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Лофт на Тишинке, подаренный на совершеннолетие

Хозяйка квартиры — третий ребенок в семье. Когда она появилась на свет, государство выделило родителям капитал на покупку жилья, который был потрачен на приобретение непопулярного и недорогого в то время жилья в неизвестном тогда лофтовом стиле (все как на Манхэттене). На восемнадцатилетие  хозяйке были торжественно вручены ключи от ее квартиры. Бюджет ремонта был не очень велик, поэтому девушка обратилась за помощью к своим давним подругам — Екатерине и Дарье из архитектурного бюро Dom-d. Плодом их совместной работы стал вот такой потрясающий экопроект. 

Фотографии с сайта www.pinwin.ru

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