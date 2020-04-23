Где должны быть расположены розетки для кондиционера?

Для правильной установки кондиционера не достаточно выбрать хорошую модель и правильно установить. Важно его правильно правильно запитать. Как и где ставить розетку для кондиционера читайте в нашей статье.

Если вы планируете установку кондиционера, то важно не просто выбрать правильно модель для своего дома или квартиры, но и продумать место монтажа и способ подключения к сети 220В. Большинство кондиционеров подключаются к розеткам, однако выбор такой розетки и самого места подключения следует сделать правильно. Это связано с двумя моментами: безопасностью и эстетичностью. Поэтому вопрос о подключении к сети кондиционера достаточно актуален.

Особенности розеток для кондиционера

Если говорить о методе подключения, то можно выделить их четыре, а именно:

подвод розетки к самой сплит системе внутри стены;

удлинение провода питания кондиционера до ближайшей розетки, при этом этот провод прячется в стену;

подводка питания при помощи кабеля, уложенного в кабель-каналы;

подключение устройства охлаждения воздуха от обычной переноски, но это наименее эстетичный вариант.

При этом первый и второй варианты будут подразумевать прокладку дополнительного провода в стене.

Сам выбор розетки для кондиционера важный момент. Дело в том, что выбор изделия следует делать таким, чтобы оно нормально работало под нагрузкой. А его параметры подходили техническим характеристикам кондиционера. Чем больше помещение, которое требуется охлаждать, тем мощнее следует ставить систему охлаждения. Это значит и к розетке сразу предъявляются соответствующие требования.

Можно ли подключить кондиционер к обычной розетке?

Мощность сплит системы, которой будут охлаждать комнату в квартире или доме варьируется в диапазоне от 0,8 до 2,2 кВт. Есть более мощные модели, при их установке следует понять, подходят ли они по параметру нагрузки на сеть. Розетки для кондиционера должны по номинальной нагрузке соответствовать тоже.

Хорошие бытовые розетки в состоянии выдерживать нагрузку до 3,8 кВт, а значит их хватит с запасом. Однако здесь есть нюансы, такие изделия должны хорошо и надежно работать под нагрузками, близкими к своему номиналу. Поэтому и выбирать следует надежные модели. Если рекомендовать розетку российского производства, то надежными показали себя изделия бренда LK Studio. Есть серии типа LK60 или LK80, где приближение к номинальной допустимой мощности на длительное время не отражается отрицательно на розетке.

Для зарубежных вариантов можно ставить розетки для кондиционера известных фирм типа АВВ, Шнайдер или Легранд. Важно смотреть на рабочие параметры изделия, т.к. в некоторых зарубежных моделях есть различия. Обращайте внимание на максимальные характеристики по нагрузкам.

Общие правила при выборе места для розетки

Производители кондиционеров чаще всего делают провод питания с вилкой на конце до 1 метра длиной. Это означает, что вам следует либо поднять розетку близко к внутреннему блоку кондиционера, либо удлинить шнур питания до ближайшей розетки. Также важно знать, будет ли расположение предполагать питание и других приборов. Это увеличит суммарную мощность, а значит нужно заранее знать, не будет ли превышена номинальная нагрузка. В общем случае следует учитывать:

возможность расположить в распределительной коробке автомат от перегрузки;

возможность дополнительно проложить кабель в стене дома или квартиры;

суммарную нагрузку, которую будет создавать кондиционер и прочие подключаемые электроприборы и освещение.

Если есть возможность поднять на высоту розетку, то такой вариант расположения будет наиболее эстетичным и удобным. Лишние провода не будут свисать по стене, а само место коммутации можно спрятать.

Есть вариант соединения, когда удлиняют сам провод кондиционера и прячут его в стену. Он выходит где-то внизу в неприметном месте, и вы всегда можете подключить к питанию кондиционер. Оба варианта предполагают больше работы, чем стандартное подключение при помощи удлинителя.

Расположение

Рассмотрим вариант подключения кондиционера, когда розетку делать возможно возле самой сплит системы, т.е. в районе потолка. Это или укладка проводов в стене, или прокладка в кабель-канале.

Высота

Расположение точки питания кондиционера по высоте будет подчиняться следующим правилам:

пользоваться розеткой, находящейся на небольшом расстоянии от потолка будет удобно и безопасно (рядом нет мешающей мебели и других предметов интерьера, нет повышенной влажности и т.д.);

розетки под кондиционер не будет видно, а само место соединения будет спрятано.

Это даст большее удобство использования и хорошо совмещается с эстетикой.

Монтаж розетки

Делать точку питания кондиционера под потолком можно двумя способами:

при помощи штробления стен, прокладки в них провода и установки розетки в установочную коробку;

при помощи монтажа питающего кабеля в кабель-канал и монтажа туда же самой розетки.

Кабель-каналы безопасны и удобны при монтаже, но они будут хорошо видны на стене. Данный вариант соединения с сетью кондиционера можно назвать эстетичным с натяжкой. Однако штробление стен не всегда допустимо, к примеру, в некоторых многоэтажных квартирах, и точно такой метод будет более дорогостоящим и трудоемким.

Порядок установки

Самым верным решением подключения кондиционера к сети 220В является использование отдельной линии питания. Это особенно актуально, если вы устанавливаете сплит систему повышенной мощности и производительности. Такую линию можно защитить автоматом. При таком подходе можно делать любой вариант монтажа прокладки кабеля, который будет вам удобен или допустим.

Сама розетка устанавливается в подъемную коробку на распорные лапки (стандартный вариант старого образца), или при помощи винтового соединения. Предварительно она соединяется с проводами. Окончательный монтаж заканчивается установкой рамки и лицевой панели.

В случае использования кабель-каналов, розетка непосредственно устанавливается в гнездо канала, специально отведенное для установки электроустановочных изделий.

Как спрятать розетку сплит-системы?

Кондиционер можно подключить к сети питания таким образом, чтобы это было совсем незаметно при взгляде на него. Для этого точку питания качественно прячут или декорируют. В последнем случае такой вариант соединения может выглядеть следующим образом:

точка питания прячется в мебели, расположенной рядом, при этом в самой мебели делается незаметный вырез, прикрытый декором;

в объемной картине на стене под потолком;

в эстетичных открытых полках, куда еще могут устанавливаться предметы интерьера и декора;

в виде небольшого красивого шкафчика с дверью;

в виде блока гипсокартона эстетично оформленного;

используется плоская розетка, но это все равно останется заметным вариантом;

другие варианты на ваш вкус.

Точку питания можно оформить под стиль оформления интерьера и в тех же самых цветовых решениях. Может получиться очень оригинально.

Варианты подключения кондиционера к сети

Проведение питания для кондиционера предполагает два варианта исполнения, двухжильный обычный провод с фазой и нулем, а также трехфазный провод, предполагающий еще и контур заземления. Мы рекомендуем вам устанавливать розетку и провода с контуром заземления. Это особенно актуально, если речь идет о производительном климатическом оборудовании.

Когда кондиционер нельзя подключить к розетке?

Когда подключение сплит системы к розетке и имеющейся поблизости сети питания запрещено или не рекомендуется:

если проводка находится в плохом состоянии;

если в проводке используется алюминиевый кабель маленького сечения;

при отсутствии хорошей системы аварийного отключения;

при отсутствии заземления.

Последний пункт часто трудновыполним, особенно в многоэтажных домах старой постройки. Однако данный пункт мы все же внесли в данный перечень.

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