Лофт на Тишинке, подаренный на совершеннолетие

Экологичный, брутальный и нежный одновременно лофт для девушки, придуманный ее подругами.

Хозяйка квартиры — третий ребенок в семье. Когда она появилась на свет, государство выделило родителям капитал на покупку жилья, который был потрачен на приобретение непопулярного и недорогого в то время жилья в неизвестном тогда лофтовом стиле (все как на Манхэттене). На восемнадцатилетие хозяйке были торжественно вручены ключи от ее квартиры. Бюджет ремонта был не очень велик, поэтому девушка обратилась за помощью к своим давним подругам — Екатерине и Дарье из архитектурного бюро Dom-d. Плодом их совместной работы стал вот такой потрясающий экопроект.

Фотографии с сайта www.pinwin.ru

экостиль, экодизайн, лофт