Как оформить квартиру в стиле лофт: советы дизайнеров

Особенности и принципы стиля лофт

Идея и философия направления

Основную идею интерьера в стиле лофт можно выразить в создании современного комфортного пространства, атмосферно похожего на фабричный цех. Эстетически к нему допустимо применить японскую философию Wabi-Sabi – прелестное несовершенство, в котором время оставило свои следы. Наличие открытых коммуникаций, потрескавшегося бетона и грубого кирпича говорит об эстетичном проявлении естественности во всем.

Какие черты отличают лофт от других стилей

Основная отличительная черта лофта заключается в комфорте брутальной, суровой обстановки. В таких квартирах с большими окнами практически отсутствуют перегородки. Отделка выделяется грубыми текстурами. В лофте эклектично сочетаются винтажные и современные предметы.

Отделка и материалы

Какие поверхности и фактуры создают характер лофта

Половое покрытие может быть из массивной и состаренной деревянной доски или керамогранита – имитации камня или бетона. Не исключено наличие наливного пола.

Приветствуется оформление потолков вентиляционными трубами, балками и открытыми бетонными плитами, отделанными светлой штукатуркой или краской.

В лофт-квартирах стены из бетона и кирпичей. Чтобы выполнить зонирование, используют разные фактуры.

Как сочетать материалы, чтобы интерьер выглядел естественно и гармонично

Уютный лофт основан на классическом сочетании кирпича, дерева и кожи.

Технологическая эстетика предполагает взаимодействие бетона, металла и стекла.

Для сдержанного варианта подойдет соединение фактурной штукатурки, дерева и черного металла.

Мебель и освещение

Какие формы и материалы мебели соответствуют стилю

Стиль лофт в интерьере предполагает наличие функциональной мебели простых форм из кожи, металла, стекла и дерева.

Роль освещения в создании атмосферы лофта

Задачи освещения в лофт-пространствах – направление внимания и подчеркивание фактур. В таких квартирах уместны подвесные и промышленные светильники. Приветствуется наличие открытых панорамных окон.

Декор и детали

Какие аксессуары и элементы подчёркивают стиль

Дизайн квартиры в стиле лофт предполагает практичный и лаконичный декор в виде постеров, граффити и черно-белых фотографий. Можно оформить помещение «промышленными» элементами – ковкой, вентиляционными коробами и металлическими трубами. Из «живого» декора стоит остановить свой выбор на комнатных растениях и абстрактных картинах.

Как добавить индивидуальности, не перегружая интерьер

Не нужно перегружать интерьер многочисленными мелкими элементами дизайна. Выберите крупные предметы в единичных экземплярах.

Квартира в стиле лофт эффектно выглядит с открытыми или стеклянными стеллажами. Чтобы жилое пространство казалось просторным, обставьте его шкафами, креслами и диванами на ножках.

Дизайн интерьера в стиле лофт можно назвать смелым экспериментом, в котором личная история соединяется с индустриальной эстетикой, а безупречный комфорт – со свободой самовыражения.





