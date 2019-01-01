«Чтобы не было мучительно больно»: как провести каникулы интересно и полезно c Квартблогом

Чем заняться в новогодние праздники 2019? Займемся творчеством и интересными экспериментами в длинные новогодние выходные c Квартблогом!

Праздничные каникулы по определению не могут быть скучными и однообразными. Но когда все новогодние фильмы просмотрены, салатики съедены, а безмятежный дневной сон компенсировал хронический недосып ушедшего года, стоит заняться чем-нибудь на самом деле интересным. Ну и желательно полезным тоже. Квартблог собрал для вас на этот счет несколько замечательных идей.

"Проект на выходные" - рубрика интерьерных преображений

В свое время Квартблог вел эту рубрику, чтобы показать, как легко и просто можно преобразить квартиру всего за пару дней. У вас есть целая неделя! Так что - дерзайте!

Чем заняться в новогодние праздники: делаем помощников для «сбычи мечт»

Новый год – время ожидания перемен, и почему бы во время каникул не подготовить себе стартовую площадку для вдохновения и положительных изменений? Помните старую пословицу - что написано пером, не вырубить топором? Так давайте сделаем себе замечательный календарь-планнинг, где зафиксируем свои цели для непременного их достижения.

Здесь – самые разные варианты: и для тех, кто предпочитает записывать все подробно, и для тех, кому просто важно видеть течение времени и ориентироваться на даты.

Для того, чтобы визуализировать свои мечты или вспоминать приятные моменты ушедшего года, для того, чтобы они непременно повторились, прекрасно подойдет мудборд. Так называемую стену настроения можно сделать буквально за пару часов. А оставшееся время каникул посвятить тому, чтобы наполнить ее с чувством, с толком, с расстановкой всеми необходимыми деталями.

Уже сам процесс создания мудборда создаст чудесное настроение и осознание того, что все в вашей жизни – в ваших руках. И к рабочим будням вы вернетесь полные сил и позитивного настроя! А кроме того, такие помощники в планировании могут стать яркими и стильными элементами в интерьере.

Ностальгическая гастрономия - приготовление шоколадной колбасы вместе с детьми

После изысканных блюд новогодней ночи, обилия рафинированных десертов из кондитерской и экзотических фруктов из далеких стран хочется приготовить что-нибудь простенькое, но не менее вкусное. А поскольку Новый год – волшебный праздник возвращения в детство, то и рецепт должен быть особенным – ностальгическим. Советуем приготовить – и обязательно вместе с детьми – замечательную шоколадную колбасу.

Пожалуй, нет ничего проще: никакой возни с духовкой и мукой, а результат – суперский. Сопроводите процесс приготовления рассказами о том, как вы встречали Новый год в своем детстве. А затем с теплым молоком или вкусным чаем усаживайтесь за совместный просмотр любимого мультфильма. И не исключено, что шоколадная колбаса поселится в вашем постоянном домашнем меню десертов надолго как теплое воспоминание о совместных семейных вечерах.

Волшебное стекло

Итак, шампанское выпито, коньяк тоже растворился в чашках кофе (впрочем, и не только в чашках, и не только кофе). И как праздничное послевкусие в доме остались стеклянные бутылки, зачастую напоминающие своими линиями изящные вазы. Так почему бы не превратить эти сосуды в стильные предметы интерьера? Вариантов преображения стеклянных бутылок – множество. А иногда основными деталями могут стать и их красочные этикетки.

Впрочем, замечательные полезные вещицы могут получиться и из самых простых бутылочек, например, из-под детского питания или варенья. Главное – приложить к этому свое вдохновение, умелые руки и немного краски, клея и инструментов. Результат превзойдет все ожидания – ведь из стеклянных сосудов можно сделать практически все, что угодно: от оригинальных подсвечников и ваз до эргономичных и полезных держателей для украшений и дозаторов для мыла и шампуня.

Против голых стен!

Новогодний декор замечательно украшает интерьер вашего дома. Но ведь рано или поздно его придется спрятать до следующей зимы. А оставлять голые стены совсем не хочется. Что делать? Давайте подготовим достойную замену рождественским венкам и панно - превратимся в художников и создадим стильные интерьерные картины. На самом деле это гораздо легче, чем вы думаете. Да и времени для творчества именно в каникулы будет предостаточно.

Огромный плюс таких картин в том, что вы и только вы определяете цветовую гамму, стилистику и технику этого элемента интерьера. И главное – вы можете создать абсолютно эксклюзивное украшение стены, подходящее именно вашему дому и отражающее ваш характер и настроение. Не бойтесь экспериментировать – рисовать можно не только кистями, но и трафаретами, каплями краски, самодельными штампами и даже просто каракулями. Постарайтесь подобрать для вашего произведения достойный багет или просто оставьте картину на подрамнике. А теперь повесьте ее на стену и наслаждайтесь – достойный акцент в вашем интерьере готов. И никаких голых стен!

Что делать в новогодние праздники - продляем их самодельными light-баночками

Еще одна идея, как нельзя лучше подходящая для волшебных новогодних вечеров – сделать вместе с детьми красивые «приюты для светлячков» - светящиеся баночки. Гирлянда гирляндой, но свой собственный маленький «космос» на столе – выглядит очень интересно и просто завораживающе. Огромный плюс – минимальные затраты и денег, и времени – все, что нужно для их изготовления найдется в ближайшем канцелярском магазине. У вас получится достойная альтернатива свечам, и праздник останется с вами!

Еще больше интересных идей для вдохновения, чем заняться в новогодние каникулы – здесь. Наверняка каждый из вас найдет себе занятие по душе – и не просто интересное, но и полезное, и красивое. Творите! Вдохновения вам!

Источники фото - pinterest.com

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