Как выбрать идеальную двуспальную кровать в Асконе: полный гид от экспертов

Выбор двуспальной кровати — это не просто покупка мебели. Это инвестиция в качество сна, здоровье позвоночника и уют вашей спальни на ближайшие десять-двадцать лет. Компания Аскона https://askona.by/krovati/dvuspalnye/, один из лидеров российского рынка сна, предлагает широкий ассортимент моделей, среди которых каждый найдёт именно ту кровать, о которой мечтал. В этом материале разберём все нюансы выбора и покупки двуспальной кровати в Асконе.

Почему стоит обратить внимание на Аскону

Современная серая мягкая двуспальная кровать велюр в спальне

Аскона работает на рынке более 30 лет и за это время зарекомендовала себя как производитель качественной, безопасной и долговечной продукции. В отличие от многих конкурентов, компания не экономит на материалах и тщательно контролирует каждый этап производства.​

Главное преимущество — это сочетание доступной цены и высокого качества. Кровати Аскона https://askona.by/krovati/dvuspalnye/ изготавливаются из экологичных материалов: массива дерева, металла или ЛДСП с защитным покрытием. Обивка может быть выполнена из мягких тканей (флока, велюра, рогожки, шенилла) или искусственной кожи, шерсти и замши.

Как определиться с размером

Первый и самый важный шаг — выбрать правильный размер. В каталоге Асконы представлены двуспальные кровати стандартных размеров:

160 на 200 см — компактный вариант для небольших спален;

180 на 200 см — оптимальный выбор для комфортного сна двух человек;

200 на 200 см — просторная модель для больших помещений.

При выборе размера важно учитывать не только габариты комнаты, но и физиологические особенности спящих. Длина кровати должна превышать рост человека на 10-20 см, а ширина — позволять обоим партнёрам лежать на спине, соединив руки на груди, без соприкосновения друг с другом.​

Ещё один важный момент — зазоры вокруг кровати. Между спальным местом и стеной должно оставаться минимум 60-70 см для свободного прохода и открывания дверей шкафа.​

Материалы каркаса: что выбрать

Аскона предлагает кровати с различными типами каркасов, каждый из которых имеет свои особенности:

Мягкие кровати с обивкой

Это самые популярные модели благодаря сочетанию комфорта и эстетики. Мягкое изголовье приятно касаться руками, создаёт уютную атмосферу и позволяет комфортно сидеть в постели, читая книгу или смотря телевизор. Обивка представлена в широкой цветовой гамме: от классических бежевых и серых до ярких синих, зелёных, розовых и даже красных оттенков.​

Деревянные кровати

Для ценителей натуральных материалов отличным выбором станут модели из массива натурального дерева. Такие кровати выглядят благородно, экологичны и служат десятилетиями. Дерево прекрасно впишется в классический интерьер, скандинавский стиль или лофт.

Металлические кровати

Прочные и надёжные модели для любителей минимализма. Металлический каркас выдерживает серьёзные нагрузки, прост в уходе и отлично смотрится в современных интерьерах. Некоторые модели, как Avinon, усилены дополнительными металлическими опорами для повышенной устойчивости.​

Основание и матрас: создаём идеальную пару

Кровать — это только начало. Чтобы сон был по-настоящему здоровым, необходимо правильно подобрать основание и матрас.​

В Асконе большинство моделей комплектуются ортопедическим основанием, которое уже входит в стоимость. Рекомендованная высота матраса — до 35 см, вес — до 50-60 кг. Важно, чтобы размеры матраса точно соответствовали размеру спального места: слишком маленький матрас будет скользить, а слишком большой образует заломы, снижающие ортопедический эффект.

При выборе матраса учитывайте:

вес спящих — чем больше вес, тем более жёсткий матрас нужен;

наличие проблем с позвоночником — при остеохондрозе и других заболеваниях рекомендуются умеренно-жёсткие модели;

позу сна — боковые сонуны нуждаются в более мягкой поверхности для правильного распределения давления на плечи и бёдра.​

Подъёмный механизм: стоит ли переплачивать

Открытая двуспальная кровать с подъемным механизмом в светлой спальне с лампами и мебелью

Одна из самых полезных опций — подъёмный механизм с ящиком для хранения белья. На первый взгляд кажется, что это просто удобство, но на практике это настоящее спасение для небольших квартир, где каждый сантиметр пространства на счету.

Кровать с подъёмным механизмом позволяет хранить постельное бельё, одеяла и подушки прямо под матрасом, освобождая место в шкафу. Механизмы в Асконе надёжные и лёгкие в использовании — поднять изголовье сможет даже хрупкая женщина одной рукой.​

Популярные модели двуспальных кроватей Аскона

Среди огромного ассортимента выделяются несколько хитов продаж:

Elisa — элегантная модель с мягким изголовьем, обитым приятной на ощупь тканью Casanova. Лаконичный дизайн позволяет вписать кровать в любой интерьер — от классического до современного. Доступна в размерах 160х200 и 180х200 см.​

Domenico — стильная кровать с характерной стёжкой на изголовье. Модель доступна как в базовой комплектации, так и с подъёмным механизмом. Ткань Casanova, используемая для обивки, отличается высокой износостойкостью и простотой ухода.​

Orlando — утончённая модель с велюровой обивкой Sky Velvet. Бархатистая текстура ткани создаёт особенную атмосферу роскоши и комфорта. Идеальный вариант для тех, кто ценит тактильные ощущения.​

Amelia — кровать с оригинальным рельефом изголовья в виде квадратов с декоративной строчкой. Высота изголовья 120 см делает эту модель настоящим акцентом интерьера. Чехлы на царгах съёмные, что упрощает уход.​

Как оформить покупку в Асконе

Приобрести двуспальную кровать в Асконе можно несколькими способами:

в официальном интернет-магазине

в фирменных салонах по всей России;

через крупные маркетплейсы, где часто действуют специальные скидки.

При покупке обратите внимание на условия доставки и сборки. Аскона предлагает доставку по всей России, а в крупных городах можно заказать услуги профессиональных сборщиков. Самостоятельная сборка возможна благодаря подробным инструкциям, входящим в комплект.​

Советы по уходу за кроватью

Чтобы кровать прослужила долгие годы, следуйте простым рекомендациям:

регулярно пылесосьте обивку мягкого изголовья;

используйте специальные средства для чистки тканей;

проверяйте крепления ножек и каркаса раз в полгода;

переворачивайте матрас каждые три месяца для равномерного износа;

не перегружайте подъёмный механизм — храните только текстиль, не тяжёлые предметы.

Заключение

Выбор двуспальной кровати в Асконе — это приятный процесс, если знать, на что обращать внимание. Определитесь с размером, выберите подходящий материал каркаса, подберите основание и матрас, и не забудьте про подъёмный механизм, если вам важно дополнительное пространство для хранения. С правильным подходом ваша новая кровать станет любимым местом в доме на долгие годы.

