Лаунж зона - как обустроить у себя дома

Что такое лаунж-зона в квартире. Как обустроить лаунж-зону дома. Как сделать лаунж-зону в гостиной, на балконе, на подоконнике, на веранде. Какое освещение должно быть в лаунж-зоне.

Понятие «лаунж зона» не так давно вошло повседневную жизнь русского человека. Это место физического комфорта и душевного отдыха. Его обустраивают в барах, аэропортах, лофтах. Сейчас уютный уголок стало принято обустраивать в квартирах. Он призван погружать в состояние спокойствия и расслабленности, после рабочего дня в нем можно выпить чашку горячего шоколада и почитать книгу, забыть о заботах и наслаждаться отдыхом.

Основные правила лаунжа

«Лаунж» происходит от английского «холл» и «бездельничать». В этом и заключается главная особенность специального уголка. Это место создано для отдыха, когда можно присесть и ничего не делать, убрать из головы все, что беспокоит, и полностью отстраниться от суетного мира.

Создание лаунж-зоны в квартире особенно необходимо людям, живущим в больших городах. Дикий темп города вытягивает энергию, заставляет быстрее двигаться, быстрее думать, быстрее действовать. Специальный уголок помогает остановиться, устроить перезагрузку.

Лучше всего организовывать это пространство при помощи психологов и дизайнеров.

В некоторых крупных компаниях для сотрудников создают лаунж-зоны в офисах. Так можно быть уверенным, что работник всегда будет эффективно работать. В любой момент он может расслабиться и прикрыть глаза, чтобы успокоить нервную систему и, при необходимости, уделить время короткому сну.

Хоть отдельного стиля лаунж в интерьере дизайнеры не выделяют, но упоминают о некоторых отличительных чертах дизайна лаунж-зоны.

Простор. Лаунж должен способствовать расслаблению, а не напряжению. Маленькое пространство может показаться неуютным. Поэтому одно из главных правил лаунжа – обеспечить достаточно простора. Лучше всего, если это будет отдельное помещение с панорамными окнами и высокими потолками. Солнечным днем можно будет зарядиться неуемной энергией, а тихим вечером – насладиться сумерками и отдохнуть. Мебель должна быть удобной. Хорошо, если будет стоять диван, это поспособствует быстрому расслаблению и ощущению комфорта. Желательно, чтобы его размер позволял разместиться на нем лежа. То есть он должен быть большим, мягким, ортопедические версии в приоритете. Его можно дополнить небольшими пуфиками и журнальным столиком. Если обустраивается небольшая территория – можно поставить кресло-качалку, шезлонг, лежак. Главное условие – тело должно иметь возможность принять горизонтальное положение. Мягкий свет. Большему расслаблению поспособствуют неяркие точечные светильники. Если хочется почитать, поможет настольный торшер с прямым потоком. Для ощущения пира и праздника можно добавить гирлянду на полупрозрачные гардины. Ненавязчивый декор. Для декора подойдут декоративные дизайнерские подушки, мягкие пледы, свечи, постеры, ароматические палочки. При этом не стоит перегружать пространство цветом. Если понравились какие-то подушки, лучше взять на тон бледнее. Если есть любимый расслабляющий запах ароматических палочек, лучше взять немного менее насыщенный. Обустройство лаунж-зоны – это тонкая работа, в таком месте должно быть комфортно длительное время. Ни одна деталь не должна напрягать спустя полчаса и час. Плавность линий. Лаунж зона может появиться в доме или квартире, сливаться с общим дизайном интерьера, или резко выделяться из него. Необходимо учитывать каждую деталь: цветовая палитра, свет, звуки, декор, форму мебели. Мягкие плавные линии и закругленные формы заставляют разум расслабляться. По этой причине часто в подобных местах отдыха ставят изогнутые кресла-лежаки, кресла яйцевидной формы, кресла-устрицы и «ракушки». Приглушенные оттенки. Психологи советуют остановиться на пассивных цветах. Для людей-жаворонков это пастельная палитра: небесно-голубой, бледно желтый, светло-сиреневый, розовый. Для сов будет приятнее расположиться в зоне с более темными цветами: звездное небо, розовый вечер, фиолетовые сумерки. Тона, которые подойдут всем – природные зеленые оттенки (особенно в сочетании с живыми цветами), беж, серая палитра.

Дизайнер интерьеров, Дарья Любимова: «Часто в лаунж-зонах ставят акустические системы. Люди негромко включают лаунж-музыку или индийские мантры. Легкие напевы, приятные тексты успокаивают сознание. Главное, не включать музыку громко».

Идеи обустройства лаунж-зоны в интерьере

Организовать лаунж-зону в доме можно в любом удобном месте. Главное, отвести под нее отдельный уголок и определиться с ее прямым назначением: для полного релакса после работы или простого уединения в выходные дни. Возможно, здесь захочется собирать гостей или обустроить в ней кабинет.

Лаунж-зона в гостиной

Чаще всего лаунж-зону делают в гостиной. Именно там обычно люди расслабляют после трудного дня, проводят время с семьей за просмотром фильмов, пьют чай или читают книги. Организация уголка отдыха в студии визуально отделит кухню от гостиной.

В таких случаях принято ставить диван спинкой к кухне и размещать буквой Г или П. Так членам семьи будет проще общаться, они смогут удобно расположиться и при этом быть друг напротив друга. С боков дивана или в его задней части можно поставить консоль с книгами, настольными играми и подносом для еды. Там же могут лежать дополнительные пледы и мягкие подушки.

В лаунж-гостиной можно устраивать дружеские посиделки, романтические свидания, небольшие вечеринки.

Лаунж-зона для чтения

Любители книг могут создать мини-библиотеку. Для этого не потребуется много места – только удобное кресло, несколько книг и настольная лампа. В такой зоне можно сидеть в приятном одиночестве или с ребенком, рассказывая ему сказку на ночь. Тогда полезно будет иметь под рукой плед, если малыш заснет.

Это же место подходит для занятий хобби, при которых не обязательно вставать на ноги:

вышивание;

вязание;

рисование;

сочинение прозы или стихов.

Детская лаунж-зона

Дети нуждаются в отдыхе не меньше, чем взрослые, в особенности если ребенок отличается активностью. Теплый уютный уголок поможет быстрее успокоиться, стать тише и зарядиться новой энергией.

Мебель лучше подбирать, исходят из роста ребенка, его любимых цветов и наличия мягких игрушек. Пушистый коврик сделает нахождение в зоне отдыха более комфортным, а забавное бра или напольная лампа идеально дополнят интерьер.

При этом стоит учитывать, что мебель не должна быть громоздкой, а легкой и воздушной. По материалу рекомендуется отдавать предпочтение плюшу и велюру.

Лаунж-зона на подоконнике

Подоконник – хорошее место для тех, кто любит расслабляться под красивые виды из окна. Хорошо, если при этом окна будут панорамными. Но и при стандартных размерах получится прекрасная лаунж-зона.

Для нее лишь потребуется расширить подоконник и снабдить его дополнительными полками для необходимых предметов и вещей. В таком месте приятно почитать, уединиться за учебой, просто наблюдать за звездным небом или дождем.

Для того, чтобы человек чувствовал себя уединенно, можно повесить занавеску, которая скроет его от остальных обитателей квартиры.

Лаунж-зона на балконе

Площадь балкона давно уже становится частью квартиры даже при холодном остеклении. Поэтому балкон больше не считается складом, где хранятся ненужные вещи. Он – полноценная комната для каких-либо нужд.

В лаунж-зоне на балконе можно отдохнуть после долгого дня, расположившись в кресле-качалке и наблюдая за видом. Или превратить его в домашний офис. Здесь может располагаться зимний сад с различными цветами в горшках и кашпо или мини-спортзал с тренажерами.

Лаунж-зона на веранде

Лаунж-зона на даче или в загородном доме на веранде – идеальное место для полноценного отдыха. Здесь можно не ограничивать полет фантазии и подобрать мебель и декор в любых вариациях:

территория отдыха с камином;

патио с живой изгородью;

лежаки рядом с бассейном;

кресла-качалки;

мебель-трансформер;

необычная зона отдыха на крыше или мансарде.

Мебель для лаунж зоны

Несмотря на то, что лаунж – современное направление, оно предпочитает натуральные естественные материалы и украшения. Стены, пол и потолок лучше отделывать деревом, бумажными или тканевыми обоями, натуральным камнем, матовой керамикой.

В обивке мебели чаще всего применяются:

хлопок;

лен;

велюр;

мягкие виды кожи;

тюль;

батист.

Лаунж-стиль – для тех, кто желает сидеть или лежать, но не стоять, поэтому центром композиции всегда становится диван или кресло. Если зона отдыха рассчитана на нескольких человек, то модульную систему размещают по периметру или полукругом спинками к остальному пространству. Чаще всего мебель очень мягкая и бескаркасная.

Нередко ставят реклайнеры – мебель, спинка которой может менять положение, а снизу есть выдвижная подножка. Для настоящих ценителей такого отдыха есть более обустроенные диваны и кресла со встроенными розетками, полками под технику или книги, подставками для посуды, мини-баром, плеером, функцией массажа, подогревом и ароматерапией.

Часто для лаунж-зоны выбирают кресла мешки, принимающие форму человеческого тела.

Далее в рейтинге популярности:

шезлонги;

кресло-яйцо;

подвесной гамак;

пуфы;

кушетки.

По утверждениям психологов, подвесные конструкции для релакса – отличный выбор для лаунж-зоны. Они мерно покачиваются под весом человеческого тела, расслабляют и способствуют более глубокому и спокойному сну.

Одно из важных условий – мягкий пушистый ковер. На нем можно лежать длительное время без подушки и наслаждаться мягкостью и теплом.

Освещение в лаунж зоне

Для укромного уголка отдыха не подойдет большая люстра, галогенные светильники, мощные лампы. Для аутентичности лучше использовать локальные точечные светильники с мягким рассеянным светом, которые расположить в разных местах.

Если рядом расположено окно, желательно обеспечить его плотными занавесками, чтобы при необходимости сделать пространство более интимным, как бы «закатным».

Лампы лучше подбирать простых обтекаемых форм, чтобы они не привлекали к себе внимания. Отлично впишутся в обстановку старомодные настольные торшеры.

Главные правила создания освещения в дизайне лаунж-зоны:

создать несколько уровней. Потолочных лампочек будет недостаточно. Дополнить пространство желательно с помощью бра, световых лент, торшеров, свечей, гирлянд;

мягкий свет – лаунж не то место, где нужен яркий «кабинетный» свет. Освещение не должно раздражать и сильно напрягать глаза;

организовать как минимум один источник натурального света – свечи, камин.

Цветовые решения для лаунж зоны

Главное, что стоит учитывать при выборе цвета – мягкая приятная палитра.

Для лаунжа характерны светлые естественные тона без резких контрастов и ярких красок. Все должно выглядеть максимально гармонично и натурально.

Гамма может быть пастельной, природной и спокойной. Искусственные сочные тона не допускаются.

Есть некоторые правила в обустройстве лаунж-зоны цветом:

следить за количеством красок. Для грамотного оформления уютного уголка понадобится всего 3-4 базовых тона. Не стоит выбирать больше или меньше. Если переборщить с количеством, атмосфера будет напрягать сознание, а не расслаблять его. Если «недодать» пространству цвета – сочетание получится скучным и вводящим в грусть;

сделать один оттенок базовым, а два-три других, родственных, дополнительными. То есть более 50% общей гаммы должен занимать один тон. Им может оказаться, например, беж, светло-серый или молочный. Два других цвета дополнят интерьер. Важно, чтобы они были родственными: коричневый и бежевый, оливковый и изумрудный, серый и светло-серый, молочный и цвет слоновой кости;

не создавать темный уголок. Допускаются только светлые тона и краски средней светлости. Главное, чтобы более темные оттенки не превышали 40% по концентрации.

Какое бы цветовое решение ни было выбрано, в него всегда можно добавить зеленых оттенков. Они приблизят интерьер к природе, наполнят уголок гармонией и уютом. Но важно постараться добавлять зеленый, главным образом, за счет растений.

Лаунж-зона – необходимое место для каждого дома в современном бешеном темпе жизни. Главное – грамотно ее обустроить и тогда среди бесконечных рабочих будней появится возможность быстро и с удовольствием отрешиться от забот и по-настоящему отдохнуть. Идеи интерьера, как обустроить и варианты дизайна лаунж-зоны можно подсмотреть в готовых дизайнерских работах.

лаундж-зона