Какие свадебные букеты выберают невесты

Выбор свадебных букетов занимает особое место во всех этих восхитительных хлопотах, ведь из всех цветочных сортов люди хотят выбирать самое лучшее, оригинальное и ценное. И сегодня мы расскажем, как должен выглядеть букет невесты Санкт-петербург, как выбрать букет, какая форма предпочтительнее, какой цветок лучше собрать и на какие приметы обратить внимание.
При этом учитывается оттенок и фасон платья, прическа, стиль мероприятия и многие другие не менее важные нюансы. Необходимо уделить внимание каждой детали, чтобы композиция только усиливала впечатление от платья, а не сливалась с ним или выглядела перфектно. По этой причине невозможно точно утверждать, каким должен быть свадебный букет, но, следуя рекомендациям флористов, вы сможете подобрать для себя оптимальный вариант.
Какие цветы использовать в свадебном букете: обзор возможностей
Существует гораздо больше цветов для свадьбы, чем может показаться на первый взгляд. При выборе растений руководствуйтесь своими вкусами и символизмом, который несет в себе цветок.
Роза
Несомненно, самым востребованным представителем свадебной композиции считается роза. Мелкие, аккуратные бутоны, как символ начавшейся, чистой любови и верности, выдержат самые жесткие условия и останутся крепкими в течение всего праздника.
Лилии
В свадебной флористике он считается цветком невинности, что делает его отличным выбором для свадебных торжеств. Помимо эффектного вида, цветок долго сохраняет свежесть даже в жаркую погоду.
Калла
Самый распространенный оттенок - белый, хотя диапазон цветов гораздо шире. Этот цветок несет в себе чистоту и невинность, а благодаря своему элегантному виду он будет хорошо сочетаться со многими стилями.
Орхидея
Нежный экзотический цветок имеет богатую цветовую палитру и подойдет к любой картине.
Как правильно выбрать цвет для свадебного букета?
Перед оформлением заказа у флориста следует подумать, какую цветовую палитру вы хотите использовать для создания букета. На это влияет множество важных факторов:
Свадебная тема. Стиль свадьбы определяет, в каких тонах должна быть цветочная композиция невесты. Например, если это мероприятие в стиле 1950-х годов, макияж невесты обязательно будет включать красную помаду. Поэтому букет из красных букетов невесты отлично оттенит образ молодой пары. Свадебный букет марсала. Свадебные цвета. Здесь все понятно с первого взгляда: какой оттенок выбрала ведущая в оформлении всего мероприятия, и аксессуары невесты должны быть такими же.
Букеты невесты на яркую свадьбу в соответсвие с сезоном
Сезон. Зимой хорошим выбором будут бело-голубые букеты, а в другие сезоны соответственно-весенне-мягкие, летние-персиковые, светло-розовые и желтые с зелеными тонами, осенне-желтые, бордовые и оранжевые. Букет невесты должен, прежде всего, гармонировать с платьем.
Отправляясь за свадебным букетом, хорошо иметь при себе фотографию платья. Структура букета невесты включает в себя сочетание цветов, текстур и форм. Цвет или декор платья также может повторяться в букете. Обычно используется не более трех видов цветов, также можно добавлять лиственные дополнения.
Также можно будет подобрать цветочное оформление зала. Букет невесты обязательно должен быть выполнен в том же стиле, что и они.
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