220, где-то 230. Верхняя линия идет по линейке, низ повторяет участок.

Монтаж в горизонт

Любой листовой и секционный материал — профлист, 3D-сетка, жалюзи — на уклоне идет ступеньками, без них перепад не обыграть. Весь вопрос в том, как они сделаны. Чаще всего люди и представляют ступеньки именно неаккуратными: тут перепад 10 сантиметров, там 30, на одном пролете есть, на другом нет. Вот это режет глаз. Мы делаем наоборот — ступеньки одинаковые: считаем высоту ступени и идем ровным шагом по всей длине.

Монтаж ступенями

А штакетник можно пустить и вовсе плавно, где каждая штакетина чуть ниже предыдущей, — складывается ощущение мягкого понижения без ступенек как таковых.

Монтаж в горизонт

Что решается уже на монтаже

Скажу честно: на сложном участке часть решений рождается прямо во время монтажа. Просчитать все до сантиметра заранее не выходит — и это нормально.

Те же ступеньки заранее не считаются. Бригадир на месте простреливает перепад, натягивает шнурку, определяет размер ступени — и уже под него ведёт забор. Сложный объект почти всегда подкидывает нюансы: где-то существующий столб, где-то бетон под демонтаж, где-то заказчик прямо на монтаже просит сохранить дерево. Был случай — пустили забор вокруг сосны, хотя изначально так не задумывали. Монтажники решали по месту.

Таких микрорешений много, и мы хотим, чтобы сюрпризов было меньше. Поэтому вводим отдельную роль — инженера контроля качества. Человека, который после замера еще раз все перепроверяет: смотрит грунт и почву, пересчитывает размер секций, перемеряет проемы под ворота и калитки, отмечает сложный демонтаж. Чем больше поймали до монтажа, тем спокойнее на монтаже.

Когда участок диктует свои правила

Есть и крайний случай — когда подстраиваться приходится под саму местность. Такой объект у нас был в Чеховском районе: забор на реке Рожайке.

Заказчик хотел забор на трехметровых винтовых сваях. Мы честно предупредили, что это не по технологии и весной возможны проблемы. Но другого варианта здесь физически нет: технику для железобетонных свай не загнать. Многие компании за такую работу не брались. Мы взялись — и сваи крутили прямо в реке, а для сварки ставили специальную тумбу в воду.

Я привожу этот пример не чтобы похвастаться сложной конструкцией, а ради принципа: участок мы изучаем первым, а решение подбираем под него — и говорим о рисках прямо, до договора.

Забор на трехметровых сваях в реке, кадр из видео-обзора «Заборы 2.0»

Совет владельцу сложного участка

Первый совет звучит парадоксально: по возможности не покупать сложный участок. Если бюджет в разумных пределах и нет привязки к конкретному месту, проще искать ровное поле. Купив участок за два миллиона, можно потом влипнуть еще на пять, чтобы его переделать. Дешевле сразу взять за пять и не морочиться.

Если место уже выбрано — река, рельеф, удачная геолокация у МКАДа, — тогда смотрите на подрядчика. На его кейсы и опыт с похожими объектами.

И главное. Для меня первый красный флаг — когда подрядчик на все говорит «да». «Да и так сделаем, и сэкономим, и все будет отлично». Обещает розовых пони. Хороший специалист говорит по факту: вот здесь проблема, тут проблема, а это надо решать так. И не соглашается сделать дешево и быстро, а убеждает сделать один раз и качественно. Со сложными участками я часто приезжаю уже после таких «мастеров» — и все приходится выкидывать и переделывать.

Вместо итога

Перед тем как решиться менять рельеф, стоит задать себе один вопрос: «Я выравниваю участок или просто хочу ровный забор?»

Если задача — спланировать территорию, завезти грунт, поднять уровень, тогда подпорная стена, фундамент и дренаж оправданы, и к ним готовятся заранее. Если же хочется только аккуратной линии ограждения — почти всегда забор можно красиво вписать в участок таким, какой он есть. Дешевле, быстрее и без лишней стройки.

Каждый участок заслуживает надежный забор. И чаще всего — без того, чтобы перекраивать под него землю.

Александр Безносенко, основатель «Заборы 2.0»

рельеф участка