Квартира Камерон Диаз в фильме "Другая женщина"

Собираем воздушный бело-бирюзовый интерьер из фильма "Другая женщина".

В 2014 году вышла комедия "Другая женщина" с участием очаровательной Камерон Диаз. По сюжету она играет успешную бизнесвумен, оказавшуюся поневоле одной из любовниц женатого красавца. Объединившись, дамы решают отомстить главному герою, и тут начинается самое интересное. Фильм полон женского юмора и чем-то напоминает успешную картину "Клуб первых жен", вышедшую в 1996 году. При просмотре я сразу обратила внимание на интерьеры в фильме: настолько они были прекрасными, что хотелось оказаться по ту сторону экрана.

Квартира Диаз очень стильная и светлая. Отличительная ее особенность – цветовая гамма: серый, белый и бирюзовый. Каждая вещь стоит на своем месте и везде главенствует стиль и порядок, что характеризует героиню, которой принадлежит эта жилплощадь. Нам показывают две комнаты (спальню и гостиную-столовую), гардеробную с внушительной коллекцией туфель и кухню (в одном лишь кадре). «Квартблог» не бывает лишь сторонним наблюдателем интерьеров, мы ищем и находим либо те же предметы декора и мебели, что задействованы в фильме, либо предлагаем рассмотреть очень похожие, которые могли бы без ущерба для стиля вписаться в кадр.

Диван в гостиной всегда играет важную роль: он притягивает к себе и располагает к общению. В квартире Диаз г-образный серый диван умещает двух девушек, укрытых серыми пледами. На вид эти пледы очень уютные, поэтому мы предположили, что они могут быть сделаны из кашемира. Кадр довольно забавный, зато в нем виден общий план квартиры.

Рассматривая этот же момент, мы видим уютную обеденную зону, в которой главенствует овальный мраморный стол на стальном основании (мы подобрали Nuevo в том же стиле) и необычные пластиковые стулья (не идентичные, но прекрасные стулья Hive или Kasper Salto могли бы составить им конкуренцию).

На диване в гостиной расположились уютные подушки из меха ламы. Мы подобрали для вас три подушки разных оттенков серого: один, два, три.

Помимо роскошных меховых, у Камерон есть еще льняные подушки: одна — совсем без декора, вторая — с пуговками. Натуральные материалы всегда очень приятны на ощупь, и льняные подушки — не исключение.

На кофейном столике стоит большая миска, полагаю, для фруктов. Хотя по сюжету она заполняется менее полезными вещами, так скажем. Почти такая же миска есть здесь.

На полу расположился фантастической красоты напольный светильник Arteriors Cooper Silver Leaf. С такими ножками эта фирма выпускает также маленькие абажуры и аккуратные столики.

У стены есть небольшой столик с мраморной столешницей, служащий баром. Эта красота – дело рук фирмы Cyan. В наличии мы нашли только похожий столик Cyan с черной мраморной столешницей, зато с идентичной формой ножек.

Помимо прекрасной мебели, в квартире очень много эффектных деталей, особенно ваз и светильников. У входа симметрично стоят два бирюзовых абажура. Похожий экземпляр есть у Linens’n’Things.

Еще один, даже более красивый вариант этого светильника есть у Elisya. Если вы обратите внимание на постеры, то увидите, что они, как и весь интерьер, выдержаны в современном стиле с ненавязчивой морской тематикой.

На полке в гостиной — пикантная ваза от Jonathan Adler с изображением женских прелестей. Это дизайнерское признание в любви женскому телу напомнило мне нашу статью «Части тела в интерьере».

Лампа с прозрачно-зеркальным основанием прекрасна! Я питаю слабость к прозрачным вещам, и поэтому всегда радуюсь, когда декораторы отдают свое предпочтение им, оформляя какое-либо пространство в кино. Не идентичная, но достаточно похожая нашлась в магазине Bliss Home.

Раз уж мы пошли по лампам, то давайте полюбуемся еще одной от Burke Décor.

Закончить нашу прогулку по квартире хочется очаровательными пуфиками из меха монгольской ламы. Мы нашли веселый пуф со стальным основанием у Jonathan Adler. Правда, кажется, что такие сидячие места придуманы скорее для красоты, нежели для прямого использования.

И напоследок несколько кадров не ради поиска вещей,а ради удовольствия. Приятного просмотра!

интерьер из фильма