Когда нужна реставрация паркета, способы ремонта

Ремонт паркета - это комплекс работ по восстановлению поверхности, которой возвращается первоначальный вид.

Паркет — это стильно, красиво и дорого. Однако наступает время, когда возникает необходимость либо в замене деревянного пола, либо в его ремонте. Но крайне сложно понять, когда требуется именно реставрация паркета, а не его демонтаж и установка нового. Как определить, когда требуются реставрационные работы, какими они бывают — обо всем в статье ниже.

Реставрация паркета — когда нужна?

Если в квартире установлен деревянный паркет, то при ежедневном проживании в помещении его первые признаки износа появляются примерно через 5-7 лет.

Следует периодически проводить проверку полового покрытия. Простукивайте пол в зоне порогов, наиболее часто используемых путей домочадцами, возле радиаторов. Именно эти области чаще всего подвергаются износу. Нужно простукивать их, осматривать на предмет вздутия, царапин, сколов. Также обращайте внимания на такие неполадки как барабанный глухой звук в момент простукивания или скрип при нажатии.

Если вы заметили первые признаки износа, не тяните с реставрацией. Совершенно нет необходимости делать ремонт во всей квартире, достаточно всего лишь починить пол. Чем раньше вы определите повреждения, устраните их, тем дешевле вам обойдется процедура.

Способы реставрации паркета

Существует несколько способов реставрации паркета, какой именно применять — зависит от характера повреждения покрытия. К методам реставрации относятся:

циклевка;

частичная замена досок;

реставрация.

Циклевкой принято называть ремонтные работы паркета, которые напрямую связаны с освежением пола. После его обязательно шлифуют. При циклевке с помощью специальных инструментов снимают очень тонкий слой покрытия. В процессе образуются дроби, бороздки, волны. Их устраняют шлифовочной машинкой.

Используют метод циклевки в случаях, когда возникает необходимость обновления защитного покрытия досок, корректировки его цвета.

Если работу выполняют на профессиональном уровне, а также за паркетом ухаживают по всем правилам и нормам, то делать циклевку можно много раз и при этом нет необходимости менять паркет.

Производят циклевку в таких случаях:

плашки локально повреждены;

образовались сколы и царапины;

стерлось лаковое покрытие полностью или частично.

Никакого результата циклевка не даст если образовались выбоины в большом количестве, есть неровности, планки вздулись или рассохлись, появились насекомые или гниль, истончились ламели.

Если говорить о частоте циклевки, то специалисты не рекомендуют ее делать чаще, чем 1 раз в 5 лет. Увлекаться процедурой не стоит, ведь она истончает покрытие, оно становится не таким прочным.

Частичную замену досок применяют тогда, когда возникают серьезные повреждения, но они имеют локальный характер. Это могут быть провалы, маленькие трещины и сколы, частичное вздутие ламелей, истончение плашек в малом количестве, образование скрипа.

В данном случае уделите особое внимание правильному подбору новых плашек — важно, чтобы они не отличались от цвета основного паркета. Если не представляется возможным подобрать оттенок, придется его после работ выравнивать. Это дополнительные расходы.

Реставрация паркета помогает восстановить паркет. Ее используют при нарушении основания пола. К примеру, если возникло подтопление, то не нужно ждать, пока все просохнет — может образоваться плесень, гниль.

Если повреждение паркета составляет больше 15 процентов, то лучше полностью менять плашки и основание.

Процесс реставрации паркета состоит из следующих этапов:

Помещение подготавливают к проведению реставрационных работ, выносят всю мебель. Самый трудозатратный этап — устранение дефектов. Напомним, что важно обращаться именно к профессионалам, а не доморощенным мастерам. Устраняют щели в покрытии, скрипы, царапины. Если есть неровности — выравнивают. Этап шлифовки помогает выровнять покрытие. Применяют специальные шлифовочные инструменты. Проводят шпаклевку достаточно глубоких царапин и трещин, используя пасту. После ее высыхания покрытие снова шлифуют. Наносят декоративное покрытие. Используют либо масляно-восковое, либо лаковое средство.

После проведения работ паркет должен просохнуть.

паркет