Что такое виртуальная карта и как ее получить

Многие банки предлагают своим клиентам оформить виртуальную карту. В отличие от привычного пластика ее не нужно носить с собой, да и открыть можно еще быстрее и проще

Многие банки предлагают своим клиентам оформить виртуальную карту. В отличие от привычного пластика ее не нужно носить с собой, да и открыть можно еще быстрее и проще. Кредитные средства и рассрочка по карте виртуального формата тоже доступны.

Разберемся подробнее, зачем нужен такой продукт и как он работает.

Что собой представляет

Виртуальная карта — это аналог обычной банковской, но без пластикового носителя. Ее тоже привязывают к счету, а при оформлении вы получаете стандартную информацию: номер, срок действия, имя и фамилию владельца на латинице и CVC2/CVV-коды.

Чаще всего виртуальную версию открывают бонусом к счету, которым вы уже пользуетесь. Тогда у вас будет единый баланс и история операций по обеим картам — пластиковой и цифровой. Другой способ — завести новый счет и уже на него оформить виртуальную карту, но такой формат предоставляют не все банки.

Зачем нужна

Обычно виртуальную карту оформляют, чтобы:

Обезопасить основную. В таком случае вы получаете дополнительный платежный инструмент, который нельзя потерять. Данные хранятся в вашем интернет-банке или мобильном приложении.

Совершать покупки в интернете и не вводить в онлайн-магазинах данные основного денежного носителя.

Разделить траты и использовать каждую карту для конкретных целей — например, для брони жилья или оплаты билетов, каршеринга, такси и подписок на онлайн-кинотеатры и сервисы.

Получить карту другой платежной системы.

В цифровом формате оформляют дебетовые, кредитные и карты с функцией «купить в рассрочку».

Как пользоваться и какие опции доступны

Если оплачиваете виртуальной картой покупки в интернете, действуете как обычно — на платежной странице вводите необходимые данные и нажимаете кнопку «Оплатить».

Расплачиваться «виртуалкой» на кассе в магазине можно двумя способами:

через специальные приложения бесконтактной оплаты, например Mir Pay — если смартфон поддерживает функцию NFC;

через QR-код в мобильном приложении банка.

Снять деньги или внести наличные на счет в любом банкомате не получится. Для таких операций подойдут только аппараты, которые оснащены функцией NFC.

На виртуальный продукт можно установить лимиты по покупкам и снятию наличных. Так вы защитите себя от лишних списаний, например, если забудете отменить подписку на онлайн-сервис. А еще сохраните основную часть денег на своем счету, если реквизитами «виртуалки» завладеют мошенники.

Как получить

Если вы уже являетесь клиентом банка, открыть виртуальную карту можно через приложение на смартфоне или личный кабинет на сайте. Эта опция доступна автоматически. Выбираете счет, к которому хотите привязаться, и оформляете заявку. После одобрения система формирует данные и моментально выпускает карту. Пользоваться ей можно сразу.

Требования к новым клиентам зависят от банка. Обычно сначала нужно оформить стандартный пластик, и тогда у вас появится возможность пользоваться цифровыми продуктами.

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