Подпишитесь!

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Usual kamennaja roza kak vyrastit neobychnyj tsvetok u sebja doma

Каменная роза: как вырастить необычный цветок у себя дома

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Квартблог

В этой статье Квартблог разбирается с вопросами, как ухаживать за цветком "Каменная роза" в домашних условиях, какие приметы и суеверия существуют относительного этого растения, и как сочетать каменную розу в композициях.

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Balcony planters

Обустраиваем зеленый уголок

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Квартблог

Квартблог рассказывает, как найти в квартире место для зимнего уголка. Полезные советы и рекомендации от Квартблога!

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Выращивание бегонии в домашних условиях

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Квартблог

Сегодня поговорим о бегонии: как за ней ухаживать, что нужно знать начинающему цветоводу и как решать проблемы, которые могут возникнуть с этим растением.

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Rasteniya v interere 6

Тенелюбивые комнатные растения

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Квартблог

Цветы в доме – это красиво, но часто цветоводов останавливает малое количество света в квартире. Ландшафтный дизайнер Ольга Панкратьева поделилась с нами секретами разведения тенелюбивых растений, названиями и фото таких растений.

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Usual dratsena uhod v domashnih usloviyah foto

Как ухаживать за драценой в домашних условиях

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Квартблог

В этой статье Квартблог расскажет о видах драцены, и как за ней ухаживать в домашних условиях: размещение, полив, температурный режим и т.д.

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Diy two toned tree trunk planter

Мой тайный сад: растения в интерьере

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Маша Шаталина

Поговорим о интересном расположении растений в интерьере квартиры: поставить, подвесить или высадить в аквариум?

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Usual bolshie komnatnye rastenija

Озеленяемся: 15 самых больших комнатных растений

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Квартблог

Квартблог рассказывает о самых больших комнатных растениях, и как за ними ухаживать.

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Как не дать цветам погибнуть, пока вы в отпуске

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Дарья Мышленникова

16 советов и идей, которые позволят вам уехать из дома с чистой совестью.

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Как продлить жизнь цветам: 13 советов

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Елена Ваньянцева

Мы расскажем о том, как продлить жизнь живым цветам в вазах, которые так украшают интерьер. Полезные советы и рекомендации от Квартблога!

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