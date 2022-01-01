Кухня совмещенная с прихожей в частном доме – особенности планировки и варианты оформления дизайна с фото

Кухня совмещенная с прихожей в частном доме с фото — варианты дизайна. Плюсы и минусы кухни, совмещенной с прихожей. Какой стиль интерьера выбрать, советы по выбору мебели, освещения

Кухня, совмещенная с прихожей в частном доме, — довольно нестандартное и необычное решение дизайна интерьера. С точки зрения гигиены это спорный вопрос, но в контексте планировки это отличное решение для увеличения площади. Разберем дизайн, отделочные материалы и фотоидеи дизайна кухни, совмещенной с прихожей.

Преимущества и недостатки кухни, совмещенной с прихожей

Такая интересная планировка привлекает внимание многих дизайнеров и имеет ряд плюсов и минусов.

Преимущества:

Позволяет увеличить площадь одной из комнат в дальнейшей планировке. Удобство погрузки/разгрузки продуктов и выноса мусора. Интересный дизайн, кухня становится больше по площади и можно придумать интересное интерьерное решение.

Но как бы плюсы ни были хороши, эта задумка имеет недостатки:

Несоответствие санитарно-гигиеническим нормам. Следует лучше продумать зонирование и делать часто уборку. Столовая переносится в гостиную. При совмещении кухни с прихожей в маленькой квадратуре чаще всего приходится устанавливать барную стойку, а полноценная столовая переносится в другую комнату. Впитываемость запахов. Поскольку из кухни будут идти запахи приготовленной пищи, скорее всего, ими будет пропитана верхняя одежда. Но проблему можно решить закрытым шкафом и мощной вытяжкой. Нехватка естественного освещения. Придется продумать дополнительное искусственное.

Правила объединения кухни с прихожей в частном доме

Если вы решили объединить кухню и прихожую в частном доме, следует придерживаться следующих правил:

Планирование. Первое с чего стоит начать, — продумать будущую перепланировку, решить, где и что будет находиться. Для кухни очень важно наперед определить, где будет проходить вода и газ, вытяжка, где сделать розетки и т. д. Перенос коммуникаций. Если вы решили перенести кухню, стоит продумать перенос линий газо-, водопровода и электричества. Перепланировка. Возможно, вам придется сносить стену. Эти моменты тоже стоит продумать.

Идеи зонирования кухни

Организуя зонирование пространства, желательно отделить кухонную зону от входа фальш-стеной или ширмой. Возможные решения разумной планировки:

Параллельная. Основой выступят параллели кухонного гарнитура. Перпендикулярно входу расположить столешницы, плиту и раковину. На параллельной стене установить холодильник, можно добавить столешниц. Главное условие — чтоб проход между ними был не меньше 1,2 м. Г-образная или даже П-образная — когда кухню выстраивают вдоль смежных стен, при этом входную зону отделяя перегородкой.

Стены

При зонировании интерьера часто вопрос касается стен: какие-то приходится сносить, какие-то возводить — последнее чаще всего касается перегородок.

Сносить несущие стены дома запрещено.

В качестве перегородки лучше всего использовать на треть стены полупрозрачный материал, он более целесообразен и отлично впишется в любой дизайн.

Пол

Пол при зонировании играет малую роль. Лучшим решением для пола будет единое покрытие соответствующего дизайна на всей площади кухни-прихожей.

Потолок

Лучшим решением для потолка при малой площади помещения станет белый натяжной с глянцевым покрытием. Хоть он и «съест» 10 см высоты, но за счет глянца будет отражать свет, тогда комната будет выглядеть больше.

Мебель

При планировке размещения мебели стоит обратить внимание на малогабаритные и многофункциональные решения. К примеру шкаф-купе в прихожей может использоваться как для верхней одежды, так и для хранения обуви. Также для небольшой площади неплохо будет смотреться стол, прикрученный к стене, который будет легко опускаться и подниматься, когда это будет нужно.

Для комфортного размещения кухонного гарнитура рекомендуем изготовить его на заказ, чтоб все пространство было использовано наиболее рационально.

В каком стиле оформить кухню-прихожую

Выбор дизайна для кухни, совмещённой с прихожей, ограничивается лишь фантазией. Рассмотрим популярные стили интерьера в этом контексте.

Классика

Современные стили могут быть в тренде, но лидерскую позицию всегда завоевывает классика. Прихожая — визитная карточка дома, а если она еще совмещена с кухней, классический стиль в светлых тонах как никогда актуален.

Данному стилю свойственны:

дорогая изысканная отделка;

светлые тона;

старые вещи (колонны, лепнины, картины и т. д.);

наличие больших благородных зеркал;

отсутствие лишних предметов.

Освещение в прихожей, перетекающей в кухню, должно быть достаточно сильным и ярким, т. к. естественного там почти всегда недостаёт. В центре потолка обычно располагают дорогую свисающую роскошную люстру, дополнительно можно установить бра.

Лофт

Стиль лофт представляет собой нечто привлекательно-загадочное, в некоторых местах даже выглядит небрежно, но это и есть его особенность. Он по душе творческим и амбициозным людям. Также этот стиль может стать бюджетным вариантом для прихожей, совмещенной с кухней.

Отличительные черты:

большие по площади и объему помещения (это стало отличительной чертой благодаря истории возникновения стиля, когда заброшенные фабрики сдавали в аренду за небольшую плату художникам, соответственно отсутствие ремонта, большие панорамные окна, высокие потолки и стали началом этого стиля);

имитация кирпича (бетон, камень);

много света, естественного и искусственного;

натуральные оттенки, использование дерева в декоре;

необычной формы декоративные элементы.

Минимализм

Название говорит само за себя, стиль подразумевает минимальное декорирование. Для небольших площадей кухни-прихожей станет отличным решением, т. к. визуально минимализм добавляет пространство.

Для этого стиля характерны следующие черты:

ценность свободного пространства;

лаконичная и простая мебель;

ровные однотонные поверхности;

удобное и функциональное размещение необходимой мебели;

отсутствие загромождающих элементов.

Света в стиле минимализм должно быть очень много, поэтому советуем ставить лампочки по периметру потолка, внутри открытой мебели (шкаф) и даже над раковиной установить подсветку.

Хай-тек

Одно из современных направлений в мире дизайна. Кухня, совмещенная с прихожей, в частном доме в стиле хай-тек будет отличаться функциональностью, минимализмом и практичностью. Данное направление подходит более сдержанным и рациональным людям.

Стиль включает:

правильные геометрические формы;

минимализм в декоре;

умеренное количество ярких цветов, в основном металлический или черно-белый;

современные отделочные материалы и встраиваемую технику;

простую, но «строгую» мебель.

Прихожая с кухней должны быть оборудованы функциональными бытовыми приборами. Освещение — яркое и холодное, нужны четкие формы люстр и светильников на потолке, стене и даже полу для эстетики данного дизайна.

Прованс

Прованс — романтический интерьер, отличается простотой, роскошью деревенских мотивов и изяществом декорирующих элементов.

Для кухни-прихожей дизайнерская концепция будет включать следующие правила:

максимальное сохранение свободного пространства;

натуральные, винтажные материалы в отделке и наполнении пространства;

мягкие пастельные оттенки;

цветочное оформление в декоре и мебели.

Здесь нет правильных геометрических форм, а наоборот, закругления и завитушки будут лучшим вариантом. Для отделки стен можно подобрать нежные с мелким цветочком обои или использовать декоративную штукатурку.

Для украшения интерьера применяют вещи ручной работы: расписные шкатулки, статуэтки и т. д.

Кантри

Стиль кантри отлично сочетается с провансом. Данное направление очень часто используют как в кухне, так и прихожей за счет своих светлых тонов, уютности и домашнего комфорта.

Особенности оформления:

светлая отделка стен и потолков, можно использовать и яркие оттенки, но не много;

в интерьере часто используются сухоцветы, икебаны, различные плетеные коврики;

имитация кирпича или камня в интерьере, лучше всего окрасить в белый цвет;

люстры и бра выбирать без излишеств;

использование дерева в интерьере;

мебель можно брать советских времен, отреставрированную или новую, если найдете.

Старайтесь создать деревенский стиль. В отделке кантри не используются дорогостоящие строительные материалы, дизайн основывается на простых и натуральных материалах. Для скатерти, штор лучше всего выбирать лен или хлопок. Для пола можно использовать светлый ламинат или же дерево, окрашенное краской.

В каком цвете оформить кухню

Подбирая цветовую гамму для кухни, необязательно выбирать один оттенок, можно использовать несколько различных по тону или брать контрастные цвета. Экспериментируйте — самое главное, чтобы кухня нравилась вам, отлично гармонировала с интерьером дизайна и дарила комфорт и уют.

Но есть цвета, которые категорически не рекомендуется использовать. Прежде чем выбрать цвет, определитесь, какой вы видите будущую кухню — домашней или ультрасовременной.

Кухня — место приготовления и принятия пищи, желательно, чтоб она дарила чувство умиротворения. А значит, цвета должны быть светлые и естественные. Примеры уместности:

Красный и оранжевый способствуют повышению аппетита, можно делать в этих цветах небольшие акценты (посуда, кухонные полотенца). Розовый и серый с точностью до наоборот способствуют уменьшению аппетита. Хорошо в дизайне кухни смотрится желтый, но не слишком яркий, можно даже столешницы сделать в таком цвете. Черный считается ультрамодным и отлично сочетается с деревом, но тут на любителя: кухня станет темной, нужно будет подбирать дополнительные источники освещения. Бежевый и все его оттенки (кремовый, кофе с молоком) будет выглядеть светло и уютно. Белый — лидер среди цветов для кухни, с ним сочетаются абсолютно все другие цвета.

Освещение

Искусственное освещение выбирается исходя из наличия естественного. В случае кухни-прихожей обычно отмечается недостаток света.

Яркое освещение способствует визуальному расширению пространства. Люстры, подсветки и бра нужно выбирать в соответствии с выбранным стилем интерьера. Главное — удобство и эстетическое восприятие.

Выбор мебели для кухни-прихожей

При выборе мебели первым делом стоит определиться с размерами помещений. В небольшую прихожую много мебели не поставить, к сожалению, но вместить какой-то шкаф под одежду, полку для обуви и повесить зеркало нужно. Если площадь позволяет сделать что-то большее, это дает возможнось фантазировать. Также необходимо определиться с будущим стилем, чтоб все смотрелось гармонично и эстетично.

С материалом мебели все проще — подойдет МДФ, ДСП и натуральное дерево. Пластиковая мебель портит и удешевляет интерьер.

Фото-идеи оформления дизайна кухни, совмещенной с прихожей

До начала работ, при выборе дизайна и зонирования интерьера следует посмотреть фото-идеи кухни, совмещенной с прихожей, внимательно ознакомиться со всеми тонкостями каждого стиля и подобрать наиболее удобный и привлекательный именно для вас.

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