Квартира в 16 м², не считая прекрасной террасы

Квартира — рекордсмен по компактности!

Квартира — рекордсмен по компактности!

Как жить практически в вагоне поезда? Оказалось, вполне возможно. Посмотрим, на какие хитрости пошел хозяин этой линейной квартирки.

Кровать и места хранения он расположил над входной дверью. Все мы знаем, что спать под потолком душновато, но хозяин хотел, чтобы гостиная и спальня были разделенными. Теперь утром и вечером ему приходится карабкаться по лестнице.

Шкафы распространяются здесь по всему верхнему ярусу, так что все, нужное для жизни одного человека, уместить можно, хоть и сложно.

Варочную панель пришлось устанавливать всего с двумя конфорками, а для ванной комнаты нашли очень узкую, но глубокую раковину.

Места в санузле настолько мало, что сюда невозможно было вместить не только ванну, но и даже душевую кабину. Душевой кабиной стала сама эта комнатка.

Оправдание всем неудобствам, вызванным маленькой площадью и не очень удачной формой квартиры, стала великолепная терраса! Жители таких же квартир на верхних этажах куда больше стеснены в жилищных условиях. Они могут похвастаться только балконом.

Фотографии с сайта interiorizm.com

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