Лестничные ограждения из стекла уже давно перестали быть только лишь элементом безопасности и являются ключевым акцентом интерьера или архитектуры здания.

Лестничные ограждения из стекла уже давно перестали быть только лишь элементом безопасности и являются ключевым акцентом интерьера или архитектуры здания. Особенностью стеклянных ограждений является то, что их можно успешно интегрировать в любой стиль интерьера, в отличие от металла и дерева, которые не всегда бывают уместны.

Стеклянные перегородки обеспечивают безопасное использование лестницы, придают ей современный и привлекательный вид.

Такие перила монтируют при помощи точечных коннекторов, стоек или зажимного профиля.

«Точки» заказчики любят за их минимализм. Нужно предусмотреть технические нюансы. Бывает, что в момент обращения заказчик уже имеет готовую лестницу с отделкой. При этом на замере выясняется, что точечное крепление не подходит, потому что монтировать его просто не к чему. Лучше заранее озаботиться заказом и обсудить требования к каркасу заранее с грамотными конструкторами.

Еще одним вариантом являются мини-стойки. Доступны разные варианты цветов: хром, золото, черный и другие. Стойки эстетичны и очень надежны. Они крепятся вертикально к ступеням, поэтому требований к конструктиву самой лестницы предъявляется меньше. Помните о том, что в таком случае для материала ступеней не подходит камень. Его невозможно просверлить и смонтировать в него фурнитуру.

На зажимной профиль чаще всего крепят ограждения второго света и террасы. То есть, профиль монтируется к горизонтальной поверхности. Такие конструкции идеально подходят для уличных условий и общественных помещений. Часто их можно увидеть в больших торговых центрах и на террасах ресторанов и кафе. Зажимной профиль не накапливаетскапливает загрязнения, ничего не забивается между стеклом и лестницей, как может произойти в случае с точками. В этом заключается секрет популярности такого типа крепления.

Уже готовые лестничные ограждения из стекла купить невозможно. Такое изделие предполагает только индивидуальный заказ. Зачастую строительные компании, которые делают лестницы, не занимаются стеклянными ограждениями, так как работа со стеклом требует специализированных знаний и навыков. После того как лестница будет уже готова, рекомендуем Вам оставить заявку в несколько стекольных компаний, которые Вы можете найти по запросу лестничные ограждения из стекла цена в СПб.

После того как Вы оставите заявку на сайтах, Вам начнут звонить менеджеры. Не бойтесь разговаривать с ними по телефону. Наоборот, в разговоре Вы сможете понять, насколько компетентен специалист, а также задать вопросы по лестничным перегородкам. Менеджер может порекомендовать тип, цвет фурнитуры, стекла.

Есть возможность выполнить перила из прозрачного, графитового или бронзового стекла.

Помимо выбора цвета, необходимо понять толщину и тип стекла для лестничного ограждения. В частных домах допускается использовать однослойное закаленное стекло от 10 мм толщиной. Для общественных помещений потребуется установить триплекс (многослойное стекло). Можно добавить поручень. Для дома используют дерево или металл, а для улицы подойдет только металлический поручень.

Одним словом, заказать лестничное ограждение из стекла высокого качества возможно только в том случае, если подойти к решению этого вопроса серьезно и вдумчиво. Необходимо тщательно сравнить стекольные компании по ценам и по другим параметрам: компетентность специалистов, срок гарантии, отзывы и портфолио.

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