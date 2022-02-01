Интерьер кухни с металлическим фартуком – современные идеи 2022 года

Правила оформления интерьеров кухни с металлическим фартуком: тренды 2022 года, выбор материала и стиля, особенности ухода, преимущества и недостатки

Фартук из металла в кухонном интерьер смотрится эффектно. Для усиления дизайнерского приема часто он сочетается с прочими элементами из металла – смесителем, столешницей и даже фасадом. Практичность такого решения остается спорной. Устойчивость к повреждениям и долговечность противостоят склонности к окислению и сложности процесса ухода. В этой статье расскажем обо всем что связано с использованием металлического фартука на кухне.

Металлический фартук для кухни – идеи 2022 года

Затеяв ремонт в кухонном помещении хочется сделать все модно, стильно и желательно на много лет вперед. В последние годы особой популярностью среди дизайнеров пользуются интерьеры кухни с фартуком из металла. Рассмотрим подробнее основные тренды на 2022 год в этом направлении:

акцент на золотой фартук в белом помещении – минимализм фасадов в белом цвете можно разнообразить ярким акцентом в виде металлического фартука. Отсутствие ручек упрощает подборку отделочных материалов. Роскошное сочетание белого фасада и золотого фартука стоит при желании дополнить мойкой в серебре на острове или смесителями в хроме;

благородство зеленого цвета в сочетании с неидеальным фартуком – металл используется со следами и потертостями, который не испортит общего восприятия интерьера. Дополнить такое сочетание стоит столешницей из мрамора;

металлический лист над плитой – фартук, оформленный не особо практичным материалом вроде краски, можно защитить точечно, установив лист металла только над грязными зонами мойки и плиты;

переход металлического фартука в столешницу на кухне – фартук из листа металла соединяется со столешницей. Часто при декорировании затрагивают часть полки над фартуком. Масштабность такого единого акцента создает фокусировку в интерьере. Маленькие помещения кухни будут выглядеть слишком тяжеловесно в подобном оформлении;

блестящий фартук – тонкий металлический лист на столешнице и фартуке дополняется декорированием верхних шкафчиков понизу. Роскошь придает практически зеркальная полировка металла;

медный фартук в сочетании с темными фасадами – листы меди имеют неидеальное исполнение и прекрасно дополняют фасады в темных оттенках. В результате получается немаркий интерьер;

черный фасад в сочетании с золотом – золотистый металл при черных фасадах кухонной мебели используется не только на фартук, но и на столешницу. Роскошное сочетание золота с белым и черным оттенками никогда не проигрывает.

Дизайнеры на 2022 год предлагают довольно практичные варианты стильных и модных решений с металлическим листом в виде фартука.

Преимущества и недостатки металлического фартука для кухни

Листы металла в качестве кухонного фартука имеют свои достоинств и недостатки. В качестве преимуществ пользователи называют такие качества:

устойчивость к механическим воздействия и повреждениям;

гигиеничность – металл настолько плотный что бактериям просто негде скапливаться;

пластичность – листы легко гнутся под желаемые формы и подлежат установке в труднодоступных местах;

оригинальное дизайнерское решение;

легкость процесса монтажа;

широта спектра стилистических решений.

Не обошлось и без недостатков металла в качестве отделочного материала на кухонный фартук. Большинство его видов подвержены коррозии при высокой температуре и влажности. На металле заметны все разводы и загрязнения, поэтому требуется тщательный уход на постоянной основе.

Материал для кухонного фартука

В интернете представлено множество фото кухни с металлическим фартуком. Степень декоративности интерьера зависит от вида металла, который скрывает проблемную зону. Поскольку на кухне постоянно присутствует высокая температура и влажность отдают предпочтение металла с наиболее практичными и долговечными характеристиками, не забывая о красоте. В ходе следующие материалы:

сталь – прочность и высокие показатели термоустойчивости сочетаются с декоративными способностями. Нержавейка защищена от коррозии и имеет присущий только ей характерный блеск. Часто его закрашивают оттенками золотого, красного или зеленого цвета. Сталь подлежит обработке реагентами для усиления эксплуатационных качеств. Оксидирование придает своеобразности рисунку в виде разводов. Воронение дает матовый оттенок цвета. Однотонная сталь идеально впишется в минимализм или хай-тек, а мозаичное решение в классический стиль. Тогда как кирпичи смогут дополнить дизайн кухни с фартуком из металла в стиле лофт;

медь – легко узнаваемая матовая поверхность характерных красных оттенков от терракоты до розоватых. Легкая патина зеленоватого отлива добавит роскоши интерьеру. Металл легко принимает желаемые формы и фактуры. Устойчив к высокой температуре и влиянию ультрафиолета. Сложные элементы декора принято защищать термослеклом;

латунь – гармонично сочетается с любым стилем интерьера. Яркая блестящая поверхность позволяет наносить рисунки методом гравировки или объемные изображения. Практически не устойчив к коррозии и подлежит обязательной защите слоем оксида;

алюминий – нежность матового покрытия и благородный отсвет алюминиевого фартука дополняется простотой установки. Самый удобный материал для резки, гнутия и прочих дизайнерских приемов. В области плиты стоит установить защиту из термостекла.

Сочетания материалов

Дизайн кухни с фартуком из металла обязательно перекликается с иными элементами интерьера, например, столешницей, мебельной фурнитурой, светильниками, кранами. Рабочая область должна плавно и гармонично перетекать в иное оформление помещения.

Мебельные фасады и нержавеющий фартук обязательно должны иметь границу. Столешницы из пластика, массива дерева или камня сглаживают яркость стального блеска. Красоту покрытия подчеркнет рельефность рабочей зоны или глянцевая поверхность.

Металлический фартук идеально вписывается в однотонные обои, деревянные панели и открытую штукатурку. Эти отделочные материалы смягчают агрессию и холод от металлического блеска. В декоре лучше сочетать глянец с матовыми поверхностями.

В каком стиле сделать кухню с металлическим фартуком

Металлический фартук на кухне можно установить в доме не только современного стилистического оформления. Техника обработки шагнула вперед. Металл может приобретать различные оттенки цветовой гаммы и вписываться в различные по стилю интерьеры.

Лофт

Индустриализация стиля требует использования отделочным материалов сходных с теми которыми построено здание. В этом случае уместны широкие листы из стали или латуни с потертостями. Они придадут помещению брутальности и небрежности. Усилит эффект применение грубых заклепок или креплений.

Ультрасовременные

Минимализм и хай-тек тяготеют к четкости линий. Футуризм помещения и строгость оформления подчеркнет холодный блеск металла, особенно стали.

Классика

Изящество квадратных плиточек из металла светлых оттенков с узорами цветочных мотивов разбавит скуку классического интерьера. Этот фартук станет свежестью в строгом оформлении.

Деревенский

Латунь своим неярким отливом и теплотой идеально впишется с стиль кантри или прованс. Металл идеально сочетается с деревом в отделке кухни. Красоту латуни и гармоничность альянса подчеркнет тщательно подобранная бытовая техника. Усилить комбинацию помогут небольшие плитки или мозаика с легким эффектом патины.

Арт-деко или модерн

Дизайн кухни с фартуком из металла в стиле модерн или арт-деко допускает эклектику. Здесь уместны причудливые формы под соты или ромбики, зеркальные эффекты. Интерьер пышит помпезностью и роскошью.

Как правильно выбрать металлический фартук для кухни

Кухонный фартук выполняет функции защиты и декоративного оформления стены, расположенной над рабочей зоной. Он располагается между верхним и нижним рядом шкафчиков. Для правильного выбора фартука изначально определяют его размеры.

Стандартная высота фартука на кухне составляет 60 см, отвечая среднему росту человека и высоте удобного расположения мебели. Можно сократить до 50 см при открывании на верх дверок верхних ящиков гарнитура. Либо при отсутствии таких шкафов достигать потолка. При этом не обязательно по всей ширине увеличивать высоту фартука. Достаточно закрыть самые грязные части возле мойки и над плитой. Длина фартука равна габаритам кухонного гарнитура, а высота по традиции слегка заступает за верхние шкафы.

Правила выбора внешнего оформления металлического фартука:

гармоничное сочетание цвета и фактуры с прочими элементами интерьера;

спокойствие оттенков позволит не переутомлять глаза хозяйки;

глянцевые оттенки придадут сочности отделке;

объемные изображения востребованы редко, поскольку в малых пространствах утяжеляют помещение, а в больших выглядят не презентабельно;

узоры расположенные горизонтально визуально расширяют пространство;

зеркальные поверхности увеличивают общее восприятие помещения;

квадратные плитки органичнее вписываются в небольшие площади помещения, чем прямоугольные;

рифленые поверхности проблематичны в уходе нежели ровные, но выглядят эффектнее.

Основной принцип оформления зоны фартука – уместность и гармоничность альянса с остальной обстановкой.

Второй важный принцип – соблюдение гигиеничности и требования к уходу. Поскольку сложные в уходе поверхности быстро теряют привлекательность.

Советы по уходу за металлическими фартуком

Глянцевые фартуки из металла отличаются явностью проступления всех загрязнений будь то брызги воды или пальцы рук. Если соблюдать простые правила, то ухаживать за металлической поверхностью легко и просто:

ежедневные протирание поверхности из металла сухой тканью или немного влажной;

запрет на применение чистящих средств с абразивными частичками, гранулами, а также щеток и губок из металла;

подходят средства, специально созданные для мытья окон и ухода за керамикой;

сок лимона или помидоров быстрее разъедает металл – не допускать таких брызг;

трещины нельзя пытаться заполировать – это усугубит положение;

профилактическая полировка металла проводится растворами с уксусом или оливковым маслом.

Нехитрые приемчики позволят на длительное время сохранить привлекательность металлического кухонного фартука.

Фартук на кухню из металла – это модно и практично. Главное подбирать материал исходя из функциональности помещения с учетом стилистических особенностей. Не забывайте соблюдать правила ухода, которые продлят срок службы металлической поверхности и не испортят ее привлекательности.

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