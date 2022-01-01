Дизайн квартиры в современном стиле — это сочетание актуальных тенденций и инновационных технологий. Основная ставка делается на практичность, функциональность и нейтральную колористику.

Дизайн квартиры в современном стиле

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Дизайн квартиры в современном стиле — это сочетание актуальных тенденций и инновационных технологий. Основная ставка делается на практичность, функциональность и нейтральную колористику. Однако понятие современного стиля довольно объёмное: к данной группе относится сразу несколько интерьерных направлений. Они различаются по художественным приемам и способам оформления пространства, но всегда отражают реальные запросы времени.

В мире дизайна постоянно появляются новые тренды, которые проявляются в планировке жилых пространств, расстановке мебели, цветовых решениях. Главная тенденция всех современных направлений в дизайне интерьера — это повышенный комфорт и удобство для жизни, дополненные эстетикой. Помимо декоративного оформления много внимания уделяется зонированию, созданию систем хранения.

В начале XX столетия появился стиль модерн — полная противоположность классике. Название переводится как «современный», однако само направление не относится к актуальным дизайнерским тенденциям. Сегодня гораздо более популярны следующие стили:

лофт;

минимализм;

контемпорари;

техно;

хай-тек;

ар-деко;

скандинавский;

эко.

Современный дизайн квартиры подразумевает создание комфортных зон: для работы, отдыха, чтения, игр. Прослеживается отказ от громоздких конструкций. Так, шкафы заменяются длинными рядами комодов, гардеробными, скрытыми нишами.

Для всех современных стилей характерны следующие принципы:

открытая планировка помещения;

ощущение свободы и простора;

минимум мебели и декора;

сдержанные цвета с яркими акцентами;

лаконичные формы и гармоничность.

Лофт характеризуется свободой от навязанных обществом стереотипов. Он подойдет для оформления как просторного дома, так и небольшой студии. Вместо перегородок для разграничения пространства используется мебель, светильники. Дизайнеры сочетают разные фактуры — кирпич, дерево, камень, грамотно расставляют яркие акценты, добавляют в домашнюю обстановку элементы брутальности.

Направление подразумевает минимум деталей и максимум комфорта. Сдержанность и строгость интерьера достигается использованием функциональной мебели и техники, геометричными формами, сочетанием двух базовых цветов в обстановке. Панорамное остекление обеспечивает поступление достаточного количества естественного света в квартиру. Хотя это направление популярно, подходит оно не всем. Минимализм выбирают любители вести упорядоченную жизнь и планировать каждый свой шаг.

Утонченная роскошь. Для этого современного направления характерны глянцевые и зеркальные поверхности, четкие вертикальные линии, контрастные цветовые сочетания, геометрические принты в отделке стен, напольных покрытиях. В интерьерах ар-деко используется крупная мебель из полированной и лакированной древесины и металла, оригинальные светильники, дорогой текстиль.

Хай-тек предпочитают прогрессивные жители мегаполисов. В интерьерах, выполненных в этом стиле, полное отсутствие декора и много необработанного кирпича, стекла, хрома и стали. Поверхности гладкие и глянцевые, а цветовая палитра холодная. Черный, белый и серый цвет иногда разбавляют яркие акценты. Эргономичная мебель простой формы сочетается со встроенной электроникой. В таких квартирах применяются современные технологии, системы дистанционного управления.

Дизайн интерьера квартиры в стиле контемпорари — это функциональность, удобство и простота. Пространство с открытой планировкой без лишних предметов оформляется в мягких нейтральных оттенках. Это направление предусматривает создание максимально комфортного и эргономичного жилья в соответствие с современными тенденциями.

Скандинавский стиль стал популярен благодаря доступности и универсальности. Интерьеры украшает простая и одновременно функциональная мебель, а светлую цветовую гамму разбавляет акцентный декор и грамотно подобранный текстиль. Для этого направления характерны бежевые, белые и пастельные тона. Помещения, оформленные в скандинавском стиле, выглядят строго и элегантно.

В эко интерьерах в большом количестве применяются натуральные материалы для отделки пола и стен — это камень, дерево, пробка, глина, джут, бамбук, стекло. Текстиль также подбирается из натуральных тканей. Для оформления пространства могут использоваться плетеные из лозы или ротанга панели, бумажные обои, циновки. Также дизайнеры рекомендуют добавлять в интерьеры зелень — это могут быть цветы и растения в горшках, а также целые «живые стены».

Важный прием в оформлении пространства — умение подбирать и комбинировать предметы, одной формы, цвета, фактуры из разных стилей. Дизайнеры берут из разных направлений отдельные элементы и интересные идеи, а затем создают оригинальный проект. Неординарный подход позволяет создать гармоничное жилое пространство для конкретной семьи.

Например, можно компоновать мебель разных стилей, но одинаковой формы или силуэта. Объединить разнородные элементы дизайна помогут узоры на шторах, коврах, обивке мягкой мебели. Благодаря таким деталям визуально выстраивается единая композиция.

В современном дизайне необязательно следовать канонам. Согласно принципам эклектики уникальной можно сделать каждую комнату в доме. Кирпичную кладку в стиле лофт можно соединить с ярким декором в стиле ар-деко.

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