Подпишитесь!

1 раз в неделю присылаем только самый душевный и интересный материал

Usual 55

Двухкомнатная квартира 43 кв.м. в Котельниках

a15hbbx1g4
Квартблог

Задача проекта: создать удобное жилье с учетом перспективы расширения семьи и большим обеденным столом для приема гостей.

  • 132

Регистрируйтесь на Квартблоге

Можно будет собирать фотографии и статьи, писать на форум и получать специальные скидки в магазине.

Регистрируясь, вы принимаете условия пользовательского соглашения

Usual 55 min

Квартира с антиквариатом

a15hbbx1g4
Квартблог

Уютная квартира от Екатерины Яковенко.

  • 1009
Usual 78

Квартира в Новосибирске 72 кв.м.

a15hbbx1g4
Квартблог

Стилистика интерьера этой квартиры тесно связана с историей дома: высокие потолки с гипсовой лепниной и советская мебель, оставшаяся от семьи генерала, жившего здесь прежде.

  • 1612
Usual 55 min

Двушка в Черёмушках (Москва)

a15hbbx1g4
Квартблог

Двухкомнатная квартира 74 кв.м. в Москве.

  • 1413
Usual min

Живой проект, сохранивший дух и атмосферу сталинского дома

a15hbbx1g4
Квартблог

Этот интерьер называется «живым», потому что по желанию хозяев были сохранены дух и атмосфера сталинского дома, лепнина на стенах и потолке.

  • 1741
Hag1

Квартира в Гетеборге в 45 м2

a15hbbx1g4
Квартблог

Довольно жизнерадостный минимализм.

  • 5036
6036836 original

Двухкомнатная студия в Гетеборге, 35 м²

a15hbbx1g4
Квартблог

Всем хороша эта небольшая, но милая двушка, кроме отсутствия окон в спальне. Простой и правильный, как и вся планировка здесь, выход из ситуации в нашем посте.

  • 6715
Usual 55 min

Двушка для любителей скандинавских стран

a15hbbx1g4
Квартблог

Проект квартиры для молодой пары. Ребята много путешествуют и без ума от скандинавских стран. Их увлечения и определили стилистику интерьера: легкий и очень уютный интерьер, комнаты наполненные светом и домашней атмосферой.

  • 2780
6018384 original

50-метровая двушка в центре Стокгольма

a15hbbx1g4
Квартблог

Классический скандинавский интерьер в доме, постройка которого датируется 1888 годом. Общая площадь двухкомнатной квартиры с отдельным закутком для кухни — 50 м2.

  • 4930

Создайте в своем профиле на Квартблоге альбом с фото или рендерами проекта и отправьте нам ссылку на этот альбом, чтобы мы смогли рассказать о вашем проекте.

Ура!

Теперь у вас есть свой дом на Квартблоге. Если хотите посмотреть на него прямо сейчас, добро пожаловать.

Спасибо!

Ваш проект был успешно отправлен. Мы обязательно посмотрим его и свяжемся с вами по указанному адресу, если решим опубликовать.

Товар добавлен в корзину

Оформить заказПродолжить покупки
Закрыть окно