Подпишитесь!

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Советы Деборы Нидлман: как сделать дом стильным

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Квартблог

Известный дизайнер с мировым именем Дебора Нидлман советует, как сделать дом стильным и уютным.

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5 советов по организации пространства

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Квартблог

5 полезных советов, которые помогут вам содержать дом в порядке.

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Всё, что нужно знать об обустройстве кухни с островом

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Квартблог

В этой статье Квартблог расскажет об особенностях кухни с островом и правильных способах зонирования такого пространства.

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6 способов улучшить интерьер к осени

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Елена Ваньянцева

Мы предлагаем вам 6 легких и недорогих способов, которые помогут вам сделать ваш дом еще уютнее этой осенью.

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Дизайн балкона: как правильно оформить это пространство

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Квартблог

В этой статье Квартблог расскажет про типы балконов, как выбрать дизайн для них, и как правильно оформлять это пространство.

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Идеальный отдых: гамак в квартире

Анастасия Верная

Все о гамаках: где повесить, каким способом закрепить и как сделать самостоятельно

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Удобный тренд на уединение: спальня в коробке

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Квартблог

Спальня в коробке - название может быть не очень привлекательное, но её функциональность не оставит вас равнодушными.

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Балкон в хрущевке: советы + идеи

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Квартблог

Квартблог расскажет владельцам балкона в хрущевке, как можно обустроить эту часть квартиры, какие варианты дизайна подойдут, и покажет современные идеи отделки.

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Как выбрать кухню: советы профессионалов

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Квартблог

Сегодня Квартблог расскажет, как выбрать кухню правильно, на что профессионалы советуют обратить внимание, и какие материалы подобрать для оптимизации бюджета.

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