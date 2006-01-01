Куда поставить холодильник: мнение экспертов

Очень важно разместить холодильник таким образом, чтобы им было удобно пользоваться. Делимся комментариями экспертов, как это сделать, и куда поставить холодильник правильно.

Холодильник является одним из важнейших предметов бытовой техники на кухне, и даже если вы готовите и съедаете продукты в день их покупки, без холодильника не обойтись. Ну разве что вы перейдете целиком на ресторанное меню, хотя и в таких случаях кусочек сыра, завалявшийся на полке в холодильнике, может быть неожиданно кстати.

Проще говоря, холодильнику в кухне быть! Но очень важно при этом разместить его таким образом, чтобы он не мешал вам там находиться, был удобным в использовании и даже украшал интерьер. О том, как все это сделать, расскажем в нашей сегодняшней статье, а помогут нам в этом эксперт портала «Из рук в руки» Регина Урм и дизайнеры интерьеров из агентства «АрхДиалог» Кира Шелманова и Ирина Фефелова.

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Куда поставить холодильник: общие правила

Даже если вы уже тщательно выстроили креативный дизайн вашей кухни у себя в голове, отвлекитесь на минутку и вспомните о практичных моментах, например, о расположении зон. На кухне их две: мокрая и горячая. Часто их связывает рабочая поверхность, чтобы приготовление пищи было наиболее эргономичным и не отнимало много времени.

А теперь проанализируйте, где вы хотите расположить холодильник: рядом с духовкой и варочной поверхностью его вообще запрещено ставить, особенно если вы выбрали высокий вариант. Хорошей идеей будет разместить его недалеко от разделочного стола или даже под самой столешницей — тогда не придется пересекать кухню каждый раз, как вам понадобится что-то порезать.

«Выбор места для установки холодильника базируется на общих правилах безопасности. Так, насколько бы ни была миниатюрной кухня, необходимо оставить расстояние от стен в 3-5 см до холодильника, чтобы воздух мог свободно циркулировать, охлаждая поверхность холодильника. Также невозможно соседство с газовой или электрической плитой. Эти меры предосторожности — гарант долгих лет службы холодильника». — К. Ш.

Размер кухни

В современных метражных реалиях о большой кухне, по которой вы будете порхать, подобно богине, можно только мечтать, соответственно, всегда следует исходить из практичных соображений. Для маленькой кухни хорошей идеей будет расположить холодильник в какой-либо нише: это поможет удачно вписать его в интерьер, чтобы он не выглядел громоздко. Обращайте также внимание на узкие модели холодильников и компактные варианты.

«Одним из удобных мест размещения холодильника может быть ниша, которая находится частично в соседнем с кухней помещении. Например, в стене гардеробной комнаты или холла. Тогда холодильник будет "утопать", при этом не загромождая пространство, а если нишу подсветить или обыграть декором, то он при этом может быть ещё и оригинальным арт-объектом». — Р. У.

Если ваша кухня совсем крошечная, то советуем не использовать классический высокий холодильник, а «разбить» его на две камеры, которые можно спрятать под столешницу. Это также прекрасная идея для тех, у кого морозильная камера большую часть времени пустует, поэтому является практически бесполезной.

«Все предметы и места хранения должны быть размещены не просто так, а согласно законам эргономики. Хозяйка не должна накручивать километры от холодильника до мойки или плиты — это сделает процесс приготовления долгим и утомительным. Если кухня небольшая, часто холодильник выносят в коридор, чтобы сохранить драгоценные сантиметры и не загромождать пространство, но это неправильно. Попробуйте разместить его под основной столешницей кухни, добавьте также рядом отдельную морозильную камеру, при этом вы сохраните и размеры помещения и объём техники.» - Р.У.

Вопрос декора

Если вы намерены оформить вашу кухню в едином художественном решении, а вид любого холодильника будет выбиваться из общего стиля, то выходом будет встроенный вариант. Вы можете спрятать холодильник за деревянным фасадом или замаскировать его таким образом, чтобы он «мимикрировал» под стену. Взгляните на фото ниже — не сразу догадаешься, где же находится тайник с продуктами!

Вопрос оформления во многом зависит от пространства. Если кухня большая, то вы можете позволить себе все, даже варианты под дерево или винтажную мебель. Если же масштабы оставляют желать лучшего, то постарайтесь замаскировать ваш холодильник под что-то полезное, например, грифельную доску. На ней так приятно писать списки покупок и оставлять гневные сообщения домочадцам!

«В своем проекте "Золотая Классика" я решила создать в кухне равномерность и сохранить пропорции. Для этого в левой части кухни я разместила встроенный холодильник высотой 122 см, а справа — морозильная камера той же высоты. Удивительный итог это расстановки в том, что я получила органичное распределение высот кухонного гарнитура и создала красивый стильный интерьер. В нем привычное нам восприятие кухни пропадает из-за того, что красота преобладает». — И. Ф.

Фото: happymodern.ru, irinafefelova.ru

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