Как заменить розетку в квартире самому: полное руководство для новичков

Рано или поздно в каждой квартире сталкиваются с проблемой вышедшей из строя розетки. Она перестает держать вилку, начинает искриться, издает странные звуки или вообще не работает. Многие сразу же вызывают электрика, переживая, что это опасно и сложно. Но знаете что? Если розетка действительно сломалась, а не просто выбита пробка в щитке, заменить ее можно своими руками, не привлекая дорогостоящих специалистов. Главное — понимать, что вы делаете, и соблюдать элементарные правила безопасности, в статье подробнее.

Подготовка: главный этап, который многие пропускают

Прежде чем вообще трогать розетку, нужно правильно подготовиться. Это не то, что можно делать в спешке. Начните с самого важного — полного отключения электричества. Не просто отключите розетку, когда из нее что-то включено, а именно выключите питание в квартирном щитке. Щиток, как правило, находится либо на лестнице, либо в прихожей квартиры.

Если вы не знаете, какой именно автомат отвечает за нужную вам комнату, просто выключите общий рубильник всей квартиры. Да, свет везде потухнет, но зато вы гарантированно не получите удар током. После этого обязательно проверьте отсутствие напряжения. Для этого как раз и нужна индикаторная отвертка — особый инструмент со светодиодом, который реагирует на электрический ток.

Приложите жало отвертки к проводам старой розетки (если она уже демонтирована) или просто к контактам. Если светодиод не загорелся — отлично, можно работать. Если загорелся — значит, вы что-то неправильно выключили, и пора еще раз проверить щиток. Не стесняйтесь потратить на это несколько минут, это действительно спасает жизни.

Какие инструменты вам действительно понадобятся

Не нужно быть профессиональным электриком, чтобы заменить розетку. Но иметь под рукой нужные инструменты просто необходимо. Подготовьте заранее:

Отвертки (обычная плоская и индикаторная). Первой вы будете откручивать крепежные винты, вторая — для проверки напряжения.

Плоскогубцы и кусачки . Они помогут сгибать провода, если нужно, и обрезать лишние части.

Нож или зачистка для проводов . Это приспособление позволяет аккуратно убрать изоляцию с конца провода ровно настолько, сколько нужно, не повредив сам провод.

Изолента . На случай, если нужно заизолировать какой-то участок провода.

Диэлектрические перчатки . Они не проводят электричество и защитят вас на случай, если вы все же случайно приложитесь к проводам под напряжением.

Фонарик. Когда вы отключите электричество, в прихожей и других местах может быть темновато, а луч света не помешает.

Не забудьте и про саму новую розетку. Обязательно посмотрите, на какой ток она рассчитана (обычно это 10-16 ампер) и убедитесь, что она подходит для вашей квартиры.

Демонтаж старой розетки: процесс более простой, чем кажется

Когда все готово, приступайте к демонтажу. Начните со снятия декоративной крышки розетки — обычно она просто прижимается и легко снимается. Под ней вы найдете винты, которые крепят основной механизм. Открутите их обычной отверткой.

Вытащите внутренний механизм розетки из подрозетника (это такая коробочка в стене, в которой все это живет). Проводов обычно три: фаза (красный или коричневый), ноль (синий) и заземление (желто-зеленый). Они могут быть подключены прямо к зажимам, так что вам нужно ослабить винтики, которые их зажимают, и аккуратно вытащить провода.

Если изоляция на проводах повреждена, потемнела или потрескалась, осторожно срежьте эту часть ножом для зачистки проводов. Провод должен быть в идеальном состоянии — это гарантирует безопасность.

Подключение новой розетки: главное — не ошибиться с цветами

Вот и пришел момент истины. Зачистите концы проводов примерно на 5-7 миллиметров (не больше). Затем посмотрите на новую розетку — с тыльной стороны обычно написано, куда какой провод подключать. Если надписей нет, используйте стандартное правило:

Красный или коричневый провод (фаза) — подключается к правому контакту розетки.

Синий провод (ноль) — подключается к левому контакту.

Желто-зеленый провод (заземление) — подключается к центральному контакту (если вообще есть в вашей квартире, в старых домах его может не быть).

Вставьте провод в нужный клемник и затяните винт так, чтобы провод хорошо зажался. Это очень важно — если провод будет болтаться, он может со временем отсоединиться и вызвать короткое замыкание или даже пожар. Проверьте, что он действительно зажат — он не должен вытягиваться.

Установка розетки в стену и финальная проверка

Когда все провода подключены, аккуратно засуньте механизм розетки обратно в подрозетник и закрепите его с помощью распорных лапок по бокам. Если производитель предусмотрел дополнительные крепежные винты, закрутите и их. Розетка должна сидеть плотно и ровно относительно остальной стены.

Теперь наденьте декоративную крышку. Проверьте, что все держится крепко. Вернитесь в щиток и включите электричество обратно. Подождите минуту-две и слушайте — не должно быть никаких странных звуков, потрескиваний или запахов.

Для финальной проверки подключите в розетку какой-нибудь маломощный прибор — например, лампу или зарядку от телефона. Если все работает, и ничего не пахнет, значит, вы все сделали правильно. Поздравляем, вам удалось сэкономить на вызове электрика!

Когда лучше все-таки вызвать профессионала

Однако есть ситуации, когда лучше не рисковать. Если при демонтаже старой розетки вы обнаружили, что провода повреждены не просто поверхностно, а серьезно сломаны, если изоляция вся опалена или провод пахнет гарью — вызовите электрика. Если вы не уверены в своих силах или не понимаете, какой провод за что отвечает, тоже не стесняйтесь позвать помощь.

Безопасность дома важнее, чем сэкономленные деньги. Профессионал сделает это быстро, и вы будете спокойны.

Итого: Замена розетки в квартире — это вполне выполнимая задача для человека без специальной подготовки, если вы внимательно соблюдаете правила безопасности и не спешите. Главное помните: электричество не шутит, поэтому дважды проверяйте все, прежде чем начать, и триста раз убедитесь, что оно отключено.

