Итальянские кровати в современном дизайне

Особенности итальянских кроватей. Как выбрать кровать из Италии? Итальянская кровать — образец стиля и качества.

Тренд на оформление спальной комнаты в итальянском стиле не спадает уже долгое время за счет того, что подобный дизайн позволяет без труда сочетать универсальность и роскошность. Для создания интерьера, максимально приближенного к вашему идеалу, стоит более детально ознакомиться с алгоритмом того, как грамотно сочетать все детали обстановки дома.

Особенности современных итальянских кроватей

Кровать — центральный элемент комнаты, на который непроизвольно бросается взор входящего. Вместе с этим, данная мебель ежедневно сталкивается с высокой эксплуатационной нагрузкой. Итальянские кровати — уникальное дизайнерское решение, где красота и лаконичность соединены с функциональностью и удобством. Рассмотрим их преимущества:

Универсальность.

Внешнее оформление изделия, его цвет и фактура могут быть совершенно разными — главным решающим фактором является исключительно выбор клиента. Изготовители не ограничивают спектр ваших возможностей и полет фантазии, потому предлагают товар как в светлых оттенках, так и в ярких, насыщенных цветах. Комфорт.

Особенное строение каркаса итальянской кровати, дополнительные решетки и удобный матрас в сумме делают конструкцию настолько удобной, что здоровый, непрерывающийся сон всю ночь гарантирован. Надежность.

Конструкция не только прочная и потому долговечная, но и создавалась с помощью последних производственных технологий. Подъемные механизмы внутри обладают дополнительной газовой амортизацией, а в качестве основного материала задействуют отборную древесину разных пород.

Плюсы современных итальянских кроватей неиссякаемы, но многие покупатели отдают свой выбор в их пользу из-за высокой эргономичности независимо от модели. Какая бы не была форма — оригинальная или стандартная, кровать не займет все место комнаты. Напротив, благодаря предусмотренным внутренним отсекам, не придется дополнительно покупать пуфик или комод.

Как выбрать кровать из Италии?

Атмосфера места, где человек встречает и провожает дни, невероятно важна — она влияет на наше настроение, самочувствие и психологическое состояние в целом. При выборе итальянской кровати первостепенно необходимо определиться с цветовой гаммой. Модели выполняются в любом стиле: хайтек, минимализм, классика, модерн.

Например, кровать Moon Bolzan Letti бежевого цвета подходит для спокойного и светлого дизайна, отлично впишется в стиль лофт, как и варианты из коллекции Komodo, Materassè, Jadore, Gaya New. Самые смелые и яркие идеи в оформлении жилища прекрасно дополнят кровати из серий Poissy Color, Selene extra large, Vogue, Cu.Bed. Обратитесь к менеджерам ID Collection для детальной консультации и получите дельный совет от квалифицированных экспертов.

Особенно важно, чтобы кровать помогала экономить пространство. Для этого отдавайте предпочтение тем экземплярам, где доступна функция трансформации выдвижного ящика, как в серии Gold, Iorca. Если требуется место для уединения, то ограничить зону отдыха можно используя балдахин — коллекция Ceylon, Fuji.

Полезные рекомендации

Самостоятельно подобрать кровать таким образом, чтобы она органично дополняла общий визуал комнаты и гармонировала с другими предметами мебели почти нереально. Чтобы не тратить лишние финансы и не искать дизайнера, лучше всего обратиться к профессионалам из ID Collection.

Компания сотрудничает с самыми востребованными итальянскими производителями и потому предлагает клиенту лучшие варианты товара. За годы работы в арсенале мастеров ID Collection накопилось множество полезных секретов, посредством которых они подберут такую итальянскую кровать, которая преобразит спальню, расставит акценты цвета и света, а также станет образцом соединения внешней эстетики и внутренней функциональности.

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