Двухкомнатная квартира 43 кв.м. в Котельниках

Задача проекта: создать удобное жилье с учетом перспективы расширения семьи и большим обеденным столом для приема гостей. Посмотрим, что получилось?
Дизайн: MODJARO ANNA
Задача проекта: создать удобное жилье с учетом перспективы расширения семьи и большим обеденным столом для приема гостей. Посмотрим, что получилось?
Дизайн: MODJARO ANNA
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