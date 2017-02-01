Фотообои не во всю стену: советы и самые удачные варианты оформления

В сегодняшней статье Квартблог детально раскрывает тот самый трендовый прием, который позволяет красиво использовать фотообои, даже если они не во всю стену.

В сегодняшней статье Квартблог детально раскрывает тот самый трендовый прием, который позволяет красиво использовать фотообои, даже если они не во всю стену.

Содержание:

Любите оригинальные фотообои, но опасаетесь, что на большой стене они будут выглядеть аляписто? Стоит ли отказываться от их применения в большой комнате? Есть «золотая середина» – использование фотообоев фрагментами в комбинации с другими видами отделки.

Сама технология комбинирования обоев не нова, но сейчас на ее основе создается много свежих дизайн-идей. С этого и начнем.

5 причин использовать фотообои именно так

1) Это новый способ расширить пространство

Вы уверены, что панорамные фотообои обязательно увеличивают интерьер? Не всегда!

Если крупный контрастный рисунок занимает самую обширную стену (или 2 стены), иногда срабатывает обратный эффект – комната «сковывается», стирается ощущение уюта.

Но если использовать фрагмент из фотообоев, сочетаемый по цвету с основной однородной отделкой стен, можно изящно вытянуть пространство.

2) Возможность сделать картину интерьера более легкой

Сложный фоторисунок зачастую выглядят легче и гармоничнее на маленьком участке стены, чем на всей стене.

Это важно при оформлении лаунж-зоны, спальни, детской. И особенно если вы предпочитаете нежные интерьерные стили – прованс, романтизм, японский минимализм.

3) Зонирование комнаты

Крупные фрагменты фотообоев позволяют четко выделить зоны в гостиной-студии.

Обычно они применяются возле дивана или в зоне для дружеских переговоров.

4) Имитация окна или другого элемента уюта

Если «глухая» комната выглядит неуютной, это легко исправить именно с помощью светлых фрагментарных фотообоев или фотопанно. Такие полотна могут сымитировать окно, стеллаж и даже ТВ-сет.

5) Воплощение самых смелых идей

Хотите видеть на стене фотокартину, обрамленную в марокканскую рамку? Или пейзаж с реалистичными старинными колоннами?

Много небанальных и очень привлекательных проектов можно реализовать, применив фотообои фрагментарно и создав для них дизайнерское обрамление и подсветку.

Потому перейдем к главному – как выбрать стиль обстановки для комнаты с фотообоями и как оформить края таких полотен.

7 дизайнерских приемов фрагментарного использования фотообоев

Есть привычные способы работы с фотообоями, и есть очень неожиданные интересные находки от дизайнеров. Разберем их, переходя от простого к сложному.

1) Фотопанно в роли небольшой картины или фальш-окна на свободной стене.

2) Большой фотофрагмент за группой мебели или спинкой спальной кровати.

3) Можно использовать одно или нескольких узких вертикальных полотен с фоторисунком на стенах. В этом случае обои тоже разделят пространство на зоны, привлекут внимание к самым красивым частям комнаты.

4) Горизонтальное зонирование комнаты с помощью фотополотен и монохромных пастельных обоев.

Подобное разделение комнаты характерно для европейской классики и уникального стиля шинуазри.

Фоторисунок может располагаться и в верхней, и в нижней части стены.

5) Полоса из фотообоев, гармонично переходящая на мансардный потолок. Это находка, популярная в чердачных спальнях.

6) Фотообои с орнаментами, мандалами или растительным рисунком в резных нишах. Такой ход добавит в интерьер ноты востока или антика.

7) И еще один необычный прием из авторских дизайн-проектов: 3D-картина возле дверного проема, арки или прохода.

Сочетание фотообоев и других элементов интерьера

Выбор отделки:

1) Безупречно комбинируются фотофрагменты с однотонными обоями или краской. В лаконичных современных интерьерах этот вариант беспроигрышен.

Но есть и другие решения.

2) В стилях антик, греческом или этно фоном для фотополотен может стать грубый декоративный камень или рельефная штукатурка.

3) Сочетание фотообоев и дорогих обоев с вензельными или полосатыми узорами тоже приветствуется в интерьерах с историческим флером (ар-деко, шинуазри, гламур).

4) Панорамные фотообои и имитация кирпича – неожиданное и на деле очень даже выигрышное сочетание. Особенно в проектах со смешанными нотами урбана, антика, современного стиля «кафе».

5) Очень уютно, по-домашнему выглядит кантри-комбинация пейзажных фотообоев с гладкой обработанной штукатуркой или вагонкой.

Интересные примеры подсветки фотообоев

Первый вариант

Небольшой фрагмент фотополотна, который выполняет роль картины, можно красиво выделить, подсветив верхний край или бока светодиодной лентой.

Второй вариант

Для фотообоев, расположенных в нише, тоже желательно организовать локальную подсветку.

Например, можно закрепить в торцах ниши светящуюся ленту, гибкий неон, вмонтировать в верхней части проема точечные светодиоды или встроенные LED-лампы.

Вариант для спальни

В проекте вашей спальни предусмотрена полоса фотообоев за изголовьем кровати? Желательно создать симметричную подсветку с обеих сторон полотна. Используйте 2 одинаковых бра или торшера, соответствующих стилю картины.

Вариант для гостиной

В гостиной можно дополнить эффект зонирования с помощью локального верхнего света над фотозоной. В интерьере в стиле хай-тек уместна еще и дополнительная декоративная подсветка.

Кстати, направленные сверху вниз лучи света могут сделают пейзаж на обоях более глубоким и реалистичным.

Мебель и аксессуары

Стена с небольшим фрагментом панорамных фотообоев сама по себе становится акцентом интерьера. Потому на ней не стоит размещать дополнительные картины, фоторамки. Пространство возле этой стены тоже лучше сделать максимально свободным.

Плюс желательно использовать только такие гарнитуры и комнатные растения, которые «впишутся» в изображенный пейзаж и не будут противоречить картине.

Приведем примеры.

Если используются фотополотна с джунглями или тропическим пляжем, можно подобрать к ним льняной текстиль, деревянную или плетеную мебель в колониальном стиле и небольшой папоротник.

С урбанистичной картиной будет сочетаться лаконичная обстановка и мебель с простыми формами.

А на фоне цветочных полей, сада всегда гармонично смотрится мебель с изгибами, в традициях модерна, и кованые старинные светильники.

И еще одна идея. Если вы используете фотообои, имитирующие окно или полку, «оживите» рисунок… С помощью настоящей полки с цветком или торшера.

Как оформить фрагмент фотообоев по краям

Фотофрагмент без обрамления – самый простой вариант. И беспроигрышный, особенно когда речь идет о современном просторном интерьере без излишеств.

Таким способом можно комбинировать фотообои с другими плотными обоями. Важно только, чтобы базовые цвета рисунка сочетались или сливались с цветом основных полотен.

Тонкий багет – еще более универсальное решение.

Он позволяет красиво состыковать разные материалы отделки, в частности, бумажные фотополотна и пластиковые панели. И идеально вписывается в классику, шинуазри, рококо.

Толстая картинная рама.

А это – находка для ценителей арт-деко и старинных интерьеров.

Имитация классических колонн или портала.

Старинная пейзажная картина в обрамлении колонн – отголосок просторных античных дворцов. Но даже в современной свободной квартире-студии она будет указывать на достаток и царскую стабильность.

Кирпичная окантовка для фотообоев.

Это тоже маркер, типичный для антика и современного греческого стиля. Можно использовать грубоватый облицовочный кирпич (чтобы сымитировать достоверность эпохи), или же дополнительные фотообои с кирпичным принтом.

Короб для подсветки.

В современном интерьере края фотообоев можно красиво спрятать за пластиковой перегородкой или коробом, ровным или фигурным, создав таким образом нишу.

Сам короб идеально послужит для монтажа локальной подсветки и замаскирует коммуникации.

Фотообои с нарисованной рамкой.

Если комнату хочется визуально сделать глубокой, но не расширять, это – очень практичная находка.

Выбор идей с фотообоями для разных комнат

Для гостиной или гостиной-прихожей

Здесь фотообои идеально выполнят зонирующую роль и помогут красиво принять гостей.

Потому их можно использовать:

вместо настенной картины в зоне для общения; для оформления большого участка стены за диваном; за ТВ-сетом; или только в верхней части комнаты в комбинации со стеновыми панелями или вагонкой; в виде узкой полосы за камином.

В первом и втором случаях подойдут красочные панорамные полотна с природным пейзажем, старыми улицами или замковым интерьером.

В третьем, четвертом и пятом вариантах беспроигрышными будут обои с абстрактной, успокаивающей глаза растительной картиной, восточными символами.

Участок с фотопанно можно роскошно выделить с помощью картинной рамы или подсвечиваемых стеновых панелей.

Для спальни

В спальне, детской комнате или лаунж-зоне фотокартина должна выполнять другие задачи – расслаблять глаза, по возможности успокаивать, снимать тревоги.

Фрагмент фотополотна можно разместить за изголовьем или напротив кровати.

На картине может быть открытый светлый пейзаж с полевыми цветами (без деревьев), макрофото ветки сакуры или цветка. При этом должны доминировать успокаивающие мягкие цвета, сочетаемые с основной отделкой стен – розовый, пепельный, зеленый.

Для оформления края полотна лучше подобрать легкое, немассивное обрамление.

Для столовой

В столовой зоне кухни или возле барной стойки гармонично будет смотреться панно с «вкусным» натюрмортом, букетом, или коллаж «из кофейни».

К тому же, здесь фотообои могут красиво имитировать окно или романтичный выход на террасу.

Итак, для дизайнера небольшие фрагменты роскошных, нежных или насыщенных фотообоев – это инструмент, с которым обычный интерьер становится богаче, объемнее, интереснее. Сохраните себе примеры и проверенные приемы работы с ним.

Дайджест Квартблога

15 интерьеров с красивыми фотообоями - Перенестись на побережье океана или в светящийся огнями город, визуально расширить пространство и задать определённый тон комнате помогут фотообои.

Уютная квартира 55 м² на Чертановской - Мы съездили в гости в двухкомнатную квартиру, в которой живет семья с маленькой дочкой.

За морями, за лесами: география в интерьере - Как украсить интерьер, вдохновляясь природой: 27 прекрасных идей.

8 способов визуально увеличить пространство в интерьере - Размышляете, как визуально увеличить комнату? Используйте принципы дизайна, о которых мы рассказываем в этой статье.

50 оттенков фрукта: персиковый цвет в интерьере - Как применять персиковый цвет в интерьерах различных помещений? Какую палитру цветов-компаньонов использовать? Подробно обо всем этом в нашей сегодняшней статье.

фотообои