Черные-черные стены

Красим стены в черный цвет и играем на контрасте.

"В одном черном-черном городе..." Нет, мы вовсе не собираемся рассказывать вам детские страшилки на ночь! Сегодня команда Квартблога решила показать вам, что черные стены в интерьере — это ни разу не скучно, а, наоборот, очень стильно и ярко. Черный — это вечная классика: стоит начать с одной единственной стены, и очень скоро станет понятно, что черной может быть целая комната! Большие окна, дающие естественное освещение, и яркие акценты — вот все, что нужно для черного цвета в интерьере.

При выборе черного цвета для стен важно помнить о том, что:

черный цвет в интерьере визуально сужает помещение, делает комнату меньше, а потолки ниже; если у вас небольшая комната, вероятно, стоит выкрасить в черный только одну из стен

черный цвет делает комнату довольно холодной, но это ощущение легко исправить, подобрав правильные, "теплые", аксессуары

черный цвет является прекрасным фоном для светлой и яркой мебели, выгодно оттеняя ее, с одной стороны, и придавая глубину пространству, с другой; к тому же, черный — прекрасная основа для экспериментов, он с легкостью дополняется другими цветами, от пастельных до ярких контрастных

черный цвет стен уместен в совершенно различных интерьерах — от консервативной классики до ультрамодного современного стиля

черный цвет в интерьере довольно практичен: вы сделаете правильный выбор, если решите окрасить стены матовой краской или подберете обои с темным фоном или тиснением (исключение составляют глянцевые поверхности, на которых прекрасно видны пыль и пятна); стоит также обратить внимание на столь популярную в последнее время грифельную краску с эффектом школьной доски — в одном из наших недавних репортажей есть отличный пример такой стены

Черная стена — великолепное место для размещения картин и постеров, сложно придумать лучший фон для творчества.

Черный может быть не только матовым, но и глянцевым, будь то лаковое покрытие, краска или плитка, — а значит, света в комнате будет больше.

С черным сочетаются абсолютно все цвета, простор для выбора самой яркой мебели вам обеспечен.

Конечно, далеко не каждому будет интересен или понятен черный цвет в интерьере в таком количестве, но, согласитесь, иногда черный — это лучшее решение. К тому же, одно из достоинств черных стен — на них очень хочется рисовать. Мелом!

При подготовке статьи использованы материалы сайтов: dulux.com, interiorsbystudiom.com, designsponge.com, disneybaby.com, solovelydecoration.com, apartmenttherapy.com, costellodecorating.com, bhg.com, brit.co

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