Какие свадебные букеты выберают невесты

Есть много факторов, которые следует учитывать при выборе свадебного букета. Будет ли он большим, маленьким, традиционным, современным?

Выбор свадебных букетов занимает особое место во всех этих восхитительных хлопотах, ведь из всех цветочных сортов люди хотят выбирать самое лучшее, оригинальное и ценное. И сегодня мы расскажем, как должен выглядеть букет невесты Санкт-петербург, как выбрать букет, какая форма предпочтительнее, какой цветок лучше собрать и на какие приметы обратить внимание.

При этом учитывается оттенок и фасон платья, прическа, стиль мероприятия и многие другие не менее важные нюансы. Необходимо уделить внимание каждой детали, чтобы композиция только усиливала впечатление от платья, а не сливалась с ним или выглядела перфектно. По этой причине невозможно точно утверждать, каким должен быть свадебный букет, но, следуя рекомендациям флористов, вы сможете подобрать для себя оптимальный вариант.

Какие цветы использовать в свадебном букете: обзор возможностей

Существует гораздо больше цветов для свадьбы, чем может показаться на первый взгляд. При выборе растений руководствуйтесь своими вкусами и символизмом, который несет в себе цветок.

Роза

Несомненно, самым востребованным представителем свадебной композиции считается роза. Мелкие, аккуратные бутоны, как символ начавшейся, чистой любови и верности, выдержат самые жесткие условия и останутся крепкими в течение всего праздника.

Лилии

В свадебной флористике он считается цветком невинности, что делает его отличным выбором для свадебных торжеств. Помимо эффектного вида, цветок долго сохраняет свежесть даже в жаркую погоду.

Калла

Самый распространенный оттенок - белый, хотя диапазон цветов гораздо шире. Этот цветок несет в себе чистоту и невинность, а благодаря своему элегантному виду он будет хорошо сочетаться со многими стилями.

Орхидея

Нежный экзотический цветок имеет богатую цветовую палитру и подойдет к любой картине.

Как правильно выбрать цвет для свадебного букета?

Перед оформлением заказа у флориста следует подумать, какую цветовую палитру вы хотите использовать для создания букета. На это влияет множество важных факторов:

Свадебная тема. Стиль свадьбы определяет, в каких тонах должна быть цветочная композиция невесты. Например, если это мероприятие в стиле 1950-х годов, макияж невесты обязательно будет включать красную помаду. Поэтому букет из красных букетов невесты отлично оттенит образ молодой пары. Свадебный букет марсала. Свадебные цвета. Здесь все понятно с первого взгляда: какой оттенок выбрала ведущая в оформлении всего мероприятия, и аксессуары невесты должны быть такими же.

Букеты невесты на яркую свадьбу в соответсвие с сезоном

Сезон. Зимой хорошим выбором будут бело-голубые букеты, а в другие сезоны соответственно-весенне-мягкие, летние-персиковые, светло-розовые и желтые с зелеными тонами, осенне-желтые, бордовые и оранжевые. Букет невесты должен, прежде всего, гармонировать с платьем.

Отправляясь за свадебным букетом, хорошо иметь при себе фотографию платья. Структура букета невесты включает в себя сочетание цветов, текстур и форм. Цвет или декор платья также может повторяться в букете. Обычно используется не более трех видов цветов, также можно добавлять лиственные дополнения.

Также можно будет подобрать цветочное оформление зала. Букет невесты обязательно должен быть выполнен в том же стиле, что и они.

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