Перевозка офисной мебели – это одна из самых сложных задач, возникающих в процессе переезда. Чтобы все прошло гладко и комфортно, готовьтесь заблаговременно!

Перебираясь на новое место, компания должна аккуратно перевезти не только всю мебель, но и многочисленные документы, канцтовары и мелкую технику. Главная сложность офисного переезда заключается в том, что бизнес долго простаивать не может, так как для любой организации время – деньги, возможности (выигранные или упущенные).

Что нужно учесть при перевозке офисной мебели и как перебраться на новое место с максимальным комфортом?

Перевозка офисной мебели – это одна из самых сложных задач, возникающих в процессе переезда. Чтобы все прошло гладко и комфортно, готовьтесь заблаговременно:

Составьте список мебели, которую планируете перевозить. Да, эта скучная процедура обязательна. Она предотвратит возможные потери имущества и облегчит расстановку мебели в новом помещении. Приготовьте упаковочные материалы – скотч, бумагу, пузырчатую пленку и не забудьте шуруповерт: он пригодится, если понадобится разобрать мебель. Подпишите все коробки, чтобы потом не потеряться в их многообразии. Размещайте их в логической последовательности: по кабинетам, типам мебели и т. п. Промаркируйте все детали, чтобы мебель было проще собрать. При загрузке в машину ближе к кабине ставьте высокие предметы – например, шкафы. Коробки высоко не поднимайте, чтобы они не рассыпались. Хрупкие предметы располагайте в середине кузова, а у задних дверей ставьте то, что не боится тряски.

Основные условия, которые должны быть соблюдены – это целостность и безопасность имущества, поэтому уделите внимание процессу упаковки офисной мебели:

мягкую мебель обтяните полиэтиленом, чтобы защитить ее от грязи и влаги;

мелкие детали (различные статуэтки, канцтовары и т. д.) упакуйте в картонные коробки и подпишите;

крупные детали оберните воздушно-пузырчатой пленкой;

стеклянные предметы и зеркала упакуйте в поролон;

подвижные части тумбочек и полок закрепите скотчем, чтобы избежать поломки.

Для перевозки имущества офиса отдавайте предпочтение специально оборудованным автомобилям, снабженным ремнями, фиксаторами, мягкими валиками и прокладками, которые обеспечат сохранность мебели. Такими машинами, как правило, располагают специальные мувинговые компании.

Почему переезд собственными силами – не лучшая идея

не каждый сотрудник умеет (и хочет) разбирать/собирать и носить тяжелую мебель;

на переезд вы тратите рабочее время, которое могли использовать для более важных профильных задач (а мы помним, что время – деньги, возможности);

отсутствие опыта может привести к порче имущества, без опыта вы потратите в разы больше времени.

Чтобы переезд в новое помещение прошел благополучно и не сбил рабочий темп, его лучше доверить профессионалам, которые точно знают, что делают.

Компания «Деликатный переезд» помогает с офисными переездами любой сложности: без спешки, заблаговременно спланированные. Специалисты организуют качественное перемещение вашего офиса под ключ или окажут отдельные услуги:

упаковка, погрузка и разгрузка офисного имущества;

сборка и расстановка мебели;

хранение мебели на складе;

перевозка и такелажные работы;

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