Дмитрий Булавин: Философия проектирования

Здравствуйте, я Дмитрий Булавин, основатель и руководитель Climate Club. За десять лет в сфере вентиляции и кондиционирования мы выстроили собственную философию проектирования. Хочу поделиться, как выглядит наш подход изнутри.

Злился на проектировщиков — стал одним из них

Я 7 лет проработал монтажником. Видел, как красивые проекты на бумаге превращаются в кошмар: шум в спальне, неудобные отводы, забытые выводы дренажа, пересечения с электрикой. Тогда я злился на проектировщиков: «Почему вы это не учли?!»

Потом сам стал проектировщиком — и увидел другую сторону: бюджеты клиентов, их страхи, желания, ограничения по монтажу. Тогда я понял, что все эти вещи нельзя просто «соединить между собой» на автомате. Нужно глубоко вникать и искать баланс. Так начала зарождаться наша философия и наш подход к проектированию.

Мы соединили три главных столпа:

Техническая надежность - система должна работать всегда и безотказно.

Незаметность - чтобы техника оставалась скрытой от глаз и бесшумной в работе.

Забота о клиенте - от 3D-визуализаций до памяток подрядчикам, чтобы избавить вас от лишних нервов и переделок.

Для нас проект — это обещание: «Вы получите работающую систему именно такого уровня комфорта, как мы договорились».

Где рождается решение

Хороший проект невозможно сделать «по плану БТИ» или красивой 3D-визуализации от дизайнера. Поэтому у нас все начинается с живого замера на объекте.

Здесь мы узнаем, что важно клиенту:

Максимальная тишина

Полная незаметность

Увлажнение воздуха

Сохранение высоты потолков

Бюджетные рамки

Кто-то готов опустить потолок на 20–30 см ради идеального комфорта. Кто-то — нет, и мы ищем другие пути. Если на замере что-то упустить, эти «мелочи» вырастут в переделки за сотни тысяч рублей уже во время ремонта.

Лучше один раз увидеть

После замера мы собираем предварительное техническое решение: рассчитываем тепловые нагрузки, подбираем оборудование и готовим проект системы. Проект превращается из набора пожеланий в понятную картину.

Пример проекта системы вентиляции и кондиционирования, личный архив Дмитрия Булавина

Дальше — обязательное обсуждение с клиентом и дизайнером. Мы проверяем: правильно ли поняли друг друга? Совпадают ли ожидания с реальностью? Иногда приоритеты меняются — и это нормально. У дизайнера свое видение, у клиента свое, и наша задача — соединить все это в рабочее решение. Проектирование — это живой диалог.

Мы понимаем, что чертежи понятны только инженерам. Поэтому часто идем дальше эскизов: делаем 3D-визуализации и фотореалистичные рендеры прямо из квартиры.

Пример 3D визуализации системы вентиляции и кондиционирования, личный архив Дмитрия Булавина

Клиент видит почти готовую «фотографию» — как будут проходить воздуховоды, сколько места займут коммуникации в сложных местах, как все это будет выглядеть в реальности. Клиент может ставить пометки — и мы сразу корректируем. Это сильно ускоряет процесс и убирает недопонимание.

Пример 3D визуализации системы вентиляции и кондиционирования, личный архив Дмитрия Булавина

Когда эскиз утвержден, считаем предварительную стоимость. Если укладываемся в бюджет — доводим до финального монтажного плана с привязками и размерами. Если нет — вместе ищем решения: упрощаем без потери комфорта, меняем модели оборудования, сохраняем ключевые элементы.

Мы возвращаемся, чтобы вы не переделывали

Перед выходом на монтаж проектировщик обязательно выезжает на объект повторно. За время ремонта многое меняется: появляются новые перегородки, смещаются проемы, добавляются коммуникации. Повторный выезд позволяет убедиться, что проект все еще реализуем именно так, как задумывалось.

Только после этого проект фиксируется в договоре, и мы переходим к реализации.

Одна планировка — разные жизни

Даже две идентичные квартиры одна над другой получат разные системы. Почему?

В одной семье есть аллергик → нужен сверхчистый воздух, мощная фильтрация и системы увлажнения воздуха.

В другой — оба работают из дома, проводят весь день в квартире — важна тишина и равномерный воздухообмен.

Кому-то критично сохранить 3,2 м потолков, кому-то — спрятать все без компромиссов. Каждый проект — сборка под образ жизни клиента, его привычки, чувствительность к шуму. В этом главная ценность.

Невидимая забота

Проект — это сотни мелочей. Одна пропущенная деталь может все перечеркнуть. Как с машиной: если хоть в одном колесе прокол — она не поедет. Неважно, одно колесо пробито или три. Точно так же: если упустить мелочь на этапе проектирования, она обязательно даст о себе знать уже при использовании.

Самый честный признак хорошего проекта — когда компания готова сама его реализовать. Тогда он перестает быть бумагой и становится инструментом, за который отвечают.

Самые слабые проекты, которые мы видели, — от чисто проектных компаний: «сдали чертежи — и забыли». Нет обратной связи от монтажа, нет понимания, как это будет работать в жизни.

У нас иначе: мы монтируем сами. Поэтому думаем за монтажника заранее — где шумит, где влезет, где пересечемся с электрикой или сантехникой. Мы передаем «памятки» электрикам, сантехникам, отделочникам: «не забудьте подвести питание», «сделайте вывод под дренаж правильно», «не ставьте впритык». Это невидимая забота, которая спасает от лишних нервов и переделок.

Воспитываем любовь к деталям

В отрасли мало людей, которые одновременно глубоко считают системы, понимают монтаж, общаются с клиентами и дизайнерами и несут ответственность за результат.

Мы пробовали нанимать готовых проектировщиков — и дважды сильно обожглись.

История 1. Приняли опытного специалиста из крупной компании. Он быстро рисовал красивые схемы, клиенты были в восторге на этапе эскиза. Когда доходило до монтажа — начинались сюрпризы: пересечения с электрикой, шум от вентиляторов в жилых зонах, невозможность спрятать короба без потери высоты. Монтажники звонили нам в панике, переделки съедали бюджет. Через 4 месяца расстались.

История 2. Наняли проектировщика-фрилансера с большим стажем по коммерческим объектам. Он считал быстро, цены были низкие, скорость — молниеносная. Только вот диалог с клиентом его раздражал, а обратная связь от монтажа вообще не интересовала. Уволился сам.

После этих случаев мы поняли: готовых специалистов под нашу философию найти будет сложно. Нужна любовь к деталям, забота о клиенте, умение думать наперед и учитывать каждую мелочь.

Поэтому мы открыли свою школу проектирования. Берем ребят с техническим или инженерным складом ума, обучаем с нуля: от теплотехнических расчетов и подбора оборудования до общения с клиентами, работы с дизайнерами и понимания, как проект выглядит «вживую» на монтаже.

Подведем итог

Наша философия проектирования - это

глубоко вникать в каждую деталь,

думать за всех участников одновременно (клиента, дизайнера, монтажника, строителей),

нести полную ответственность за результат

создавать системы, которые работают без нареканий после монтажа.

Мы отказались от скорости ради глубины, от типовых решений ради индивидуальности, от «сдал и забыл» ради настоящей заботы.

За десять лет мы убедились: когда философия строится на балансе надежности, эстетики и человеческого отношения — результат всегда один: довольные клиенты, которые возвращаются и рекомендуют нас друзьям. И мы продолжаем жить этой философией каждый день.

