Коридор как лицо квартиры: гид по оформлению

В этой статье мы рассмотрим варианты дизайна коридора в квартире в зависимости от стиля, полистаем фото-идеи и решим, как же всё-таки должен выглядеть идеальный коридор.

Квартблог расскажет, как правильно оформить коридор в квартире, даже если он узкий и длинный или, наоборот, квадратный. В этой статье мы рассмотрим варианты дизайна прихожей в зависимости от стиля, полистаем фото-идеи и решим, как же всё-таки должен выглядеть идеальный коридор.

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Одной из важных комнат в любой квартире является прихожая. Это место, где люди раздеваются, приходя после тяжелого рабочего дня, где у двери каждый вечер вас встречает и провожает любимое домашнее животное. Как известно, окружающая нас атмосферы значительно влияет на наше настроение, поэтому для того, чтобы создать уютную и комфортную обстановку в доме, важно продумать и разработать современный дизайн коридора.

Особенности дизайна коридора в квартире

Перед тем, как выбрать оформление коридора, нужно определиться со стилем, который будет близок лично вам. Исходя из своих предпочтений, вы можете выбрать, какой будет ваша прихожая.

Внешний вид вашего дома, а в особенности коридора, о многом может рассказать о его владельце. Поэтому стоит тщательно обдумать, каким вы видите свой холл в будущем. А вот после того, как вы определитесь с образом своего жилища, можно прибегнуть к советам дизайнеров, благодаря которым вам удастся создать по-настоящему стильный дом с правильно распределенным пространством.

Также стоит учитывать ширину коридора. Очень часто получается, что прихожая узкая и длинная или, наоборот, квадратная. Этому нужно уделить особое внимание, что мы и сделаем ниже в статье.

Советы по отделке коридора

Сейчас рынок пестрит большим выбором отделочных материалов для вашего дома. С одной стороны это хорошо, но с другой - вы можете просто-напросто затеряться среди такого изобилия. Так как мы говорим о проходной комнате, стоит остановиться на влагоустойчивых и прочных материалах, которые легко чистятся и вообще удобны в использовании. Одним и самых популярных современных материалов материалов для отделки коридора в наше время стали фотообои. Причем в коридор лучше заказывать их на виниловой основе, так они более долговечны и их можно мыть. В любом случае совершено очевидно, что подобранные материалы совершенно точно должны выдерживать перепады температуры, а напольные покрытия к тому же должны быть готовы выдерживать тяжести и даже острые каблуки.

Теперь перейдем к более детальному обзору отделки различных поверхностей в коридоре.

Напольное покрытие

Как было сказано выше, материал, из которого выполнен пол должен быть крепкий и прочный. Но при этом внешний вид напольного покрытия не должен ни в коем случае уступать современным трендам.

Сейчас существует несколько подходящих отделочных материалов, которые одновременно выдержат крупногабаритные предметы, не получат какие-либо повреждения при эксплуатации и легко чистятся. Самым подходящим материалом со всеми такими функциями по праву является керамическая плитка и керамогранит.

Неплохо будут смотреться ламинат, паркет или даже линолеум, но с последним всё-таки стоит быть осторожнее, ведь по своим свойствам линолеум более мягкий и гибкий, в отличие от остальных, в связи с этим, если вы решите сэкономить на таком материале, то можете заметно ухудшить интерьер своей входной комнаты, т. к. он точно не выполнить ни одну из функций, предназначенных для напольных покрытий коридора.

Оригинальным решением будет сочетание нескольких материалов. Например, можно облицевать входную зону плиткой, а далее постелить ковровое покрытие.

Настенное покрытие

При выборе материалов для стен совершенно точно надо исключить использование практически любых бумажных или тканевых обоев, т. к. они подвержены воздействию влаги. Поэтому рекомендуется использовать кирпичные, деревянные или каменные панели.

Настенные покрытия могут быть как однотонными, так и с рисунком. Если вы хотите сэкономить на покрытии стен, то как вариант можно облицевать стены штукатуркой и покрасить краской.

Так например, одним из хитов уже несколько сезонов является венецианская штукатурка. Этот вид выбирают в основном потому, что он является более экономным, чем панели, но при этом создается имитация мрамора и других каменных пород.

Потолочное покрытие

Не секрет, что в дизайне сейчас всё стремится к минимализму и простоте, поэтому и для потолка лучше будет использовать практичную и простую структуру. Прекрасным решением для потолочного покрытия в коридоре будет натяжной или наливной потолок, а также ровный гипсокартон.

Подбирать потолочное покрытие стоит исходя из размеров помещения. Для маленькой прихожей отлично пойдут наливные потолки с глянцевым отражением, которые визуально будут увеличивать пространство. Не возбраняется использование и многоступенчатых потолков, если это позволяет сделать пространство – оно должно быть свободным и открытым.

Освещение

Не стоит пренебрежительно относиться к освещению комнаты, т. к. верно расставленные светильники могут увеличить или уменьшить пространство исходя из ваших желаний. В первую очередь, источник света стоит выбирать следуя стилевому решению помещения. Вариантов для освещения коридоров множество: люстры, системы точечного освещения, светильники и подвесные конструкции.

Немаловажно уделить внимание и дополнительным световым источникам. Ими могут стать ночники, лампы-бра, светодиодные светильники, торшеры и прочее. В современном дизайне нередко используются различные виды декоративной подсветки для зрительного удлинения стен.

Мебель

Несмотря на то что коридорное помещение является проходным, поставить мебель там все-таки стоит. Очень популярны в последнее время стали встроенные и многофункциональные конструкции, которые позволяют сэкономить пространство в комнате, наиболее гармонично такая мебель будет смотреться в маленьких комнатах.

Если в прихожей имеется кладовая, то её можно превратить в удобную гардеробную комнату, удачно сэкономив место в прихожей.

Для длинного коридора отлично пойдет разделение помещения на зоны. У входа можно поставить небольшой пуфик, несколько вешалок. Интересным вариантом будет установка многофункционального блока, где сразу будет место для сидения, место для обуви и т. д.

У больших коридоров проблема абсолютна противоположная. Если при обустройстве маленького пространства надо позаботиться о том, чтобы это самое пространство использовалось практично, то в просторном коридоре надо распределить мебель так, чтобы не осталось пустых блоков. Тут на помощь как раз приходит перепланировка гардероба.

Дизайн коридора в зависимости от стиля

В качестве декора главная роль в прихожей принадлежит отделке и предметам мебели.

Убранство комнаты, конечно же, во многом зависит от стиля, в котором будет выполнена прихожая. К примеру, в классическом дизайне ваш коридор удачно дополнять картины. Для азиатского стиля, к примеру, идеально пойдет ваза с икебаной, в марокканском стиле гармонично будет смотреться тумба с резьбой и ковровое покрытие. Общими для всех стилей могут стать зеркала, оригинальные вешалки для одежды, необычное освещение и подсветка.

Стили интерьеров

Самым популярным стилем является минимализм, в котором все должно быть удобным и практичным и совсем не предполагает какой-то либо броскости и роскоши.

Не менее популярными стилями в последнее время становятся такие, как хай-тек, уютный эко-стиль, грубый лофт, а вот барокко и романтические мотивы в интерьер заметно проигрывают, в сравнении с новыми современными течениями.

Классический дизайн прихожей

Важно сразу заметить, что классический стиль наилучшим образом будет выглядеть в просторном помещении, но никак не в маленьком и несвободном. В отделке следует использовать мягкие светлые оттенки и элементы лепнины.

Мебель должна быть только деревянная. В комнате со свободным пространством можно поставить шкаф-купе, изящный диван, крючки для одежды. На пол можно постелить мягкий ковер, а на потолке повесить красивую люстру. Для декора неплохо было бы использовать различные картины, например, копии произведений искусства.

Обязательным аксессуаром прихожей должно быть зеркало. По форме лучше отдать предпочтение овальной или квадратной со старинной рамкой.

Минимализм в прихожей

В этом стиле всё абсолютно противоположно классическому. Стоит придерживаться идеи практичности и удобности во всём вокруг. Но это совсем не значит, что в комнате должна быть только тумба и вешалка. Вы можете поставить в своем коридоре и шкаф-купе, и комод, и тумбу для обуви. Единственное условие – никаких громоздких предметов мебели, никаких лишних декораций.

В небольших апартаментах можно попробовать визуально расширить пространство, используя наливные потолки или мебель с глянцевой отделкой.

Еще одной важной деталью в минималистическом стиле является освещение. Оно не должно быть ярким, с использованием каких-либо декорированных люстр и т. д. В основном для освещения прихожей комнаты используется точечный свет.

Для оформления помещения отлично подойдет картина в стиле супрематизма, кубизма или какого-нибудь художника современного искусства.

Еще одним интересным элементом может стать оригинальный пуфик.

Прихожая в стиле лофт

Стиль лофт чем-то схож с минимализмом, т. к. главной его особенностью также является практичность и простота в интерьере. Само по себе слово «лофт» означает чердак или верхний этаж, поэтому для интерьера в таком стиле важен простор.

Часто владельцы квартир объединяют прихожую с какой-нибудь комнатой или кухней, и от этого создается огромное свободное пространство. Для лофта характерна минимальная отделка стен с кирпичной облицовкой или бетонной. А если вы являетесь обладателем квартиры в новостройке, то и вовсе можете сэкономить на оформлении, отказавшись от отделки.

Несмотря на то что лофт подразумевает собой большое пространство, ничто не мешает обустроить маленькую комнату в таком же стиле.

В оформлении интерьера отлично будут смотреться громоздкие зеркала, фабричные постеры, свисающие отовсюду кабели. А для освещения подойдут подвесные лампы, люстры-шандальеры, светодиодная подсветки и хромированные светильники, которые также послужат отличным элементом декора.

Прихожая в стиле хай-тек

Стиль хай-тек отличается от всех вышеперечисленных тем, что он потребует от вас больше вложений. Данное направление в дизайне появилось относительно недавно, когда начали развиваться высокие технологии. Всё пространство комнаты должно быть пропитано технологическим прогрессом и быть функциональным. В стиле есть свои строгие особенности, которых надо придерживаться.

Все стены должны выполняться в одном цвете. Основные тона, в которых оформляется всё помещение – черные, белые, можно даже облицевать стены камнем холодных тоном или с имитацией металла. Совершенно точно нельзя использовать деревянные детали или их стоит замаскировать пластиком.

В прихожей стиля хай-тек обязательно должны быть металлические и стеклянные поверхности. Во всем помещении царит четкая геометрическая линия.

Потолочное покрытие может быть подвесным или натяжным, а для освещения подойдёт светодиодная подсветка на потолке и панельные лампы.

Прихожая в эко-стиле

Эко-стиль можно назвать противоположностью хай-тека, т. к. в нем должны использоваться только натуральные и экологичные материалы. Оформлять интерьер стоит в тёплых природных цветах, например, светлые тона жёлтого или зёленого.

В отделке пола или стен можно использовать деревянные покрытия или создать имитацию камня.

Очень популярно сейчас использование натуральной зелени или мха в отделке стен. Называется подобный способ отделки – вертикальное озеленение. Честно сказать, это не самое дешёвое удовольствие, но если вы все-таки решили украсить свою прихожую именно так, то тщательно отнеситесь к подбору зелени и подрядчику. Как альтернативу, для озеленения комнаты можно использовать обычные растения расставленные по комнате, но тут главное не переусердствовать и не превращать прихожую в аптекарский городок.

Для декорирования помещения подойдут оригинальные букеты цветов или икебана.

Также можно украсить комнату различными картинами с изображением природы. Мебель в помещении может быть массивная, высеченная из единого куска, а может быть и мягкая и тонкая, как будто плетёная.

А вот для освещения не стоит использовать какие-либо массивные или резные люстры. Лучше будет добавить встроенные свет либо поставить необычные светильники.

Дизайн маленького коридора в квартире

Дизайн длинного коридора в квартире

Дизайн квадратного коридора в квартире

Необычные идеи для дизайна коридора

Для каждого из вышеперечисленных стилей существуют свои особенности и, конечно же, решать только вам, как же будет выглядеть ваш коридор. Но осталось еще несколько рабочих советов от современных дизайнеров интерьеров, которые не помешает взять на вооружение для удачного и гармоничного обустройства пространства:

Во-первых, не бойтесь использовать в отделке комнаты декоративный камень. Им можно оформить входную дверь или углы. Главный плюс в использовании этого материала заключается в том, что он отлично сочетается с другими видами отделки. С камнем можно делать что угодно, беря во внимание, конечно, в каком стиле выполнена остальная отделка комнаты. В зависимости от стилистического направления в котором исполнена ваша комната, вы можете играть с камнем, выбирать те или иные цвета и материал.

Во-вторых, используйте фотокартины и 3D изображения в оформлении комнаты. Они помогут отвлечь внимание от неровностей стен, увеличит пространство и даже прибавят уюта. По размеру они могут как маленькие, так и большие. Имейте в виду, что 3D-изображения подойдут только для свободных пространств.

В-третьих, попробуйте расширить пространство с помощью зеркал. Одним из интересных трендов декора коридора становится оформление стен зеркалами в пол. С одной стороны, это оригинальный и необычный способ по обустройству комнаты, но с другой – очень рискованный, т. к. не каждый человек будет комфортно чувствовать себя в таком помещении.

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