Дизайн роскошной кухни: секреты подбора идеальной кухни

Кухня премиум-класса превращает дом в роскошное и комфортное пространство. Эти кухни всегда сделаны из материалов премиум-класса. Они разработаны, чтобы идеально сочетать росскош с практичностью итальянской архитектуры.

Ваша мечта - иметь кухню с оттенком Прованса, оформленную под старину? А может быть, вы всегда мечтали о современном, высокотехнологичном пространстве или о встроенной классической кухне с островом? Современные производителя и дизайнеры прилагают массу усилий в этом вопросе и, регулярно на рынок попадает огромное количество мебели. Это здорово! Но как определиться в этом разнообразии? Получить действительно желаемую мебель по индивидуальным параметрам вашего жилья можно благодаря кухне на заказ.

А воплотить в реальность ваши дизайнерские мечты поможет элитная кухня на заказ. Элитные кухни - это реальная возможность получить любое направление дизайна, при высоком качестве и мастерстве изготовления мебели. Для того, чтобы все желания совпали с результатом, необходимо знать, как отличить элитную кухню от подделки. Конечно, большинство людей стараются вложить как можно меньше средств и сэкономить, но очень дорогие кухни не теряют своей популярности и по-прежнему очень востребованы. Что привлекает покупателей элитных кухонь и действительно ли инвестиции оправдывают себя?

Основные критерии для кухни высокого элит-класса

Были проведены международные исследования, посвященные характеристикам, которыми должна обладать готовая и установленная элитная кухня. К ним относятся такие основные характеристики и свойства:

Максимальное пространство (большая комната и много свободного места).

Натуральные материалы (шкафы из натурального дерева, столешницы и некоторые элементы из натурального камня).

Уникальный дизайн, идеально гармонирующий с общей обстановкой и стилем дома.

Эксклюзивное декорирование (использование элементов ручной работы, инкрустации, резьбы по дереву и т.д.).

Высокая функциональность (удобное управление, продуманное расположение приборов, комфорт при приготовлении и приеме пищи).

Продуманная цветовая гамма (желательно подчеркивающая природные узоры и текстуры всех используемых натуральных материалов, эффект старины, который в последнее время пользуется особым спросом).

Абсолютная эргономичность и практичность.

Если все эти факторы присутствуют, вы можете быть уверены, что это элитная кухня.

Какие материалы используются

Элитная мебель изготавливается из отобранного вручную массива дерева, прошедшего все этапы обработки. Мастера используют наиболее ценные породы, долговечность которых позволяет придавать конструкции сложные формы, применяя различные технологии отделки:

Дуб (наиболее долговечным является дальневосточный дуб), ясень, вишня, орех.

Европейские плиты МДФ, отделанные шпоном дерева, также используются в элитных кухнях. Можно использовать широкий спектр шпона, даже редкие и экзотические (например, красное дерево, палисандр, бокоте).

МДФ под высококачественной эмалью - еще одно популярное решение, используемое для кухонной мебели премиум-класса. Стоимость такой кухни будет ниже, чем кухни из массива дерева. Технология многослойного покрытия обеспечивает прочность и долговечность кухонной поверхности, сохраняя ее в первозданном виде. Возможны любые виды отделки - глянцевый лак, металлическая отделка, эмаль любого оттенка.

Выбирая ЛДСП в качестве материала для фасадов, важно обратить внимание на его свойства. Европейские плиты устойчивы к воздействию влаги и тепла, обладают достаточной прочностью и толщиной (не менее 18 мм), стойкостью к истиранию. Поэтому высококачественные древесно-стружечные плиты также успешно используются в производстве элитной кухонной мебели.

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