Подпишитесь!

Московская квартира с отделкой в испанском стиле: Мадрид
Мы побывали в гостях в квартире от застройщика, которая продается уже с отделкой в современном стиле, и представили, как бы мы ее обустроили, если бы в ней жили.
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Московская квартира с отделкой в испанском стиле: Барселона
Мы побывали в гостях в квартире от застройщика, которая продается уже с отделкой, и представили, как бы мы ее обустроили, если бы в ней жили.
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