Как организовать освещение на кухне: новые правила, трендовые примеры

Сегодня Квартблог раскрывает новые стандарты освещения на кухне. Подробно скажем про роль светильников в поддержании стиля комнаты.

Общая особенность современных проектов кухонь – достаток света. В свободных и лаконичных кухонных зон XXI века интенсивная подсветка охватывает каждый рабочий уголок. Потому сегодня Квартблог раскрывает новые стандарты освещения на кухне.

Подробно скажем про роль светильников в поддержании стиля комнаты и про то, как с помощью света можно сделать даже маленькую кухню визуально богаче и удобнее.

Содержание:

Базовые правила расположения светильников на кухне

Для начала – главные советы:

Доступ естественного света – первое требование к планировке кухонного пространства. Оно прописано в законе. Важно организовать несколько независимых источников искусственной подсветки: возле рабочей столешницы, над обеденной мебелью, в зонах хранения.

Зонирующая подсветка выглядит модно и дорого, а используется более рационально, чем традиционный общий свет.

Для маленькой кухни подберите небольшие люстры или встроенные осветительные приборы.

Кроме этого, можно сделать картинку интерьера объемнее и насыщеннее, используя необязательную декоративную подсветку.

В рабочей зоне желательно создать нейтральное или умеренно холодное освещение, 3500-5000 К. Причем над мойкой и плитой желательно установить LED-панели с влагонепроницаемыми корпусами.

В обеденной зоне должен быть более теплый и комфортный свет.

Проектировать основное и декоративное освещение стоит, когда вы четко представляете схему расположения мебели, будущую цветовую гамму и стилистику обстановки.

Раскроем последний пункт максимально подробно.

Хай-тек, сканди, классика: выбор света для любой индивидуальной кухни

В минимализме и хай-теке одобряется рассеянный холодный свет, который делает пространство объемнее и легче. При этом осветительные приборы должны занимать минимум пространства.

Встроенные лед-панели и точечные диоды соответствуют канонам современных стилей. А над обеденной зоной может быть ультралаконичная современная люстра или ряд тонких спотов.

Кроме этого, яркий и приглушенный свет может присутствовать в избытке, за стеклянными полками и фартуком, делая кухню похожей на футуристический бар.

Стилю лофт больше всего импонируют портативные светильники, которые создают направленные лучи света.

Над рабочей зоной могут быть маленькие прожекторы на рейлинговой основе или просто подвесные лампы без абажуров.

Над длинным столом или откидной стойкой можно организовать «барную» подсветку: ряд длинных спотов или брутальных металлических светильников-тарелок.

Маркеры классической кухни: согревающий домашний свет и выраженный шик. Потому классика по-прежнему приветствует центральную потолочную люстру, многоярусную или в виде канделябра.

Вместе с тем свет должен равномерно освещать комнату и поддерживать ощущение уюта. Поэтому желательно использовать и дополнительные периферийные светильники, настенные бра и торшеры.

Но, возможно, именно ретро-обстановка больше всего подходит для ваших семейных ужинов?

В таком случае подберите для кухни или винтажную люстру, или светильники, напоминающие предметы эпохи диско – в виде тарелок, шаров, ресторанных фонариков. В идеале они должны излучать мягкий свет и создавать атмосферу молодежного кафе.

Кухня с истинным духом прованса, романтизма или кантри днем наполнена лучами южного солнца, а вечером – теплым домашним светом.

Приверженцам романтичной стилистики стоит подобрать люстру из натуральных материалов, приглушающих световой поток – дерева, фарфора, принтованой ткани. Абажур в клеточку, с цветочным узором, из плетеного ротанга или сделанный в виде цветка – идеальная находка для такого случая.

Плюс желательно, чтобы все светильники были из похожих материалов и сочетались с базовыми аксессуарами и мебелью.

В других кухонных интерьерах со смешанными нотами природы и этники – сканди, марина, колониальном – тоже гармонично смотрится естественный мягкий свет. И грубоватые люстры с просвечиваемыми абажурами, из деревянных прутьев, кованого металла, стекла.

Разберем детальнее способы организации локальной подсветки в каждом уголке кухни.

Освещение рабочей зоны кухни

В проектах кухонь XXI века рабочая столешница, фартук и варочная поверхность полноценно и удобно освещены.

Расскажем про дизайнерские приемы создания такого эффекта.

1) В классической кухне с верхними шкафами монтируется двухуровневая подсветка.

Над рабочей зоной разметите верхний ряд ламп, встроенных, накладных или рейлинговых. Пример потолочной шины с софитами от Икеа:

Второй уровень светильников должен размещаться под навесными шкафами или на стыке между шкафом и рабочей стеной.

Здесь можно применить:

скрытую светодиодную ленту или трубу;

точечные диоды, вмонтированные в низ стеллажа;

накладные софиты или панели.

2) Если у вас кухня без навесных шкафов, светильники можно монтировать непосредственно над столешницей.

Ряд одинаковых спотов, узких или тарельчатых, – беспроигрышный вариант. Высоту подвесов подберите или отрегулируйте так, чтобы расстояние от ламп до столешницы было 70-80 см.

Идея с продукцией Икеа:

3) Подсветите вытяжку над плитой светодиодами или энергосберегающими лампами. Новые модели оснащены готовой подсветкой, но ее при желании можно заменить.

Если нет вытяжки, организуйте подсветку с помощью точечных или накладных спотовых светильников. Желательно, чтобы свет над плитой был на одном уровне и одинаковой интенсивности с подсветкой столешницы.

Свет над обеденным столом

В идеале обеденную мебель стоит расположить недалеко от окна, мансардного окошка или террасной двери, то есть в месте, куда свободно проникает естественный свет.

Кроме этого, нужно организовать рассеянное освещение непосредственно над столом. При этом стоит учитывать размер столовой зоны и стола.

Роскошный подвесной светильник диаметром больше 30 см можно использовать на кухне с высоким потолком. Более универсальный размер для стандартной комнаты – 22 см. Если потолки низкие, присмотритесь к встраиваемым LED-светильникам, панельным или точечным.

Разберем подробнее базовые варианты подсветки обеденной зоны.

Для большой кухни

Итак, универсальный вариант для классической просторной кухни-столовой – старинная люстра, роскошная доминанта интерьера. Такой светильник лучше разместить не строго по центру комнаты, а по центру обеденной зоны.

Обеденная зона вашей кухни предназначена для большой компании? Над просторным вытянутым столом лучше смонтировать ряд одинаковых светильников с регулируемым подвесом, фонариков в стиле кантри или же люстру с каскадными подвесами.

Еще одно эксклюзивное удачное решения для очень просторной и вытянутой обеденной зоны – бильярдный панельный светильник. Он безупречно освещает стол и сочетается и с хай-теком, и с элементами колониального стиля.

Длина такой «люстры» не должна превышать 2/3 размера стола.

Для маленькой кухни

Лед-панели вместо люстры – беспроигрышный вариант для модного минимализма. Особенно в низкой мансандной или узкой кухне.

Они могут имитировать потолочное окно и поддерживать ощущение естественного света в столовой зоне.

Роль столовой зоны выполняет откидная мобильная столешница? В этом случае можно применить трековую подсветку. Сама рельсовая система занимает минимум места, а поворотные прожекторы могут направляться и на обеденную, и на смежные зоны.

Универсальные варианты

Накладная люстра – золотая середина между роскошью и скромным минимализмом. Она может иметь классический шикарный дизайн, но занимает минимум места.

Причем подойдет она для оригинальной исторической кухни, «из эпохи» арт-деко, антика, модерна.

Еще одна идеальная дизайнерская находка для столовой зоны любых размеров – люстра с регулируемым подвесом.

Современные модели таких люстр имеют лаконичный дизайн, в виде тарелки или цилиндра.

Подобный светильник можно опустить над столом, когда нужно создать интимный свет для романтического ужина. Вариант от Икеа:

Подсветка шкафов, полок и ниш

Подсветка систем хранения – отличительная черта инновационных кухонь, в стиле хай-тек или лофт.

Сама идея нестандартна, но позволяет решить сразу несколько типичных задач:

облегчает рутинную работу; визуально делает кухню объемнее и богаче (если система хранения открытая); дополняет выбранный стиль; световые лучи делают заметной брендовую изысканную посуду на полках.

Варианты установки светильников на системах хранения + 3 примера от «ИКЕА»

1) Подсветка снаружи. Пример 1 от «Икеа»:

В этом варианте светильник с кронштейном монтируется на шкафу. Световые потоки поступают сверху вниз, освещая переднюю часть полок и частично столешницу.

2) Подсветка шкафа изнутри. Для реализации идеи можно использоваться накладные панели или софиты.

Особенно изысканно смотрится такая подсветка в навесных модулях со стеклянными фасадами и дизайнерскими сервизами. Кухня со светящимися шкафами моментально становится роскошной, праздничной и визуально просторной. Пример 2 от «Икеа»:

3) Точечная встроенная подсветка.

Это уже – вариант для открытых ниш. Романтичный и трендовый.

4) Подсветка каждой секции хранения.

Специально для этого выпускаются портативные светящиеся панели, которые можно монтировать к боковой части ящику или торцу фасада. Пример 3 от «ИКЕА»:

5) Светящаяся полка.

По сути это – люминисцентный источник света, скрытый в короб-полку. И предназначена такая новация в основном для технологичных интерьеров в стиле хай-тек или минимализм.

Виды декоративной подсветки на кухне

Декоративный свет – завершающий штрих шикарного обновления кухни, желательный элемент эпохи хай-тек.

Приведем примеры, как с помощью оригинальных световых блоков можно добавить в кухонное помещение чувство простора и немного романтичности.

Примеры декоративных источников света

Светящиеся полки в импровизированном мини-баре:

Светодиодные панели на стыке рабочей стенки и пола:

Скрытый светильник за стеклянной панелью фартука:

Аналогичная подсветка прозрачного фасада кухонного острова:

Подсветка столешницы:

Готовые идеи со светильниками от Икеа

Напоследок представим несколько проектов, в которых максимально удачно использованы дизайнерские осветительные приборы Ikea.

Прованс:

Эко:

Минимализм:

Классика:

Ретро:

Тропик:

Марина или колониальный:

Романтизм:

Контемпорари:

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