Что лучше: диваны под заказ или готовые модели?

Некоторые покупатели считают, что для дома нужно покупать мебель, созданную по индивидуальным параметрам. Давайте разберемся, стоит ли выбирать этот вариант.

Выбор подходящего дивана в гостиную, спальню или прихожую для некоторых покупателей может стать настоящим испытанием. Проблема обычно заключается в огромном разнообразии моделей, представленных в магазинах. А, некоторые салоны еще и предлагают изготовить диваны под заказ. Чтобы упростить себе задачу, сначала нужно определиться с видом покупки - индивидуальное изготовление или готовые экземпляры. Мы попробуем раскрыть все плюсы и минусы каждого варианта.

Готовые конструкции: преимущества и недостатки

Наиболее простым решением станет покупка дивана, который уже есть в наличии в магазине. Но, перед тем, как выбрать такую покупку, стоит узнать о положительных и негативных сторонах.

Недостатки

Среди недостатков можно выделить:

Отсутствие нужного размера и формы. Чтобы сделать интерьер гармоничным, нужно подбирать мебель с идеальными параметрами. В магазине не всегда есть такие модели.

Стандартное оформление. Большинство экземпляров представлены в универсальных дизайнах. Эксклюзивные варианты диванов обычно приходится ждать дольше.

Необходимость сборки. Приобретая мебель в салоне, часто приходиться собирать ее самостоятельно. У многих с этим возникают затруднения.

Но, эти минусы могут перекрываться целым рядом преимуществ.

Достоинства

Готовая мебель позволяет получить следующие преимущества:

Цена. Стоимость готовых диванов намного ниже, чем цена моделей под заказ. Если вы выделили небольшой бюджет для покупки мягкой мебели, тогда это решение станет наиболее рациональным.

Срок изготовления. Выбирая представленные в каталоге диваны, вы избавляете себя от необходимости месяцами ждать нужную модель. После покупки изделие сразу доставляют к дому или в квартиру.

Отсутствие неожиданностей. Перед покупкой вы имеете возможность полностью осмотреть модель в реальности. В этом случае исключены любые неожиданности, которые вероятны в случае индивидуального заказа.

Чтобы сделать окончательный выбор, необходимо также узнать об особенностях покупки мебели на заказ.

Диваны под заказ: плюсы и минусы

Некоторые покупатели считают, что для дома нужно покупать мебель, созданную по индивидуальным параметрам. Давайте разберемся, стоит ли выбирать этот вариант.

Преимущества

Оформление. Неоспоримым достоинством изготовления диванов под заказ является возможность выбор практически любого дизайна. Перед изготовлением клиенту предлагают выбрать цвет, рисунок, текстуру и форму. Такой экземпляр гарантировано впишется в интерьер.

Замеры. Перед изготовлением выполняются точные замеры. Поэтому мебель, изготовленная на заказ, будет полностью соответствовать месту расположения. Такие диваны могут скрыть все неровности и недостатки в комнате.

Качество. Компания заранее оговаривает с клиентом материал и фурнитуру. Это позволяет контролировать качество диванов, а также избежать неожиданностей в процессе эксплуатации.

Несмотря на целый ряд плюсов, диваны под заказ имеют несколько недостатков.

Недостатки

Главным недостатком такого решения является довольно высокая цена. Это связано с повышенным вниманием к изготовлению и настройкой оборудования по индивидуальным параметрам. При этом, компания требует сразу 100 % предоплаты. Кроме этого, покупатель не может вернуть товар, если его не устраивает выбранный материал или он указал ошибочные замеры.

Как видите, у каждого варианта есть преимущества и недостатки. Если хотите сделать правильный выбор, тогда перед покупкой обязательно ознакомьтесь с ними, а также оцените свои финансовые возможности. В остальном поможет опытный консультант магазина.

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