Подпишитесь!

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Московская квартира с отделкой в испанском стиле: Мадрид

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Елена Ваньянцева

Мы побывали в гостях в квартире от застройщика, которая продается уже с отделкой в современном стиле, и представили, как бы мы ее обустроили, если бы в ней жили.

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Московская квартира с отделкой в испанском стиле: Барселона

Image 15 09 14 11 09
Елена Ваньянцева

Мы побывали в гостях в квартире от застройщика, которая продается уже с отделкой, и представили, как бы мы ее обустроили, если бы в ней жили.

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