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Чилийский дом на скале над морем

Этот рай для счастливой семьи отшельников находится всего в ста милях от Сантьяго и в 50 метрах над морем. Испанская архитектурная компания Nicolás Lipthay Allen/L2C решили подчеркнуть совершенство места, где он находится, при помощи лаконичности архитектуры и минимализма выбранного современного стиля: вид из огромного окна во всю стену настолько восхитителен, что чему-то еще даже глупо пытаться затмить его. Вот почему интерьер разнообразят лишь перемежающиеся белые и коричневые пятна, как на деревянной шахматной доске. Кроме того, архитекторы продумали внутренний двор для отдыха и детских игр, закрытый от морского ветра стенами дома. 

 Фотографии с сайта www.huis-inrichten.com

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