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Что лучше: диваны под заказ или готовые модели?

Что лучше: диваны под заказ или готовые модели?

Выбор подходящего дивана в гостиную, спальню или прихожую для некоторых покупателей может стать настоящим испытанием. Проблема обычно заключается в огромном разнообразии моделей, представленных в магазинах. А, некоторые салоны еще и предлагают изготовить диваны под заказ. Чтобы упростить себе задачу, сначала нужно определиться с видом покупки - индивидуальное изготовление или готовые экземпляры. Мы попробуем раскрыть все плюсы и минусы каждого варианта.

Готовые конструкции: преимущества и недостатки

Наиболее простым решением станет покупка дивана, который уже есть в наличии в магазине. Но, перед тем, как выбрать такую покупку, стоит узнать о положительных и негативных сторонах.

Недостатки

Среди недостатков можно выделить:

  • Отсутствие нужного размера и формы. Чтобы сделать интерьер гармоничным, нужно подбирать мебель с идеальными параметрами. В магазине не всегда есть такие модели.
  • Стандартное оформление. Большинство экземпляров представлены в универсальных дизайнах. Эксклюзивные варианты диванов обычно приходится ждать дольше.
  • Необходимость сборки. Приобретая мебель в салоне, часто приходиться собирать ее самостоятельно. У многих с этим возникают затруднения. 

Но, эти минусы могут перекрываться целым рядом преимуществ. 

Достоинства

Готовая мебель позволяет получить следующие преимущества: 

  • Цена. Стоимость готовых диванов намного ниже, чем цена моделей под заказ. Если вы выделили небольшой бюджет для покупки мягкой мебели, тогда это решение станет наиболее рациональным.
  • Срок изготовления. Выбирая представленные в каталоге диваны, вы избавляете себя от необходимости месяцами ждать нужную модель. После покупки изделие сразу доставляют к дому или в квартиру. 
  • Отсутствие неожиданностей. Перед покупкой вы имеете возможность полностью осмотреть модель в реальности. В этом случае исключены любые неожиданности, которые вероятны в случае индивидуального заказа. 

Чтобы сделать окончательный выбор, необходимо также узнать об особенностях покупки мебели на заказ. 

Диваны под заказ: плюсы и минусы

Некоторые покупатели считают, что для дома нужно покупать мебель, созданную по индивидуальным параметрам. Давайте разберемся, стоит ли выбирать этот вариант. 

Преимущества

  • Оформление. Неоспоримым достоинством изготовления диванов под заказ является возможность выбор практически любого дизайна. Перед изготовлением клиенту предлагают выбрать цвет, рисунок, текстуру и форму. Такой экземпляр гарантировано впишется в интерьер. 
  • Замеры. Перед изготовлением выполняются точные замеры. Поэтому мебель, изготовленная на заказ, будет полностью соответствовать месту расположения. Такие диваны могут скрыть все неровности и недостатки в комнате. 
  • Качество. Компания заранее оговаривает с клиентом материал и фурнитуру. Это позволяет контролировать качество диванов, а также избежать неожиданностей в процессе эксплуатации. 

Несмотря на целый ряд плюсов, диваны под заказ имеют несколько недостатков. 

Недостатки

Главным недостатком такого решения является довольно высокая цена. Это связано с повышенным вниманием к изготовлению и настройкой оборудования по индивидуальным параметрам. При этом, компания требует сразу 100 % предоплаты. Кроме этого, покупатель не может вернуть товар, если его не устраивает выбранный материал или он указал ошибочные замеры. 
Как видите, у каждого варианта есть преимущества и недостатки. Если хотите сделать правильный выбор, тогда перед покупкой обязательно ознакомьтесь с ними, а также оцените свои финансовые возможности. В остальном поможет опытный консультант магазина.

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