Авторская графика и мебель из ИКЕА: интерьер студии от Олеси Шляхтиной

Студия с материалами на контрасте, авторскими картинами и графикой.

Сегодня мы отправимся в виртуальный тур по квартире, где все большие участки стен оклеены обоями с рисунками, а оставшиеся покрыты светлой краской little green, служащей прекрасным фоном для зеркал и предметов искусства — авторских картин и графики.

А материалы здесь подобраны на контрасте, например, двери тонированы чёрной морилкой под лаком, а дверные наличники покрыты акриловой белой краской; фигурные плинтусы гармонируют с тёмной дубовой паркетной доской.

Дизайн: студия дизайна и архитектуры Олеси Шляхтиной

квартира