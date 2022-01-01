Кухня совмещенная с прихожей в частном доме – особенности планировки и варианты оформления дизайна с фото

Кухня, совмещенная с прихожей в частном доме, — довольно нестандартное и необычное решение дизайна интерьера. С точки зрения гигиены это спорный вопрос, но в контексте планировки это отличное решение для увеличения площади. Разберем дизайн, отделочные материалы и фотоидеи дизайна кухни, совмещенной с прихожей.
Преимущества и недостатки кухни, совмещенной с прихожей
Такая интересная планировка привлекает внимание многих дизайнеров и имеет ряд плюсов и минусов.
Преимущества:
- Позволяет увеличить площадь одной из комнат в дальнейшей планировке.
- Удобство погрузки/разгрузки продуктов и выноса мусора.
- Интересный дизайн, кухня становится больше по площади и можно придумать интересное интерьерное решение.
Но как бы плюсы ни были хороши, эта задумка имеет недостатки:
- Несоответствие санитарно-гигиеническим нормам. Следует лучше продумать зонирование и делать часто уборку.
- Столовая переносится в гостиную. При совмещении кухни с прихожей в маленькой квадратуре чаще всего приходится устанавливать барную стойку, а полноценная столовая переносится в другую комнату.
- Впитываемость запахов. Поскольку из кухни будут идти запахи приготовленной пищи, скорее всего, ими будет пропитана верхняя одежда. Но проблему можно решить закрытым шкафом и мощной вытяжкой.
- Нехватка естественного освещения. Придется продумать дополнительное искусственное.
Правила объединения кухни с прихожей в частном доме
Если вы решили объединить кухню и прихожую в частном доме, следует придерживаться следующих правил:
- Планирование. Первое с чего стоит начать, — продумать будущую перепланировку, решить, где и что будет находиться. Для кухни очень важно наперед определить, где будет проходить вода и газ, вытяжка, где сделать розетки и т. д.
- Перенос коммуникаций. Если вы решили перенести кухню, стоит продумать перенос линий газо-, водопровода и электричества.
- Перепланировка. Возможно, вам придется сносить стену. Эти моменты тоже стоит продумать.
Идеи зонирования кухни
Организуя зонирование пространства, желательно отделить кухонную зону от входа фальш-стеной или ширмой. Возможные решения разумной планировки:
- Параллельная. Основой выступят параллели кухонного гарнитура. Перпендикулярно входу расположить столешницы, плиту и раковину. На параллельной стене установить холодильник, можно добавить столешниц. Главное условие — чтоб проход между ними был не меньше 1,2 м.
- Г-образная или даже П-образная — когда кухню выстраивают вдоль смежных стен, при этом входную зону отделяя перегородкой.
Стены
При зонировании интерьера часто вопрос касается стен: какие-то приходится сносить, какие-то возводить — последнее чаще всего касается перегородок.
Сносить несущие стены дома запрещено.
В качестве перегородки лучше всего использовать на треть стены полупрозрачный материал, он более целесообразен и отлично впишется в любой дизайн.
Пол
Пол при зонировании играет малую роль. Лучшим решением для пола будет единое покрытие соответствующего дизайна на всей площади кухни-прихожей.
Потолок
Лучшим решением для потолка при малой площади помещения станет белый натяжной с глянцевым покрытием. Хоть он и «съест» 10 см высоты, но за счет глянца будет отражать свет, тогда комната будет выглядеть больше.
Мебель
При планировке размещения мебели стоит обратить внимание на малогабаритные и многофункциональные решения. К примеру шкаф-купе в прихожей может использоваться как для верхней одежды, так и для хранения обуви. Также для небольшой площади неплохо будет смотреться стол, прикрученный к стене, который будет легко опускаться и подниматься, когда это будет нужно.
Для комфортного размещения кухонного гарнитура рекомендуем изготовить его на заказ, чтоб все пространство было использовано наиболее рационально.
В каком стиле оформить кухню-прихожую
Выбор дизайна для кухни, совмещённой с прихожей, ограничивается лишь фантазией. Рассмотрим популярные стили интерьера в этом контексте.
Классика
Современные стили могут быть в тренде, но лидерскую позицию всегда завоевывает классика. Прихожая — визитная карточка дома, а если она еще совмещена с кухней, классический стиль в светлых тонах как никогда актуален.
Данному стилю свойственны:
- дорогая изысканная отделка;
- светлые тона;
- старые вещи (колонны, лепнины, картины и т. д.);
- наличие больших благородных зеркал;
- отсутствие лишних предметов.
Освещение в прихожей, перетекающей в кухню, должно быть достаточно сильным и ярким, т. к. естественного там почти всегда недостаёт. В центре потолка обычно располагают дорогую свисающую роскошную люстру, дополнительно можно установить бра.
Лофт
Стиль лофт представляет собой нечто привлекательно-загадочное, в некоторых местах даже выглядит небрежно, но это и есть его особенность. Он по душе творческим и амбициозным людям. Также этот стиль может стать бюджетным вариантом для прихожей, совмещенной с кухней.
Отличительные черты:
- большие по площади и объему помещения (это стало отличительной чертой благодаря истории возникновения стиля, когда заброшенные фабрики сдавали в аренду за небольшую плату художникам, соответственно отсутствие ремонта, большие панорамные окна, высокие потолки и стали началом этого стиля);
- имитация кирпича (бетон, камень);
- много света, естественного и искусственного;
- натуральные оттенки, использование дерева в декоре;
- необычной формы декоративные элементы.
Минимализм
Название говорит само за себя, стиль подразумевает минимальное декорирование. Для небольших площадей кухни-прихожей станет отличным решением, т. к. визуально минимализм добавляет пространство.
Для этого стиля характерны следующие черты:
- ценность свободного пространства;
- лаконичная и простая мебель;
- ровные однотонные поверхности;
- удобное и функциональное размещение необходимой мебели;
- отсутствие загромождающих элементов.
Света в стиле минимализм должно быть очень много, поэтому советуем ставить лампочки по периметру потолка, внутри открытой мебели (шкаф) и даже над раковиной установить подсветку.
Хай-тек
Одно из современных направлений в мире дизайна. Кухня, совмещенная с прихожей, в частном доме в стиле хай-тек будет отличаться функциональностью, минимализмом и практичностью. Данное направление подходит более сдержанным и рациональным людям.
Стиль включает:
- правильные геометрические формы;
- минимализм в декоре;
- умеренное количество ярких цветов, в основном металлический или черно-белый;
- современные отделочные материалы и встраиваемую технику;
- простую, но «строгую» мебель.
Прихожая с кухней должны быть оборудованы функциональными бытовыми приборами. Освещение — яркое и холодное, нужны четкие формы люстр и светильников на потолке, стене и даже полу для эстетики данного дизайна.
Прованс
Прованс — романтический интерьер, отличается простотой, роскошью деревенских мотивов и изяществом декорирующих элементов.
Для кухни-прихожей дизайнерская концепция будет включать следующие правила:
- максимальное сохранение свободного пространства;
- натуральные, винтажные материалы в отделке и наполнении пространства;
- мягкие пастельные оттенки;
- цветочное оформление в декоре и мебели.
Здесь нет правильных геометрических форм, а наоборот, закругления и завитушки будут лучшим вариантом. Для отделки стен можно подобрать нежные с мелким цветочком обои или использовать декоративную штукатурку.
Для украшения интерьера применяют вещи ручной работы: расписные шкатулки, статуэтки и т. д.
Кантри
Стиль кантри отлично сочетается с провансом. Данное направление очень часто используют как в кухне, так и прихожей за счет своих светлых тонов, уютности и домашнего комфорта.
Особенности оформления:
- светлая отделка стен и потолков, можно использовать и яркие оттенки, но не много;
- в интерьере часто используются сухоцветы, икебаны, различные плетеные коврики;
- имитация кирпича или камня в интерьере, лучше всего окрасить в белый цвет;
- люстры и бра выбирать без излишеств;
- использование дерева в интерьере;
- мебель можно брать советских времен, отреставрированную или новую, если найдете.
Старайтесь создать деревенский стиль. В отделке кантри не используются дорогостоящие строительные материалы, дизайн основывается на простых и натуральных материалах. Для скатерти, штор лучше всего выбирать лен или хлопок. Для пола можно использовать светлый ламинат или же дерево, окрашенное краской.
В каком цвете оформить кухню
Подбирая цветовую гамму для кухни, необязательно выбирать один оттенок, можно использовать несколько различных по тону или брать контрастные цвета. Экспериментируйте — самое главное, чтобы кухня нравилась вам, отлично гармонировала с интерьером дизайна и дарила комфорт и уют.
Но есть цвета, которые категорически не рекомендуется использовать. Прежде чем выбрать цвет, определитесь, какой вы видите будущую кухню — домашней или ультрасовременной.
Кухня — место приготовления и принятия пищи, желательно, чтоб она дарила чувство умиротворения. А значит, цвета должны быть светлые и естественные. Примеры уместности:
- Красный и оранжевый способствуют повышению аппетита, можно делать в этих цветах небольшие акценты (посуда, кухонные полотенца).
- Розовый и серый с точностью до наоборот способствуют уменьшению аппетита.
- Хорошо в дизайне кухни смотрится желтый, но не слишком яркий, можно даже столешницы сделать в таком цвете.
- Черный считается ультрамодным и отлично сочетается с деревом, но тут на любителя: кухня станет темной, нужно будет подбирать дополнительные источники освещения.
- Бежевый и все его оттенки (кремовый, кофе с молоком) будет выглядеть светло и уютно.
- Белый — лидер среди цветов для кухни, с ним сочетаются абсолютно все другие цвета.
Освещение
Искусственное освещение выбирается исходя из наличия естественного. В случае кухни-прихожей обычно отмечается недостаток света.
Яркое освещение способствует визуальному расширению пространства. Люстры, подсветки и бра нужно выбирать в соответствии с выбранным стилем интерьера. Главное — удобство и эстетическое восприятие.
Выбор мебели для кухни-прихожей
При выборе мебели первым делом стоит определиться с размерами помещений. В небольшую прихожую много мебели не поставить, к сожалению, но вместить какой-то шкаф под одежду, полку для обуви и повесить зеркало нужно. Если площадь позволяет сделать что-то большее, это дает возможнось фантазировать. Также необходимо определиться с будущим стилем, чтоб все смотрелось гармонично и эстетично.
С материалом мебели все проще — подойдет МДФ, ДСП и натуральное дерево. Пластиковая мебель портит и удешевляет интерьер.
Фото-идеи оформления дизайна кухни, совмещенной с прихожей
До начала работ, при выборе дизайна и зонирования интерьера следует посмотреть фото-идеи кухни, совмещенной с прихожей, внимательно ознакомиться со всеми тонкостями каждого стиля и подобрать наиболее удобный и привлекательный именно для вас.
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