Подпишитесь!

Каменная роза: как вырастить необычный цветок у себя дома
В этой статье Квартблог разбирается с вопросами, как ухаживать за цветком "Каменная роза" в домашних условиях, какие приметы и суеверия существуют относительного этого растения, и как сочетать каменную розу в композициях.
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Обустраиваем зеленый уголок
Квартблог рассказывает, как найти в квартире место для зимнего уголка. Полезные советы и рекомендации от Квартблога!
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Выращивание бегонии в домашних условиях
Сегодня поговорим о бегонии: как за ней ухаживать, что нужно знать начинающему цветоводу и как решать проблемы, которые могут возникнуть с этим растением.
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Тенелюбивые комнатные растения
Цветы в доме – это красиво, но часто цветоводов останавливает малое количество света в квартире. Ландшафтный дизайнер Ольга Панкратьева поделилась с нами секретами разведения тенелюбивых растений, названиями и фото таких растений.
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Как ухаживать за драценой в домашних условиях
В этой статье Квартблог расскажет о видах драцены, и как за ней ухаживать в домашних условиях: размещение, полив, температурный режим и т.д.
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Мой тайный сад: растения в интерьере
Поговорим о интересном расположении растений в интерьере квартиры: поставить, подвесить или высадить в аквариум?
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Озеленяемся: 15 самых больших комнатных растений
Квартблог рассказывает о самых больших комнатных растениях, и как за ними ухаживать.
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Как не дать цветам погибнуть, пока вы в отпуске
16 советов и идей, которые позволят вам уехать из дома с чистой совестью.
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Как продлить жизнь цветам: 13 советов
Мы расскажем о том, как продлить жизнь живым цветам в вазах, которые так украшают интерьер. Полезные советы и рекомендации от Квартблога!
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