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Двухкомнатная квартира 43 кв.м. в Котельниках

Задача проекта: создать удобное жилье с учетом перспективы расширения семьи и большим обеденным столом для приема гостей. Посмотрим, что получилось?

Дизайн: MODJARO ANNA

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