Подпишитесь!

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Задача проекта: создать удобное жилье с учетом перспективы расширения семьи и большим обеденным столом для приема гостей.
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