Камин в квартире – это реально?

Камин притягивает взгляд, являются центральной частью интерьера, а разнообразие технологий и материалов позволяют по желанию.

Камины уже очень давно не выходят из моды. Камин притягивает взгляд, являются центральной частью интерьера, а разнообразие технологий и материалов позволяют по желанию, даже жителям мегаполисов установить камин в каждой комнате с любым бюджетом.

Современные камины различаются по типу применяемого топлива (дровяные, газовые, электрические, биокамины), по способу установки (встроенные, пристенные, угловые и острова) и, разумеется, стилю (классические, хайтек, модерн, кантри). При покупке камина, самый главный вопрос, кому принадлежит квартира? Во-вторых, как вы относитесь к монтажным работам? Существуют ли в здании ограничения или какие-либо строительные нормы? Применяемое топливо в первую очередь зависит от вашего дома. Дровяные камины требуют функционирующего дымохода, поэтому в квартирах их установить практически невозможно, но для некоторых газовых моделей достаточно вентиляционного канала или хорошей вытяжки. Газовые камины обогревают комнату, не требуют ежедневной борьбы с сажей и позволяют регулировать силу огня. Главное ограничение – местное законодательство. Только специализированные компании под присмотром газовой и пожарной службы имеют право монтировать газовые модели.

Проще всего в интерьер квартиры вписываются электрические камины. Они не нуждаются в дымоходе, требует минимальной монтажной работы, и, даже, подходят для арендаторов. Поскольку нет горения или пламени, электрические модели полностью безопасны для квартир. Они также подходят для тесных помещений и экономят пространство. Электрические камины устанавливаются в любую часть комнаты, их можно повесить на стену, и, самое главное, они легко «переезжают» на новую квартиру, сохраняя вашу инвестицию.

Инновационные биокамины взяли лучшее из двух миров. Вы получаете красивое открытое пламя, но, как и в случае с электрическими каминами, нет необходимости в дымоходе или вытяжке. Вместо этого биокамины используют каталитический нейтрализатор, выделяя пар и углекислый газ. У данной модели есть лишь два существенных минуса – биокамины не подходят для маленьких помещений и для установки потребуются небольшие строительные работы – подключение к газоснабжению и монтаж в стене или на полу.

Независимо от местоположения, типу монтажа и бюджета, камин – это стильное украшение для вашего интерьера. Если вам надоели телевизоры, и вы не знаете в какую сторону комфортно и уютно развернуть мебель в гостиной, или хотите добавить изюминки в столовую, спальню или даже ванную, вам однозначно стоит вдохновиться камином.

камин