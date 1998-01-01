Как выбрать москитную сетку на окна и балконную дверь, чтобы не бесилась и не бросалась в глаза

Рамочная, рулонная или магнитная? Как выбрать москитную сетку на окна и балконную дверь, чтобы не выпадала и не портила вид. Отзывы, замеры и подвохи.

Пластиковые окна поставили, а сетку забыли. Или впарили «в подарок» — ту самую, которая вываливается наружу, когда вы просто решили протереть стекло изнутри. Теперь либо комары пьют вас по ночам, либо глаз цепляется за чёрную полосу на белой раме, словно вы живете в 1998 году. Прежде чем хватать первое попавшееся предложение на маркетплейсе, посмотрите, как устроен рынок. Профессиональные сетки на пластиковые окна отличаются от дешёвых поделок сильнее, чем отечественный автопром от немецкого. Разбираемся, как не выбросить деньги и нервы.

Почему 80 процентов сеток — фуфло, а остальные стоят адекватно

Потому что производителям выгодно, чтобы вы переплачивали каждый сезон. Алюминиевый профиль толщиной 0.8 миллиметра гнётся пальцем. Полиэстеровое полотно плотностью 120 граммов на квадратный метр рвётся от кошачьего когтя за один прыжок. Крепления типа «ушки» — конструкторская мысль сатаны, не иначе.

Селлер на Ozon держал 400 единиц рамочных сеток по 590 рублей. Средняя жизнь такой сетки — 14 дней. Потом начинаются возвраты: «выпала», «погнулась», «пришла кривая». Но к тому моменту продавец уже заработал на отзывах, которые заказал в той же пачке. Отзывы на пять звёзд пишут в день получения, пока сетка ещё не выпала. Не после первого сквозняка, не после попытки помыть окно.

Нормальный профиль — от 1.2 миллиметра с рёбрами жёсткости. Нормальное полотно — стекловолокно или нейлон плотностью от 140 граммов на квадратный метр. И оно не будет стоить 600 рублей. Даже оптом.

Вам сейчас кажется: «А у меня дешёвая уже три года висит». Чудесно. Ваше окно выходит в тихий дворик без сквозняков, ветра и детей с мячом. А соседнюю с такой же сеткой сдуло на второй день. Сетка не резиновая, она не обязана быть одинаково хороша для всех. Универсальность здесь одна: быстро сломаться.

Четыре типа защиты от комаров

Рамочная, рулонная, магнитная и плиссированная. Последняя — для окон величиной с гараж, обычному человеку не нужна. Остальные три — поле боя, где каждый второй выходит в нокаут.

Рамочная. Самый частый вариант. Алюминиевый профиль, сетка, крепления на Z-образных кронштейнах или «ушках». На дверях минус: она торчит наружу на 30-40 миллиметров. Постоянно цепляетесь плечом, дети вешаются, ручка двери упирается в сетку. На окнах плюс: дешево, ремонтопригодно. Воры её снимают снаружи за три секунды, но альпинистов, лезущих на пятый этаж за вашими заначками, днём с огнём не сыщешь.

Рулонная. Как жалюзи. Короб сверху, направляющие по бокам. Тянете за ручку — сетка выезжает и фиксируется внизу. Выглядит дорого, почти незаметно. Особенно если короб покрашен в цвет окна. На двери — почти идеал, потому что не торчит наружу и не мешает проходу.

Механизм умрёт от пыли за два года, если не чистить. Весной, после зимы, направляющие забиваются песком. И кошек это не остановит. Ни одна рулонная сетка не рассчитана на кота, который решил, что полотно — отличная когтеточка. Одно движение — и ткань сдувается гармошкой, механизм заклинивает. Восстановлению не подлежит.

Магнитная. Два полотнища, которые схлопываются магнитами посередине. Или одна рамка с магнитом по периметру, которая липнет к металлической планке на окне. Звучит как магия. На практике: сквозняк сильнее дешёвых магнитов. Дверь на балкон — вы захлопнули, сетка не успела закрыться, магниты не совпали. Или отклеилась в жару. Клей на вспененной ленте при 35 градусах превращается в сопли и течёт по стеклу. Селлеры, продающие магнитные сетки по 800 рублей на Wildberries, знают это, но молчат.

Есть дорогие магнитные системы с неодимовыми магнитами и прошивкой по периметру. Они работают. Но стоят как рулонные — от 4000 рублей. И на сквозняке всё равно проигрывают механической фиксации.

Человек с балконной дверью, открывающейся внутрь, сейчас подумал: «А если рамочную поставить изнутри?» Встанет. Но тогда вы не откроете дверь настежь — сетка будет перед носом на расстоянии вытянутой руки. И на ночь её придётся снимать каждый раз, чтобы закрыть дверь. Через неделю вы её просто выбросите.

Незаметная сетка существует, но с оговорками

Хотите, чтобы сетки не было видно? Тогда чёрное полотно в белой раме не для вас. Оно кричит «у меня дешёвый ремонт» громче пластиковых панелей на потолке.

Первое правило незаметности: рама в цвет окна. Белый профиль — белая рама сетки. Бежевый — бежевая. Коричневый — коричневая. Производители делают окраску в массе, это не наклейка, которая отвалится через год. Стоит дороже на 20-30 процентов, но глаз перестаёт спотыкаться об окно как о препятствие.

Второе: цвет полотна. Сетка из стекловолокна с серым оттенком менее контрастная на фоне улицы. А так называемая «антимошка» с ячейкой 0.6 на 0.6 миллиметра на вид почти как ткань. Но хуже пропускает воздух. Выбирая незаметность, вы теряете в вентиляции. Летом в спальне с такой сеткой будет духота.

Прозрачной сетки не бывает. Вообще. Никакой. Даже «невидимка» из полиэстера с чёрной нитью будет видна в контровом свете. Утром и вечером, когда солнце бьёт прямо в окно, любая сетка превращается в решётку. Производители, обещающие «оптически прозрачную» защиту, врут.

Парадокс: самая незаметная сетка на двери — рулонная. Потому что, когда она не нужна, её просто нет. Короб сверху на 50 миллиметров — и всё. Никто не цепляется плечом, не спотыкается о порог, не задевает рукой при входе. Механизм, повторяем, не для всех, но если подходит — это лучшее решение по эстетике.

На Яндекс Маркете продвигают «ультратонкую прозрачную» из полиэтилена за 400 рублей. Она рвётся от пальца. Это даже не сетка, это намёк на сетку. И выглядит как полиэтиленовый пакет, натянутый на рамку.

Балконная дверь: три решения, два рабочих

Если вы ставите обычную рамочную сетку на балконную дверь, через неделю начнёте её ненавидеть. Она торчит наружу, мешает закрывать дверь, а крепления на Z-образных кронштейнах на двери работают хуже, чем на окне, потому что дверь вибрирует от каждого хлопка.

Решение первое: усиленная рамочная с П-образными креплениями. Не «ушки», а полноценный профиль, который обхватывает дверную раму с трёх сторон. Сетка прилегает плотно, не вываливается от ветра. Но выступает всё равно на 30 миллиметров. Если коридор узкий — вы будете её сбивать локтём каждый раз, когда несёте пакеты с продуктами.

Решение второе: рулонная. Короб сверху, направляющие по бокам. Открыли дверь — сетка на месте. Закрыли — уехала. Нет выступающих частей, не цепляетесь, не спотыкаетесь. Установка сложная. Нужно сверлить направляющие в откосы или в раму. Если стена уходит в сторону на 10 миллиметров или дверь повело — механизм заклинит на втором же открытии. Проверять геометрию проёма обязательно.

Решение третье: магнитная на две половинки. Для тех, кто готов закрывать дверь медленно и не имеет сквозняков. В квартире с нормальной вентиляцией и ветром за окном это не работает. Оставьте магнитные сетки для дачи, где открывают дверь три раза за день и сразу закрывают.

Купили квартиру с готовой дверью на лоджию и поняли, что сетка не влезает? Предыдущий хозяин заказал по замерам «на глаз». Ошибка в 5 миллиметров — и сетка либо болтается как тряпка, либо не защёлкивается в креплениях. Перемерить всё равно придётся, и, скорее всего, заказывать новую.

Как замерить окно и дверь, чтобы не промахнуться

Возьмёте рулетку, измерите ширину и высоту стекла внутри рамы и закажете сетку по этим цифрам. И она не встанет. Потому что забыли про четверть — тот самый наплыв уплотнительной резинки, за который цепляется сетка.

Для рамочной сетки: ширина и высота светового проёма от внутреннего края уплотнителя до внутреннего края. С каждой стороны минус 2-3 миллиметра на зазор. Иначе сетку не просунуть в крепления — она будет больше, чем посадочное место.

Для рулонной сетки: ширина от края до края откоса. Высота от верхнего откоса до подоконника. Обязательно проверить уровнем, ровные ли откосы. Если стена уходит в сторону на 10 миллиметров, направляющие не встанут параллельно. Рулонная сетка этого не прощает — перекос в 3 миллиметра уже даёт зазор, куда лезут мухи.

На форумах советуют «снять размер по старой сетке, если была». А если старой нет? Или она была кривая изначально? Откуда её снимать, если сетка выпала и разбилась? Вызывайте замерщика. Один визит стоит 500-1000 рублей, но он исключает ошибку. Заказ нестандартной сетки с вашими замерами, если ошиблись на 5 миллиметров, — это 2000 рублей в мусорку. Проще заплатить за замер и спать спокойно.

На дверях ещё жестче. Нужно учитывать ручку. Рамочная сетка на двери должна либо иметь вырез под ручку — слабое место, где сетка рвётся первой, — либо отстоять от ручки на 40 миллиметров. Тогда дверь открывается комфортно, но ширина сетки теряется, и комары лезут в щель по бокам. Ни один готовый размер с маркетплейса это не учитывает.

Поэтому заказы на Ozon с пометкой «стандартный размер для двери 2100 на 700» — это лотерея. Вам повезёт, если ваша дверь действительно 2100 на 700 и ручка стоит ровно посередине на расстоянии 100 миллиметров от края. Не повезёт — приедет то, что нельзя установить без танцев с ножовкой и напильником.

Отзывы, которые не заказаны

Листаете карточку товара на Wildberries. «Сетка супер, пришла быстро, упаковано хорошо, менеджер молодец». Это не отзыв. Это логистический отчёт. Человек ещё не повесил её на окно.

Настоящие отзывы выглядят иначе. Фото кривого шва через три месяца. Текст: «Через две недели выпала вместе с креплением. Вскрыл — пластик треснул в месте пайки». Или: «Магнитная лента отклеилась через месяц на солнечной стороне. Клей потек по стеклу, отмыть невозможно».

Проанализировали 200 отзывов на Ozon на рамочные сетки дешевле 1000 рублей. 40 процентов жалоб — на выпадение из-за хлипких креплений. 25 процентов — на погнутый профиль, который не держит форму. 15 процентов — несовпадение по размеру. Остальное — рваная сетка в первый же день и сколы на пластике.

Заказали магнитную на дверь за 1200 рублей. В отзывах — 4.8 звезды, восторженные тексты «удобно, кошка не прошла». Через три дня после установки сквозняк сорвал магниты, и сетка улетела на пол. Вернуть уже нельзя — установили сами, повреждения на лицо. Так и висит теперь на балконе мёртвым грузом, потому что клей обратно не берёт.

Селлеры держат на складах по 300-500 единиц хлама, обновляют карточки каждую весну, накручивают отзывы через ботов и дешёвые заказы. К концу июня рейтинг падает до 3.2, но сезон уже продан. Проверять качество будете вы своим кошельком.

В дискуссиях на форумах мнения расходятся: одни клянутся, что магнитная сетка на двери работает годами, другие утверждают, что выкинули три штуки за сезон. И те, и другие правы. Магнитная сетка работает, если дверь выходит в закрытую лоджию, где нет ветра, и открывают её раз в день. Если условия другие — не работает. Производитель об этом умалчивает.

Три вопроса перед покупкой

Прежде чем открывать карту и тыкать в «Купить сейчас», ответьте себе на три вещи.

Первый: куда ставим — на окно или на дверь, которую открывают 20 раз в день? Если на окно, которое открыли летом и забыли — берите качественную рамочную. Если на дверь на балкон, где вы бегаете с утра на кофе и вечером проветривать — только рулонную или усиленную рамочную с П-образным креплением. Магнитную оставьте тем, кто моет окна раз в год и не знает, что такое сквозняк.

Второй: вам нужна красота или чтобы просто не кусали? Если красота — рулонная в цвет окна и полотно из стекловолокна. Если наплевать — любая рамочная белая с чёрной сеткой за 800 рублей. Но потом не жалуйтесь на колхозный вид и соседей, которые обсуждают ваши окна.

Третий: есть ли дома животное, которое лезет на окна? Если есть — забудьте про рулонную и магнитную. Кошка сожмётся и пролезет между магнитами. Кот порвёт рулонную сетку когтями за одну ночь. Только рамочная с плотным полотном от 140 граммов на квадратный метр. И молитесь, чтобы питомец не решил точить когти именно об неё.

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