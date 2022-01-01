Дизайн квартиры-студии 30 кв метров — современные идеи 2022 года

Как правильно спланировать дизайн квартиры-студии 30 кв. м. На какие зоны разделить помещение. Основные тренды оформления квартиры 30 кв. м. Как выбрать стиль интерьера. Фотогалерея.

Небольшие квартиры, до 30 кв. м, пользуются большой популярностью на рынке недвижимости. В планировке небольшого пространства продумывают все, чтобы разумно использовать каждый сантиметр, сделать помещение функциональным и эстетически привлекательным. Именно поэтому подобное жилье называют смарт-квартира, «smart» в переводе с английского «умный». Рассмотрим, как правильно сделать дизайн квартиры студии 30 кв., на чем необходимо акцентировать внимание.

Топ-5 новых трендов в дизайне квартиры-студии 30 кв. м

Планировочное решение, расположение мебели, технических узлов зависит от ряда факторов. Среди них:

геометрия квартиры: длинная, квадратная, прямоугольная;

степень естественной освещенности, количество окон;

расположения коммуникационных выводов.

Необходимо учитывать, что канализационные каналы в многоквартирных домах не рекомендуют переносить, особенно в санузле.

В процессе планировки небольшого пространства важно определиться с приоритетами: будет ли установлена полноценная двуспальная кровать, габаритная мебель, на какие зоны предполагается разделить помещение, нужен ли кабинет, детская часть. Разумеется, расстановка приоритетов зависит и от состава семьи. Чаще всего небольшие квартиры приобретают или молодые люди, которые только начинают свой карьерный путь, или семьи, которые предпочли купить квартиру как альтернативу аренде.

Если взглянуть на фото дизайна квартиры студии 30 кв. м, можно заметить, что существуют определенные тренды планировки помещения.

Мебель-трансформер

Поскольку помещение небольшое, а нужно разместить нужно все функциональные зоны, используют мебель, которую можно трансформировать, временно спрятать. Привычные, еще советских времен, трансформеры — диван-кровать, стол-книжка, кресло-кровать — вполне вписываются в смарт-квартиру.

Спальное место кровати с помощью подъемного механизма в дневное время можно спрятать в стенке, замаскировать под шкаф с полочками. Пользуются популярностью детские уголки, которые совмещают в себе функции кровати и рабочего стола. Дополнительное место для сна, к примеру, на случай приезда гостей, получается, если приобрести диван, который трансформируется в двухъярусную кровать.

Откидной столик вполне можно замаскировать под картину, висящую на стене, зеркало. Модульные конструкции специальной мягкой мебели позволяют с помощью перестановки секций видоизменять ее, превращать в двуспальную кровать или небольшой диванчик.

Подиум и второй ярус

Другой вариант, как правильно функционально организовать пространство, — сделать второй ярус. Понятно, что такое дизайнерское решение возможно, только если в помещении достаточно высокие потолки. Обычно на втором ярусе устраивают спальное место, рабочий кабинет.

В случае, когда проблематично сделать второй ярус, можно получить дополнительную функциональную площадь, подняв спальное место на высоту подиума. Под этим пространством образуется достаточно объемная ниша для хранения вещей, постели. В нее устанавливают выдвижные ящики.

Оптимизация пространства в санузле

Немного расширить общее пространство можно за счет санузла. Полноценная ванна занимает довольно много места. Оптимальный вариант — установить кабинку либо лейку с трапом. За счет этого высвобождается место для стиральной машинки и хозяйственного шкафа над ней.

Использование натуральных материалов в отделке квартиры

Экологическая чистота жилья — актуальный тренд нашего времени. Даже появился новый стиль — «экологический минимализм». Суть его в том, что для отделки стараются максимально использовать натуральные материалы. К ним относятся не только дерево, натуральный камень, но и их производные. К примеру, мебель из МДФ-панелей, покрытая натуральным шпоном. По сути, это тоже дерево, вернее, отходы после обработки древесины. Их измельчают до мелкодисперсного состояния и под давлением формируют плиты.

Одна из самых популярных текстур в современном дизайне — натуральный мрамор, в том числе его имитация в виде керамической плитки. Светильник из оникса, который пропускает свет, украсит любой интерьер.

Популярны обои из натуральных материалов, бамбука, камыша, соломки, джута, пробки. Их используют для декорирования акцентных стенок. Наиболее экологически чистые обои — бумажные, они пропускают воздух. Лучше брать двух- или трехслойные, они более долговечны.

Бытовая техника для малогабаритных квартир

Существует целая линейка бытовой техники, предназначенной для малогабаритных квартир. Это узкие стиральные, посудомоечные машинки — до 45 см, холодильники шириной 55 см, духовка высотой 45 см. Вместо полноценной варочной поверхности можно установить плиту с 2 или 3 конфорками. Так освободится дополнительное место в рабочей части кухни.

Квартира-студия 30 кв. метров — выбор стиля

Начинают дизайн квартиры студии 30 кв. м с планировочных решений, расстановки мебели.

Кухонную бытовую технику, мебель нужно выбирать с учетом их габаритных размеров. Именно поэтому правильнее продумать все заранее.

Далее необходимо определиться со стилистическим оформлением помещения. Для небольших помещений больше подходит минимализм, его отдельные направления, эклектические стили. Классика теряет свое «звучание» в небольшом пространстве. Рассмотрим наиболее популярные современные стили дизайна.

Джапанди

Данная стилистика появилась относительно недавно, в контексте тренда на экологическую чистоту жилья. Джапанди — смешение японского и скандинавского минимализма. Подобное сочетание отлично смотрится в небольшой квартире.

От скандинавского минимализм джапанди унаследовал светлые, в основном белые, стены и потолок, текстуры дерева, натурального камня. Японская стилистика тоже тяготеет к использованию в интерьере натуральных отделочных материалов, дерева, бамбука, обоев из природных материалов. Основная цветовая гамма — оттенки коричневого, бежевого, приглушенного зеленого.

Особенности стилей удачно накладываются друг на друга. На фоне белых стен, потолка, пола с текстурой дерева прекрасно смотрится японская мебель в коричневых тонах. Вписываются в интерьер светильники в виде японских фонариков, складные ширмы из тонкого резного дерева, бамбука.

Лофт

Элементы натуралистического минимализма и классика сочетаются в лофте, поэтому он относится к категории эклектической стилистики. В идеале, лофт подходит больше для просторных помещений с высокими потолками, но его творчески переработали и адаптировали дизайнеры для небольших помещений.

Эксклюзивность, особое очарование стиля в его обаятельной противоречивости. Основные текстуры для стен в лофте — бетон, кирпичная кладка, необработанная штукатурка. На ремонте можно немного сэкономить, ведь в данной стилистике приветствуется строительная небрежность. Водопроводные, отопительные коммуникации, вентканалы, электропроводку можно оставить открытыми, не прятать в стены.

На фоне промышленных текстур, бетона, кирпичной кладки в интерьере может стоять диван в классическом стиле — на резных ножках с куртуазной обивкой из бархатистых тканей, с каретной стяжкой. Может висеть зеркало, классическая гравюра, картина, обрамленная резной золоченой рамкой.

Хай-тек

«Высокие технологии», так переводится название стиля, полностью соответствуют своему названию. Это урбанистическое направление, поэтому основные текстуры — стекло, металлические хромированные элементы, композитные материалы.

Хай-тек не терпит ничего лишнего, только функционально оправданные вещи, детали. Интерьер в этим стиле выглядит как жилое помещение космической базы людей будущего. Основная цветовая гамма: оттенки серого, бежевого, белый, черный цвет. Зачастую композиция дизайна строится по принципу контраста.

В такой интерьер вписывается хромированная бытовая техника геометрических форм, мебель с гладкими фасадами в минималистичном ключе.

Арт-деко

Стиль впитал в себя элементы классики и отдельные черты минимализма, от последнего унаследовал стремление к строгому построению пространства, геометрии форм. С другой стороны, приветствуется декор, характерный для классики: отделка интерьера зеркальными, стеклянными вставками с фацетом в серебренных, позолоченных рамках, текстура полированного мрамора, оникса, дорогих натуральных отделочных материалов с декорами в виде инкрустаций, резьбой вписывается в интерьер в стиле арт-деко.

Помещение должно быть наполнено духом роскоши. Интересна цветовая композиция дизайна — используют в основном контрастный принцип, сочетание черного цвета с белым, позолотой, шоколадного с бежевым. Для текстильного оформления используют и яркие цвета — в основном бордового, лилового спектра.

Стиль арт-деко подойдет для дизайна квартиры студии 30 кв. м прямоугольной формы. Фацетированными зеркалами можно оформить стену, ведущую в спальню, чтобы визуально трансформировать пространственное восприятие, расширить его.

Домашний стиль

Порою небольшие квартиры приобретают дети для пожилых родителей, чтобы они были ближе к ним. Не все зрелые люди — поклонники минимализма, им больше нравится комфорт и уют. Именно такой атмосферы можно достичь, если сделать дизайн в стиле прованс или шебби-шик.

Основная цветовая гамма: пастельные тона зеленого, фиолетового, розового цвета, оттенки бежевого, белый цвет. Стены, потолок обычно белые. Мебель на кухню выбирают в классическом стиле. Доминирующие текстуры: дерево, медь, латунь, ротанг, плетение из лозы. Текстиль играет важную роль в декоре интерьера, приветствуются разного рода занавески, чехлы на диване, стульях, скатерть, салфетки. В целом все эти элементы должны создать мягкую, уютную обстановку.

Зонирование квартиры-студии 30 кв.м — советы экспертов

Если взглянуть на фото дизайна квартиры-студии до 30 кв. м, обращает на себя внимание тот факт, что традиционный для них прием — зонирование общего пространства.

Традиционное распределение на зоны:

прихожая;

гостиная;

кухня, обеденная зона;

спальня.

Если в семьи есть дети, нужно тоже выделить им место в квартире. Зоны выделяют цветом, текстурой стен, пола. Условно разделяют мебелью, барной стойкой, обеденным столом, диваном, мягким уголком.

Дизайн интерьера квартиры студии 30 кв. м, деление ее на зоны можно сделать с помощью разного рода перегородок. Это могут быть:

конструкции из ГКЛ;

стеклянные, витражные перегородки;

раздвижные системы типа шкафа-купе;

системы типа «гармошка»;

раздвижные шторы.

Сейчас модно использовать в качестве зонирующей перегородки «живую» стену — стеллаж с комнатными растениями. Популярны ажурные металлические конструкции.

В студиях нет стен между прихожей, кухней, гостиной, но по желанию спальню можно отделить. Для кухни и гостиной лучше отвести место у окна, если оно одно в комнате. Обычно их располагают рядом либо друг напротив друга. Между ними может находиться обеденная зона с небольшим столиком, барной стойкой.

Рабочий уголок лучше сделать в укромном уголке спальни, гостиной.

Квартира-студия 30 кв. м с балконом

Для небольшой комнаты-студии наличие балкона или лоджии — просто находка, т. к. за счет их площади можно увеличить полезное пространство. Назначение этой площади зависит от того, какая зона располагается рядом, личных предпочтений.

Как правило, стена между балконом и комнатой несущая, поэтому полностью ее демонтировать не удастся. Убрать можно только оконный блок и дверь. Необходимо установить на дополнительной площади электрический теплый пол либо обогреватель. Нельзя переносить на балкон радиатор центрального отопления.

На балконе, лоджии обустраивают:

рабочий уголок;

выносят туда холодильник, оборудуют хозяйственный шкаф;

оставшуюся часть подоконника переоборудуют в барную стойку, обеденный стол;

делают уголок отдыха.

Не рекомендуют делать на балконе детскую зону — с точки зрения безопасности ребенка.

Фото-идеи дизайна квартиры-студии 30 кв. м

Небольшая квартира 30 кв. м, возможно, не позволяет реализовать все «хотелки», но все же в ней можно разместить все функциональные зоны, оформить их красиво, эстетически привлекательно. Достаточно взглянуть на фото подобных интерьеров.

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