Американский стиль в интерьере квартиры и дома

В этой статье мы покажем, как правильно использовать американский стиль в интерьере, как оформить отдельно кухню, гостиную или спальню, а также как быть, если хочется "Америки" в маленькой квартире.

В этой статье мы покажем, как правильно использовать американский стиль в интерьере, как оформить отдельно кухню, гостиную или спальню, а также как быть, если хочется "Америки" в маленькой квартире.

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Особенности американского стиля в интерьере квартиры и дома

Американский типичный интерьер – это практичное продолжение английского стиля с элементами колониальной простоты, нью-йоркской практичности и шика.

Есть общие маркеры в архитектуре и отделке, которые помогают идентифицировать истинно американские интерьеры. Перечислим их.

Свободная планировка гостиной зоны. Гостиная зачастую объединена с кухней и (реже) с прихожей.

Ощущение простора сохраняется и благодаря особой расстановке гарнитуров. Основные группы (гостиная мебель, журнальный стол) сосредоточены ближе к центру, возле стен – только необходимые шкафы, камин, полки и много свободного места.

При этом в идеале в одну комнату подбирается одна коллекция мебели, обычно надежная и функциональная.

Фоновый цвет – приятный нейтральный: бежевый, пепельный, молочный или кофейный. Стены покрыты декоративной нефактурной штукатуркой в подобных тонах или однотонными обоями.

Цветовая гамма – нюансная, с мягкими переходами (бежево-коричневыми, бело-кремовыми). Но уместны мелкие синие или вишневые акценты.

Спокойные колор-блоки на стенах могут быть разбавлены фоторамками и графическими или абстрактными картинами.

Винтажные предметы, награды сочетаются при этом с ультрасовременной встроенной техникой.

Кроме этого, есть индивидуальные вариации стиля, сохранившиеся из разных времен и гармонично смешанные сегодня.

Вот пример смешения стилей "классика+американское кантри+элементы тиффани":

Разложим все по 5 полочкам.

5 видов американского стиля в интерьере

1) Американская классика, к примеру, похожа на английскую. Ее узнаваемые черты:

камин;

симметрия в расстановке;

бежево-шоколадная гамма;

древесные стеновые панели и пол;

молдинги на потолке;

основной декор – семейные реликвии.

В отличие от британского интерьерного стиля, здесь нет аристократических излишеств.

2) Колониальные черты в американском интерьере проявляются так:

могут доминировать натуральные цвета: охристый, оливковый;

рационально используются места под лестницей, на камине;

ковры с этническими узорами, которые зонируют гостиную;

нестандартная мебель: пуфы, банкетки, плетеные кресла, предметы;

элементы ручной ковки;

грубые текстильные чехлы;

кадки с высокими тропическими растениями.

3) Американское кантри отличают такие элементы:

массивная старинная мебель, в частности с кожаной обивкой;

грубоватый камень в отделке камина;

балки на потолке ;

есть и колониальные детали.

4) Тиффани – это американский стиль эпохи модерна (конца XIX века). Он очень узнаваем благодаря таким деталям:

колор-блоки цвета тиффани (шикарного бирюзового оттенка);

отделка «под мрамор»;

витражи и много красивого стекла;

«киношные» винтажные элементы.

5) Нью-йоркский стиль

Это – стиль городских американских интерьеров второй половины XX – XXI веков. Он вобрал элементы лофта, голливуда, эклектики.

Студийная планировка – обязательное условие. Плюс стиль имеет свои маркеры, которые отличают его от американской классики:

минимализм в отделке и обстановке (доминирует несколько крупных колор-блоков);

базовые тона – белый или дымчатый, дополненные алым, терракотовым или цветом индиго;

натуральное дерево в большей степени заменяют простые в уходе современные материалы – литой камень, акрил, стекло и металл;

нестандартная «киношная» мебель, тоже из новых материалов;

возможно наличие контрастной стены, кирпичной, грифельной или ярко окрашенной;

современные фотокартины без рамок, с американскими пейзажами, портретами звезд, уличными рисунками;

вместо центральной люстры – локальное встроенное освещение и торшеры;

вместо длинных штор – жалюзи и роллеты.

Перейдем к практике оформления жилья в американском стиле.

Американский стиль в интерьере маленькой квартиры

Изначально американские интерьеры зародились и развивались в просторных домах и апартаментах. Однако небольшую советскую однушку можно сделать свободной, дорогой, молодежной, как в домах США.

Если сделать все, как в пунктах ниже, итоговая картинка напомнит изысканную американскую классику, а эргономика будет современной, продуманной.

1) В идеале лучше объединить гостиную с кухней, прихожей или лоджией.

Если такой возможности нет, четко выделите в комнате зоны: столовую, уголок общения. Разделительной линией может служить края яркого ковра, молдинги и фотокартины на стенах.

2) Выберите плотные однотонные обои или стеновую краску натурального и приятного светлого оттенка: бежевого, кремового, топленого молока. Оформите все стены комнаты в один цвет.

3) Выдержите классическую симметрию в расстановке мебели, расположении света. Это придаст комнате объем.

4) Примените высокий плинтус или ряд стеновых панелей для отделки нижней части стен по всему периметру комнаты. Горизонтальная полоса – элемент из английской классики – вытянет комнату и поддержит ощущение престижа.

5) Большие окна и камин, характерные для американского дома, можно сымитировать, сделав фальш-порталы или фальш-камин из молдингов, фанеры, плитки.

6) Для оформления окон подберите легкие жалюзи, римские шторы, роллеты «день-ночь» или занавески из легкой натуральной ткани, без ламбрекенов и бахромы. Подойдут и шторы с вертикальными линиями или складками, геометрическим орнаментом. Они сделают маленькую комнату зрительно выше, что важно в американском стиле.

7) Подберите нестандартные гарнитуры, надежные и объемные, но при этом с облегченной изящной конструкцией. Например, для обеденной зоны – плетеные кресла или стулья и столик с тонкими ножками, для хранения – стеллажи с открытыми полками, консоль, напоминающую камин.

8) Кроме этого, сохранить пространство в небольшой квартире позволят встраиваемые системы с открытыми полками для техники и сервизов, раскладные столы или откидная столешница.

Как оформить гостиную в американском стиле

В Америке жилое пространство делится на 2 зоны: публичную и приватную. Гостиная, столовая и кухня – это публичная зона. Они обычно не разделяются, только условно разграничиваются барной стойкой. И оформляются единообразно.

Гостиная зона предназначена для общения с друзьями, посетителями, и нередко объединена с прихожей. Столовая – интимный оазис, здесь собирается вся семья. И она расположена ближе к кухне.

Меблировка

Соответственно, в гостиной в американском стиле должны быть такие группы мебели:

Столовый комплект в едином стиле: стол, одинаковые стулья/плетеные кресла или кухонный диван.

Мягкая мебель и журнальный столик для гостей.

В приоритете английские диваны и кресла: честерфилд, лоусон или лаконичные модели с правильными формами. Обязательно с дорогой обивкой, кожаной или текстильной.

Гостиная мебель должна быть расставлена симметрично относительно камина, дизайнерской консоли, комода или ТВ-сета. Кресел может быть 2-4.

Обеденная зона отделяется от рабочей зоны кухни только с помощью барной стойки или острова. Гостиный уголок можно условно отделить с помощью контрастного ковра.

Отделка и предметы декора

Стены всей гостиной обычно оформляются в один натуральный цвет (бежевый, ясенный, светло-оливковый, хаки). На полу – паркет, доска или ламинат с престижной древесной текстурой.

Однако есть несколько вариантов оформления и отделки.

При выборе доминирующего цвета, ковров и аксессуары лучше проявить преданность к любимой эпохе истории Америки.

Нравятся классические гостиные из старых американских фильмов? Возьмите за основу молочно-шоколадную гамму. Выберите однотонные обои или в вертикальную полоску.

В такой гостиной уместен будет высокий шкаф с книгами, наградами, статуэтками, большая люстра в гостиной зоне и старые семейные фотографии на стенах.

В колониальном или кантри-варианте базовый тон должен быть природно-теплым (светло-оливковый или хаки). Приятно «охладит» такую гостиную потолочный вентилятор с лампой, высокие растения.

Более молодежный вариант для гостиной – стиль тиффани. Здесь настроение задает белоснежная и бирюзовая фоновая отделка.

Плюс в обстановке обязательно присутствуют витражи, зеркала в рамках, элитный хрусталь, дорогие ткани. И много света. Как на площадке для съемок голливудского сериала!

Наконец, гостиная в современном американском стиле выглядит максимально свободной, готовой к реальной молодежной жизни, а не киношным сценам.

Основные цветовые блоки – белый, алый, терракотовый. Большинство стен отделаны однотонной краской, но одна может быть кирпичной или грифельной. Над диваном и обеденной мебелью есть светильники в стиле лофт или встроенные, а из декора – только яркие графические или пейзажные постеры.

Кухня в американском стиле

Типичная американская кухня имеет свои полезные узнаваемые фишки. В ней предусмотрены детали для удобной работы и даже для отдыха.

Мойка под окном.

В большой студии есть островной модуль, который служит центром симметрии и одновременно отделяет кухню от гостиной. Он может использоваться как рабочий уголок, как столик для напитков и ланчей, и одновременно для хранения мелочей.

Присутствуют современные практичные материалы. К примеру, на полу – керамогранит под дерево, столешница и фартук – из искусственного камня.

Меблировка простая, в одну линию или Г-образная. Мебельные ряды сделаны «под линейку».

Рабочая мебель обычно из светлого дерева, добротная и правильных форм, с однотонными матовыми фасадами. Верхние шкафы могут быть с витражными вставками и подсветкой.

Много закрытых систем хранения и свободного пространства. Кухонный инвентарь всегда спрятан.

Есть современная техника, которая делает жизнь комфортнее и не выделяется из обстановки: незаметная вытяжка, встроенная в столешницу варочная поверхность и т. д.

В тему. В XIX в Америке возник особый стиль мебели – от шейкеров. Шейкеры – строгая религиозная организация, ценящая аскетизм и порядок. Вся их мебель была максимально скромной, но надежной. Кухонные фасады в стиле шейкер – прямые, однотонные, с простой филенчатой вставкой, без декора. И они идеальны для современных американских кухонь.

2 варианта оформления и декорирования пространства.

1) Американское кантри. Это тканевые занавески и салфетки, абажуры и обивка на мебели. Есть древесные, синие или зеленые акценты.

2) Клубный, или современный американский стиль. В этом случае преобладает бело-серая палитра, есть барные стулья, светильники и отделка в стиле лофт. На окнах в идеале жалюзи или рулонные шторы. Рабочая зона с барным островом напоминают кафе.

Спальня в американском стиле

В спальне американского образца должно быть только все необходимое для комфортного сна, релакса и хранения личных вещей. И расслабляющая, немного колониальная обстановка.

Рассказывая про свое жилье, американец обычно указывает количество спален, иногда добавляя: «спальни для гостей», детские спальни». Спальные комнаты – это интимная часть дома. Спальня хозяев всегда отгорожена от публичной зоны (гостиной), может располагаться на мансардном этаже, рядом с личной гардеробной комнатой.

Проиллюстрируем, как это. Итак!

Цветовая гамма – легкая, природная, молодежная. Светлые фоновые цвета – бежевый, молочный, розово-пудровый или фисташковый – создают освежающий контраст с оттенками красного и темного дерева.

На стенах – однотонная штукатурка, обои с текстурой рогожки или льняной фактуры или вагонка. На полу – в идеале паркет, светлая доска, или ламинат с имитацией натурального покрытия.

Потолок может быть дополнен классическими молдингами или (в мансардной комнате) натуральными деревянными балками.

Центр симметрии и доминанта интерьера – массивная, высокая и просторная кровать, с классическим изогнутым или ровным изголовьем.

С обеих сторон от нее – одинаковые прикроватные тумбы или комоды.

У изножья нередко устанавливается банкетка или скамья - романтичная подставка для книги, свечей, завтраков или… подушек. О подушках еще скажем.

Роль классической американской гардеробной комнаты может выполнить отсек со стеклянной перегородкой или шкаф с дверьми-купе. Плюс для хранения вещей можно использовать и комод.

Если пространства достаточно, уместны плетеные современные изогнутые кресла, столик, шкафчик-сундук.

В американской спальне всегда достаток естественного света. Окна (желательно большие) могут быть прикрыты короткими римскими шторами, роллетами или легкими длинными занавесками.

Вечернее освещение лучше пусть будет локальным. Узнаваемая черта американской стилистики – симметричные светильники по обеим сторонам кровати (на прикроватных тумбах или стенах). Может также использоваться торшер возле кресел. Дорого и эффектно смотрятся старинные настольные лампы и канделябры.

Роль декора в типичной американской спальне выполняют нужные или милые сердцу предметы:

– подушки на кровати (их должно быть много), обязательно с декоративными наволочками;

– большая картина, вставка из цветочных обоев или зеркальное панно над изголовьем;

– семейные фото;

– копии американского флага и сувениры из путешествий;

– декоративный текстиль, лоскутный или украшенный ручной вышивкой;

– в спальне подростка также могут быть любимые постеры, яркие игрушки, награды.

Обычно декор используется крайне умеренно, не перегружает, а слегка дополняет отделку.

Вот и все основные приемы, которые позволят оформить дом/квартиру по американским стандартам, лаконично и дорого одновременно.

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