Лайфхак: как стать дизайнером собственного жилья

Подскажем, в каком интерьере вам, вероятнее всего, будет легко и уютно.

Одна из сложных ситуаций для интерьерных дизайнеров – клиент, который не может описать, чего хочет. И не может выбрать предпочтительную палитру, стиль… А что, если тот самый сложный клиент – это вы?

Находчивый дизайнер подметил бы, какие цвета и детали вы предпочитаете в одежде, какие слова используете в речи, что цените в доме.

Ну а как стать хорошим декоратором для себя?

Можно долго «примерять» любимые цвета к интерьеру. Но есть способ проще!

Найдите ниже пункт о том, в каком душевном состоянии вы сейчас. А мы подскажем, в каком интерьере вам, вероятнее всего, будет легко и уютно.

1) Вы молоды, наполнены вдохновением и эйфорией от влюбленности? Вам хочется петь песни под гитару у костра и сполна наслаждаться красками жизни?

Для таких романтиков идеален романтизм – стиль с французскими корнями и с «воздушными» розово-серыми, желто-персиковыми, голубо-фиолетовыми переливами. Как и все французское – черное платье, парфюм – он тесно связан с чувственностью, нежностью.

И романтизм может быть не только гламурно-женским. Для супружеской спальни можно подобрать универсальную, раскрывающую чувства гамму – салатовую или лавандово-серую.

2) Вы в том моменте, когда хочется вернуться в детство и родительский дом? Или на бабушкину дачу, где всегда тепло и пахнет фруктовым садом?

Приятная для вас картинка быта, наверняка, кроется в кантри, стиле провинциальной Европы.

Русские вариации кантри – рустик и гжель (да, это не только узор, но и стиль интерьера).

Все три стиля – как старые бытовые открытки, на первом плане в которых натуральные, дощатые и каменные фактуры, расписная керамика.

И их каноны позволяют вписать в новый интерьер старую мебель, милые с детства ковры и скатерти, сувениры.

3) А может, вам остро необходим оазис, обстановка, в которой легко уходит усталость и стресс?

Для вас есть подобные стили, такие же экологичные и уютные, но более расслабляющие: эко, тропический, морской колониальный.

Все 3 варианта близки. Общее в них:

зеленый цвет, гармонизирующий душевное состояние;

натуральные растения;

и предметы, которые ассоциируются с диковатыми островами (сундуки, галька).

Такая атмосфера вам сейчас нужна? Или…

4) Или вам нужен не отдых, а полная смена обстановки?.. Возможно, пора стереть из памяти что-то тревожное, совершенно изменить свою реальность?

В этом случае может начать стоит с минимализма?!

Есть японский минимализм, с природными тонами и мотивами, и скандинавский, брутально-сероватый, идеальный чистый лист для перемен.

Когда решитесь к переменам, выберите свою цветовую гамму.

Освободите комнату от всего лишнего (продайте/раздайте вещи, напоминающие о плохих моментах), и создайте 2-3 базовых колор-блока в отделке. И всё! Потом будет проще просто наполнить жилье (и жизнь!) тем, что действительно ценно и необходимо.

5) Вы многого достигли и цените это?! И гости вашего дома должны замечать царящую в нем надежность и признаки успешности?

Вам нужна нестареющая классика с ее добротными натуральными материалами. И ее гармоничными сочетаниями – бежево-коричневыми, серо-бордовыми.

6) А может, вам не хватает атмосферы дорогого отеля? Может, в вашем доме, или в гостевой комнате должна быть не просто классическая идиллия, но и чувство принадлежности к высшему классу?

Тогда предложим вам 2 интересных варианта дизайна:

– французская классика, с мягким серым фоном и сдержанной европейской обстановкой;

– или стиль шинуазри – та же французская классика, но гармонично разбавленная загадочной китайской.

Такая обстановка, наверняка, привлечет к вам гостей из высшего общества!

7) Ну а может, слово гости значит для вас дискотеки и пижамные вечеринки? Вы не собираетесь сравнивать статусы, доходы, вы просто развлекаетесь, наслаждаетесь молодостью и чувством свободы?..

Тогда ищите идеи для интерьера в проектах лофт, диско или интересном стиле «кафе». Все подобные стили скорее не элегантные, а непринужденные, «клубно-молодежные».

Четко сформулируйте ваши желания, и ваш внутренний чуткий эстет, наверняка, подскажет, чего не хватает в вашем доме для их исполнения!

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