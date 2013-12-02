Лучшее: 30 идей для новогодней ёлки

Подборка самых оригинальных идей для создания новогодней ёлки своими руками: как украсить интерьер и сэкономить при этом деньги, время и место в квартире.

Если смотреть правде в глаза – мало что в полной мере сможет заменить нарядную, праздничную, сверкающую, ароматную, настоящую зелёную ёлку. Но есть несколько причин, по которым могут понадобиться альтернативные идеи по созданию новогодней ёлки:

необходимость сэкономить время и средства

банальная нехватка места в квартире

классическая ёлка у вас будет или уже есть, но вы не хотите на этом останавливаться

желание разнообразия

и, наконец, если вам искренне жаль живые деревца, как Фиби из сериала «Друзья», и вы с большей охотой украсите не спиленную ель на участке вашей дачи или соорудите свою – уникальную.



Интернет – это опасные джунгли, в которых нужно уметь ориентироваться: знать, где утолить голод или жажду вдохновения (конечно же, в нашем блоге) и где укрыться на случай передозировки красивыми картинками. Симптомы передозировки: вы просто-напросто перестаёте понимать, что именно хотите воплотить в жизнь из тысячи увиденных идей, а желание соорудить что-то своими руками сменяется растерянностью и смятением. Поэтому мы приняли решение разбить всё лучшее, что попалось нам на просторах сети, на 6 групп – так или иначе, любую встретившуюся потом идею вы сможете отнести к одной из них для большего удобства.

Содержание:

Идеи новогодней ёлки: ёлка из веток

Одна из самых популярных идей за всё время. Почти в любом блоге вы сможете найти картинку, где ёлка собрана из веточек разной длины. А нам больше всего понравились эти варианты:

Идея хороша тем, что есть возможность практически не наносить урон стене – нужен всего один крючок или гвоздик, за который можно подвесить всю конструкцию, перевязанную веревкой (как на первых двух картинках выше); вариант для более основательного крепления – 1-2 гвоздя на каждую ветку, ведь материал лёгкий. Для контраста здесь предложена идея, которую оценят самые ленивые, – декоративный скотч с рождественским узором и верёвка.

Постеры с изображением ёлки

И не только постеры – изображение может быть на чём угодно: кусок фанеры, холст, пенокартон и даже ткань. Настоящее спасение для тех, кому стены вообще трогать нельзя. Самое главное, что даже в этом случае есть возможность сделать изображение объёмным – пришить, вбить или просто продеть новогодние игрушки.

Знаменитая икеевская Винтер.

Можно порадовать младших постером-раскраской, улечься всей семьёй на пол и разукрасить чёрно-белые игрушки. Только обязательно под руководством детей, а не наоборот, ведь дети – лучшие художники.

Ёлка, собранная из других предметов

Тут главное – узнаваемая треугольная форма. А выложить её можно из самых разных предметов – милых сердцу, валяющихся без дела или просто подходящих по цвету к интерьеру; самым беспроигрышным вариантом будет ёлка, собранная из памятных вещей, которые связаны с уходящим годом. В прошлом году у меня, например, в дело ушли билет в кино, чек из кондитерской Fazer в Хельсинки, пропуск на кулинарные курсы, гербарий из путешествия, ленточка из свадебного букета и много других воспоминаний, оставшихся в виде помятых бумажечек. Такую ёлку можно делать небольшой – например, размером А3, – и хранить её в надёжном месте как память. Тогда с каждым годом коллекция уникальных ёлок будет пополняться, и придётся делать отдельную комнату-музей с воспоминаниями из жизни.

Накопилось много аксессуаров (особенно – одноцветных)? Или вы, быть может, заядлый коллекционер? Вот и отличная возможность гордо выставить свою коллекцию; но не нарочито в ряд, как на витрине магазина, а живо и символично – в форме ёлочки. Так вы привлечете больше внимания и к самим предметам.

Зеркало – верный друг маленьких пространств; отражение, кстати, отличный выход из положения. И идея в цвет, которая отлично подойдёт для каких-нибудь мастерских или гаража – разложить на время новогодних каникул инструменты и весь инвентарь треугольником.

Картонные или деревянные ёлки

На тот случай, если всё-таки хочется поставить объёмную ёлку, чтобы танцевать вокруг неё, гоняться друг за другом и устраивать конкурсы. Активность детей и любопытство домашних животных такой ёлке никак не навредят: бьющихся предметов у неё нет и сама она может быть очень лёгкой. Такой вариант однозначно радует своей компактностью и лёгкостью в хранении.

Удачное современное решение для одного из самых старинных праздников – деревянные ёлки Timbatree, в каждой ветви которой вырезано отверстие для греющей свечи. Кажется, это лучший друг скандинавского стиля – отлично смотрится на белом или сером фоне и с классическими красно-белыми украшениями. Среднее по размеру деревце обойдётся в £159.

Вот от этой идеи плавно переходим к...



Ёлкам в виде полок

Выстраиваем треугольник из полок – от самой узкой сверху переходим к самой широкой снизу. Можно закрепить досочки верёвкой и узелками, подвесив лёгкую конструкцию за один незаметный гвоздик, как в примере с ёлками из веток, а можно заняться декором стены и конкретно прибить к ней давно не достающие в интерьере полки. Если стена в вашей полной власти – предлагаю разгуляться на широкую ногу и смело вооружиться дрелью и молотком.

Но если места на стенах больше нет и сама идея созерцать круглый год полки в виде ненавязчивого треугольника скорее смущает, чем вдохновляет, то можно использовать потенциал уже имеющихся дома полок или стеллажа – обозначить контур ёлочки ярким контрастным скотчем. А внутрь разложить подарки или игрушки – и пол будет свободнее, и приятный эффект глубины разнообразит интерьер.

Ветки вместо дерева

Ветви сосновых уж точно займут меньше места, чем целое дерево, а радости будут всё те же: хвойный аромат, колючие иголки и украшение традиционными ёлочными игрушками по всем правилам.

Посеребренные голые ветви с мерцающими огоньками выглядят воздушно и сказочно — как будто родом они из волшебного зимнего леса Нарнии.

И самый экстравагантный вариант – весёлый нарядный кактус для тех, кто просто замёрз и мечтает о жарком лете.

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В материале использованы фотографии с сайтов: bellenza.com, ashleymacq.com, almostmakesperfect.com, curbly.com

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