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Авторская графика и мебель из ИКЕА: интерьер студии от Олеси Шляхтиной

Сегодня мы отправимся в виртуальный тур по квартире, где все большие участки стен оклеены обоями с рисунками, а оставшиеся покрыты светлой краской little green, служащей прекрасным фоном для зеркал и предметов искусства — авторских картин и графики.

А материалы здесь подобраны на контрасте, например, двери тонированы чёрной морилкой под лаком, а дверные наличники покрыты акриловой белой краской; фигурные плинтусы гармонируют с тёмной дубовой паркетной доской.

Дизайн: студия дизайна и архитектуры Олеси Шляхтиной

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